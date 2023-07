Een plastic flesje hergebruiken. Is dat duurzaam genoeg?

Op de sportschool, in de kantoortuin en in menig yogaklasje zijn ze regelmatig te vinden: frisdrank- en waterflesjes die door hun eigenaar een tijdlang worden meegenomen. Milieuvriendelijk of niet?

Voor nog geen 30 cent is het in de supermarkt al aan te schaffen; een flesje water. Het is een uitkomst voor de gehaaste forens die zijn lunchpakket op het aanrecht liet liggen. Of voor de sportschoolbezoeker die vergat zijn eigen waterfles mee te nemen. Heel milieuvriendelijk is niet, weten we inmiddels. Maar wat nou als dat flesje net iets vaker gebruikt wordt? Valt het dan mee met die ecologische voetafdruk?

Op het eerste gezicht lijkt de zogeheten petfles zo slecht nog niet. PolyEthyleenTereftalaat, door veel fabrikanten gebruikt, is 100 procent recyclebaar en kan wel tien jaar lang mee. Hij is licht en kan daardoor makkelijk vervoerd worden zonder al te veel brandstof te verbranden. Wie het flesje niet direct in de prullenbak mikt en het nog een paar weken opnieuw vult met water is dan best oké bezig, toch?

Niet per se, zeggen ze bij kennisinstituut Milieu Centraal. Dat heeft alles te maken met het schoonhouden van plastic waterflesjes. “In een flesje water zitten veel meer bacteriën dan op een wc-bril”, zei microbioloog Rijkelt Beumer in 2016 tegen het AD.

Wassen met heet water: hygiënisch, niet duurzaam

Om al die bacteriën los te weken, is het zaak het flesje dagelijks (of in ieder geval regelmatig) te wassen. Liefst met stromend heet water. Of met een sopje. Juist het steeds verwarmen van het water kost veel energie. Veel beter is zo’n flesje mee wassen in een volle vaatwasser, zegt Milieu Centraal. Maar omdat het petflesje niet gemaakt is voor langdurig gebruik, overleeft het zo’n vaatwasbeurt niet.

Dan zijn er nog al die plastic flesjes die, ondanks de bedoeling om ze een tijdlang te gebruiken, toch in de prullenbak of juist daarnaast belanden. Per dag worden er in Nederland 800.000 flesjes water verkocht, blijkt uit onderzoek van Milieu Centraal. Dat levert jaarlijks zo’n 8 miljoen kilo aan plastic afval op. Laat de plastic waterfles liever staan, adviseert het kennisinstituut dan ook.

Wat dan wel? De enkele keer dat Elisah Pals van Zero Waste Nederland iets aanschaft, let ze op drie zaken: hoe milieubelastend het maken van een product is, hoelang het meegaat en of langdurig gebruik eventuele gezondheidsschade oplevert. “Een product wordt pas duurzaam als je het heel lang kunt gebruiken. Denk aan gietijzeren pannen en antieke meubelstukken. Die worden nog weleens van generatie op generatie doorgegeven. Dat is wat je wilt: dat een product zo goed is dat je het kunt doorgeven.”

Vijf jaar geleden koos de voorvrouw van Zero Waste Nederland daarom voor een waterflesje van roestvrij staal. Een product dat lang meegaat, niet beschadigd raakt in de vaatwasser en waarin bacteriën minder snel een kans hebben. Eén nadeel: bij het produceren van roestvrij staal komt er veel meer CO2 vrij dan bij het fabriceren van bijvoorbeeld hard plastic.

Zo rekende kennisinstituut Milieu Centraal uit dat een RVS-meeneembeker 65 keer gebruikt moet worden wil die duurzamer zijn dan een to go koffiebekertje. Een kunststof meeneembeker is al na 25 keer gebruik minder milieubelastend. Gebruik zo’n rvs-flesje dan ook niet als een modeproduct dat je na een jaar wegdoet, waarschuwt Pals.

Dat zegt ook Conny Bakker van de Technische Universiteit Delft. Bakker is hoogleraar duurzaam ontwerpen. Ja, de rvs-flessen zijn gemaakt om een leven lang mee te gaan, zegt Bakker. Maar volgens haar zou dat net zo goed kunnen gelden voor de populaire Dopper van hard plastic. “Ze hebben misschien minder dat imago omdat ze goedkoper zijn dan de flessen van rvs. Maar als je ze goed behandelt, kunnen ze jaren mee.”

Pals laat hervulbare kunststof flessen liever links liggen. “Die hebben niet het eeuwige leven. Na een paar keer in de vaatwasser verliezen ze toch kwaliteit.” En ze vreest voor microplastics die in het water terechtkomen bij beschadigingen (dat is bij PET-flesjes namelijk het geval). Dat kan een gezondheidsrisico opleveren.

Welke hervulbare fles is het duurzaamst?

Volgens hoogleraar Bakker is het vrijkomen van microplastics niet zo’n groot probleem bij flessen van harde kunststof. Maar, zegt ze ook, er moet nog goed onderzoek naar worden gedaan. Een regelmatige vaatwasbeurt, zegt ook Bakker, kan wel zorgen voor slijtage van kunststofflessen als de Dopper.

Welke hervulbare meeneemfles het duurzaamst is, hangt ook heel erg af van je eigen voorkeur, zegt R&D- manager Niels Heijman van Dopper. Wil je meer CO 2 besparen, kies dan voor een fles van hard plastic. Wil je juist dat een product volledig te recyclen is, dan is rvs geschikter.

Prijzig zijn de duurzame waterflessen wel. Zo kost een rvs-flesje (toch het meest levensbestendige) al snel 20 euro. Soms zelfs 40 euro. Daarover zegt Pals: “Mensen hebben vaak het idee dat duurzaam leven duur is. Maar vaak is het kiezen voor herbruikbare producten de beste manier om geld te besparen.” Zij bespaarde met haar flesje van het merk Klean Kanteen “bakken met geld”. En ze heeft er ook nog eens levenslang garantie op. “Hoe duur is een waterflesje op het station? Al snel 2 euro? Dat heb ik er allang uit.”

Toch je waterfles vergeten? Neem een glas water. Ook in de sportschool. Kan gewoon.

De rubriek Groene gids beantwoordt praktische vragen over milieubewust(er) leven. Lees eerdere afleveringen hier terug.