Een op de drie zweefvliegsoorten redt het niet en dat is slecht nieuws voor de landbouw

Zweefvliegen zijn na bijen de belangrijkste bestuivers. Van de 890 soorten die in Europa leven, dreigen er 314 uit te sterven als gevolg van intensieve landbouw, pesticiden en klimaatverandering.

Ruim een derde (37 procent) van alle zweefvliegsoorten in Europa wordt met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit de eerste beoordeling in heel Europa van deze essentiële groep bestuivers volgens de methode van de ‘IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten’. De beoordeling is aangevraagd en gefinancierd door de Europese Commissie, als onderdeel van de Green Deal.

Intensieve landbouw en schadelijke pesticiden, niet-duurzame commerciële bosbouw, stedelijke ontwikkeling en klimaatverandering zijn de belangrijkste bedreigingen voor zweefvliegen. Uit eerder onderzoek van onder meer de Radboud Universiteit in Nijmegen bleek dat op de Veluwe in veertig jaar bijna 80 procent van de hoeveelheid zweefvliegen is verdwenen en 44 procent van de soorten.

Overeenstemming nodig voor de biodiversiteitstop in Montreal

“Deze allereerste Europese Rode Lijst van zweefvliegen benadrukt hun immense diversiteit en hun centrale rol in onze voedsel-en landbouwsystemen”, zegt directeur-generaal Bruno Oberle van de internationale unie voor natuurbescherming IUCN. “Dezelfde systemen zijn echter een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van zweefvliegen. Om hun lot te keren, moeten we dringend alle sectoren van onze economie omgooien – en vooral de landbouw – om natuurpositief en duurzaam te worden. We moeten proberen overeenstemming te vinden hoe dit doel te bereiken voor de cruciale biodiversiteitstop van de Verenigde Naties in december in Montreal.”

Van de 890 zweefvliegsoorten in Europa zijn er 314 kwetsbaar, bedreigd of ernstig bedreigd, volgens de principes van de Rode Lijst. Zweefvliegen (Syrphidae) zijn na bijen de op een na belangrijkste bestuivers ter wereld, en daarmee van cruciaal belang voor de voedselzekerheid. Ze hebben vaak een hogere frequentie van bloembezoek dan bijen. Ze zijn ook natuurlijke bestrijders van bladluizen en daarmee nuttig voor de (biologische) landbouw.

Intensieve landbouw is de grootste bedreiging voor zweefvliegen in Europa en treft meer dan de helft (475) van de 890 soorten. Eenzijdig grasland, akkers en grazend vee tasten hun leefgebieden aan, en het gebruik van pesticiden is schadelijk voor minstens 55 soorten. Ook het verdwijnen van oude bomen, stedelijke ontwikkeling en klimaatverandering maken het zweefvliegen steeds moeilijker.

Natuurinfrastructuur en microhabitats

Om hun leefgebieden te beschermen zijn doelgerichte maatregelen nodig, zoals het behoud van draslanden en oude bossen, en de aanleg van overgangsgebieden buiten beschermde natuur. Wilde bloemen langs akkerranden en herstel van heggen als onderdeel van duurzame landbouw helpen eveneens.

“De belangrijkste manier om de afname van zweefvliegpopulaties te stoppen, is door hun leefgebieden te beschermen en door het hele landschap te verbinden”, zegt vicevoorzitter Francis Gilbert van de zweefvliegspecialistengroep van IUCN. “Bescherming van oude bomen is het meest nijpend, vanwege de stamholtes, boomgaten, sapstromen, gevallen takken en boomstronken die microhabitats vormen voor de larven, waarmee weer een breed scala aan diersoorten zich voedt.”

Meer dan een kwart (244) van de onderzochte soorten hebben last van achteruitgang en verandering van leefgebieden als gevolg van klimaatverandering en de daarmee samenhangende toename van bosbranden. Zweefvliegen in de Alpen, de Pyreneeën en de Dinarische Alpen, waar de soortenrijkdom het hoogst is, worden hierdoor vooral getroffen.

