Een oldtimer met een batterij? De meeste liefhebbers willen er niets van weten

Is een klassieke auto nog een klassieker als je ’m elektrificeert? In oldtimerland lopen de meningen sterk uiteen.

In een smal straatje in de Leidse binnenstad rolt een garagedeur open. Dan klinkt een zacht gezoem. Roel Zaadnoordijk (67) rolt muisstil naar buiten in z’n blauw-metallic Jaguar E-Type coupé uit 1971. Een vreemde sensatie. Er valt geen roffel van de twaalfcilinder motor te horen. Een jaar duurde het elektrificatieproject. “De uitdaging is om hiermee van Leiden naar Parijs te rijden”, zegt hij. “Op één lading stroom. Want dat kan. Kijk, de groene milieusticker van Parijs zit al op de voorruit.”

Het elektrificeren van oldtimers, auto’s ouder dan veertig jaar, rukt op, mede gestimuleerd door tv-programma’s als het Amerikaanse Vintage Voltage. Ook Nederland kent ombouwbedrijven. Het is geen goedkoop verhaal. Je bent al snel 20.000 euro kwijt aan loonkosten en de batterij. De eigenaar krijgt voor dat geld wel de lusten van klassiek autodesign, niet de lasten van een verbrandingsmotor. Klassieke trouwauto’s en foodtrucks worden zo bijvoorbeeld milieuzone-proof.

(lees verder onder de foto)

Roel Zaadnoordijk heeft zijn Jaguar E-Type coupé uit 1971 geëlektrificeerd. Binnenkort wil hij ermee naar Parijs. Beeld Werry Crone

Zaadnoordijk, musicus, jinglemaker en radiopresentator, is een echte autoliefhebber. Hij heeft een klein klassiek wagenpark. Hij kocht deze E-Type zonder motor. Hij elektrificeerde de Engelse wagen uit nieuwsgierigheid naar de elektrotechniek en niet per se omwille van klimaat of milieu. “Al is mijn achterbuurman blij dat ik met deze auto geen uitlaatgassen uitstoot”, vertelt Zaadnoordijk als hij de garagedeur sluit.

Eenmaal rijdend over de gracht, komt een andere buur hem fietsend tegemoet. Die gebaart met een hand achter een oor: waar is het motorgeluid? De ‘e-E-Type’ steelt de harten in de stadsmilieuzone. “Dit is de toekomst”, meent Zaadnoordijk, die ook twee benzine-E-types bezit. “Ik reed laatst naar de Jaguarclub. Ik dacht: puristen zullen wel wat van vinden van de elektrische E-Type. Maar niemand zei wat negatiefs. Geen naar commentaar. Ergens wel jammer. Ik wil best in discussie gaan.”

Vloeken in de kerk

Want de elektrificatie van oldtimers bij menig klassieke-autoclub vloeken in de kerk. Bert Pronk van koepelorganisatie FEHAC legt graag uit dat hij andere ideeën heeft over klassiekers dan elektrificatie om veel groener te kunnen rijden. “Rijden in een klassieke auto doe je niet alleen voor jezelf”, leg Pronk uit. “Het is ook een stukje mobiliteitsgeschiedenis. Rijdend in een klassieke auto laat je zien hoe Nederland zich heeft ontwikkeld. Uit respect voor dat erfgoed laat je een auto zoals die ooit de fabriek verliet.”

(lees verder onder de foto)

De batterij ligt voorin de Jaguar. Het elektrificeren van een oude wagen is een ingrijpende en kostbare aangelegenheid. In oldtimerland is het ook een omstreden operatie. Beeld Werry Crone

Het klinkt wel erg streng, beseft Pronk. “Natuurlijk mag je aanpassingen doen aan een klassieke auto”, zegt hij. “Zolang aanpassingen maar weer omkeerbaar zijn, zoals gloeilampen vervangen door ledjes. Maar als je fundamentele zaken vervangt, zoals chassis of aandrijflijn, dan is de vraag of je nog met dezelfde auto te maken hebt.” Is een elektrische E-Type een andere auto? “Misschien is die over dertig jaar wel klassiek, juist als symbool van het huidige tijdperk van elektrificatie.”

Zaadnoordijk maalt daar niet om. Zijn auto vindt hij een kunstwerk waarvan je mag genieten. Een schilderij van een oude meester met een titanium frame, daar hoor je toch ook niemand over? Hij duwt het pedaal in van zijn e-Jaguar, die hij liefdevol Jamie noemt. Ze schiet de polder in. “Nog altijd een sportwagen.” Bovendien, stelt hij, de fabrikant zelf ging hem voor. “Jaguar kwam in 2018 met de E-Type Zero. Harry en Meghan reden erin op hun bruiloft. Daarna zijn er nul verkocht.”

Liever schone benzine

FEHAC vreest dat stilletjes meer oude auto’s geëlektrificeerd worden en dat steeds meer authentieke klassiekers verdwijnen. De nationale belangenbehartiger voor mobiel erfgoed breekt met Europese zusterorganisaties een lans voor niet-fossiele brandstoffen, zoals biobrandstoffen en synthetische e-fuels die worden gemaakt vanuit water, groene elektriciteit en afgevangen koolstofdioxide. “Dit soort brandstof kun je nu al kopen”, zegt Pronk. “Met e-fuels heb je een schone benzine.”

(lees verder onder de foto)

De e-Jaguar van Roel Zaadnoordijk. Beeld Werry Crone

Het Europees Parlement gaf in september een zetje aan de ontwikkeling van deze biobrandstoffen en e-fuels , brandstoffen die zijn bedoeld voor personenauto’s met bezinemotor. Het parlement stemde in met strengere duurzaamheidseisen voor brandstoffen om zo de EU-energiedoelen te halen. De fabrikanten van auto’s en motorfietsen lobbyen inmiddels voor e-fuels. Sportautofabrikant Porsche begon in 2021 met de bouw van een e-fuelfabriek in Chili, samen met Siemens.

Hetzelfde Europees Parlement wil per 2035 geen nieuwe benzine- en dieselauto’s meer toelaten op de weg. Fabrikanten vormen inmiddels lobbyallianties om de weg te banen voor meer synthetische brandstoffen en daarmee wat meer liefde voor de verbrandingsmotor. Benzine vooral, geen diesels. De Europese besluitvorming van september zet immers een rem op de ontwikkeling van plantaardige dieselvervangers. Die worden gemaakt uit biomassa en staan bekend onder de naam HVO.

(lees verder onder de foto)

Onder de bezinedop in de Jaguar van Roel Zaadnoordijk vind je nu de elektrische aansluiting. Beeld Werry Crone

Nu al kan de oldtimerwereld de opstap maken naar synthetische brandstof, oordeelt de FEHAC. “We zijn maar een niche”, zegt Pronk. “Momenteel kost synthetische brandstof 4 euro per liter. Duur? Als je weet dat een eigenaar gemiddeld 1400 kilometer per jaar rijdt met een klassieke auto, dan zijn die kosten nog wel te overzien. Maar dit onderwerp is nog geen issue bij de 223 aangesloten autoclubs, merken we. We zullen eraan moeten trekken. We moeten meer voorlichting geven.”

De FEHAC hoopt zo de toekomst van klassiek rijdend erfgoed te kunnen veilig stellen. “Het gaat fout als mensen stellen: elektrificatie is de toekomst van alle klassieke auto’s”, zegt Pronk. Bovendien ziet hij andere haken en ogen: het ombouwen naar elektrisch is duur. Verder maken batterijen de auto’s zwaarder dan waarop ze ooit zijn berekend. Ook brandveiligheid is een issue: zijn brandweerlieden veilig bij autobrand? Een elektrische klassieker vraagt immers een heel andere blusmethode.

Niet in techniek geïnteresseerd

Zaadnoordijk laat de verplichte noodknop voor een elektrische auto zien, weggewerkt in de lederen middenconsole onder een chromen asbak-ornament. In het wortelnotenhouten dashboard heeft hij moderne meters laten inbouwen voor een e-auto. De bijbehorende schakelaars zijn authentiek. Zijn volgende opknapproject wordt opnieuw een E-Type, ditmaal Sunny genaamd. Maar eerst gaat Jamie elektrisch op pad naar Parijs, als alle testritten goed zijn doorlopen.

(lees verder onder de foto)

Jaguar-enthousiasteling Roel Zaadnoordijk heeft zijn oldtimer van een batterij voorzien. Beeld Werry Crone

De liefde voor klassiekers draait bij Zaadnoordijk om het doorgronden van auto’s, al sleutelend, lezend en rijdend. “Het gaat me om het verhaal van constructie en ontwerp. Knap dat de E-Type is ontworpen in een tijd zonder computers. Ik vind het jammer dat nu jongeren niet eens weten wat het verschil is tussen een trommel- en een schrijfrem. Ik wilde dat mijn drie kinderen nog voor hun achttiende jaar hun eigen auto bouwden. En dat hebben ze gedaan.”

Elektrificatieplannen voor zijn wagenpark, waaronder een oude Volvo en Rolls-Royce, heeft hij niet. Die rijden in de toekomst op synthetische brandstof, zegt hij. Jamie blijft zijn eerste, vooralsnog enige elektrische auto. “Toen de vorige eigenaar hoorde dat ik zijn E-Type geëlektrificeerd had, wilde die haar kopen. Maar ik verkoop haar niet.” Terug in hartje Leiden kijkt niemand raar op van een oude elektrische Jaguar. “Weet je, de meesten zijn ook gewoon helemaal niet in techniek geïnteresseerd.”

Klassieke auto’s in Nederland Nederland telde op 1 januari 2022 147.663 auto’s die ten minste 40 jaar oud zijn, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De oudste geregistreerde auto die nog rondrijdt in ons land, dateert van 1894. Auto’s ouder dan 40 jaar zijn automatisch vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting, als ze voldoen aan de daarvoor geldende regels. Oldtimers die worden gebruikt voor bedrijfsuitoefening, zijn in veel steden vrijgesteld van het gemeentelijke verbod om milieuzones te betreden. Denk aan ijscowagens, foodtrucks en trouwauto’s.

Lees ook:

Menno Schilder maakt stekkerauto’s van Porches en Kevers, al vindt de Oldtimerfederatie dat maar niks

Schilder Electric in het Noord-Hollandse Limmen bouwt klassiekers om tot stekkerauto’s. De zaken lopen goed, al zijn er puristen die de geur van olie niet willen missen.