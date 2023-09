Een middelvinger naar de boswachter: er was weinig begrip voor wandelverbod in natuurgebied De Muy

Prikkeldraad, een hoog hek en een bord met ‘geen toegang’. Het blijkt niet genoeg om mensen buiten het afgesloten natuurgebied te houden. Toeristen volgen stug de wandelroutes op hun smartphone met wandelapps die geen rekening houden met het broedseizoen. Mountainbikers nemen een eventuele boete voor lief voor een rit dwars door een natuurgebied.

Boswachter Jeroen van der Werff loopt over een zandpad met aan weerszijden bramenstruiken, bloeiende duinroosjes, wilgenbomen en duindoornstruiken vol oranje besjes. Het pad is in het Texelse natuurgebied De Muy en is weer open om te bewandelen. Vanwege het broedseizoen zijn sommige natuurgebieden afgesloten van 1 maart tot 1 augustus of 1 september.

‘We doen dit om de natuur te beschermen’

Het Waddeneiland is het werkgebied van de boswachter: “We sluiten gebieden niet af om mensen te pesten, maar om de natuur te beschermen. In De Muy leven de rugstreeppad en de zeldzame noordse woelmuis. Het eiland is belangrijk voor allerlei soorten vogels, vooral grondbroeders die in Nederland nog maar weinig plaatsen hebben om een nest te bouwen.

Hier broeden wulpen, scholeksters, zilvermeeuwen, stormmeeuwen, aalscholvers, kiekendieven en allerlei zangvogeltjes. Ook is hier de oudste lepelaarkolonie van het waddengebied. Je wilt niet dat vogels schrikken en hun nesten verlaten of dat een hond vogels pakt. In maart beginnen zilvermeeuwen al hun territorium af te bakenen en hun nestjes te bouwen. De bontbek kan wel twee of drie nestjes per seizoen groot brengen. Ze kunnen half juli nog eitjes leggen die in augustus pas uitkomen.”

Na een kwartiertje lopen, staat de boswachter stil voor een anderhalve meter hoog, houten landhek met daarbovenop een rol prikkeldraad. “Er stond ook een bord naast dat het gebied is afgesloten vanwege het broedseizoen.”

Beeld Albert Wiglema

‘Ach, een hobby mag geld kosten’

Op zo’n 30 meter achter het hek heeft Van der Werff van april tot en met juni een wildcamera geplaatst. “Op het eiland stonden dit jaar vier wildcamera’s. Hiermee hebben we gekeken hoeveel mensen er in afgesloten natuurgebieden lopen. Hier in De Muy kwamen 105 mensen langs die camera: joggers, gezinnen met kinderen, mountainbikers. En iemand met een opgestoken middelvinger.”

Van der Werff ervaart dat mensen weinig begrip hebben als ze op hun gedrag worden aangesproken. “Als ik in mijn eentje een groep mountainbikers aanspreek die op een plek fietsen waar het niet mag, fietsen er weleens snel een paar weg om te voorkomen dat ze een boete krijgen. Laatst vroeg ik iemand om zijn identiteitsbewijs. Hij drukte zijn ID-kaart zowat in mijn gezicht en stopte ‘m daarna snel weer in zijn zak, zonder dat ik kon lezen wat erop stond.”

Honderd euro is de boete die je krijgt als je in een afgesloten natuurgebied bent. Of dat hoog genoeg is, kan Van der Werff niet zeggen: “Sommige mountainbikers zeggen ‘ach, een hobby mag geld kosten’ als ze off track fietsen. Maar ik heb ook weleens meegemaakt dat een mevrouw moest huilen omdat ze van een AOW’tje moest leven.”

Apps houden geen rekening met wandelverbod

Op de regelgevende bruine bordjes van Staatsbosbeheer bij afgesloten gebieden staat alleen Nederlandse tekst. We gebruiken wel pictogrammen op palen met ‘verboden te fietsen’ en ‘hond aan de lijn’. Misschien moeten er ook nog verboden-voor-wandelaars-iconen bij de afgesloten gebieden. We willen niet te veel tekst op die toegangsbordjes, daarom is gekozen voor alleen Nederlands. Het zijn trouwens bijna altijd Nederlanders die ik aantref in de afgesloten gebieden.”

Boswachter Van der Werff werkt nu bijna drie jaar op Texel. De laatste twee jaar komt hij steeds vaker mensen met een smartphone in de hand tegen in een broedgebied. “Als ik vraag waarom ze er lopen, wijzen ze op hun smartphone. ‘Ik volg gewoon de route’, hoor ik dan. Zij gebruiken apps met wandelroutes, zoals Google Maps, Komoot en Strava. Die apps houden zelden rekening met afgesloten wandelpaden. Soms vraag ik aan mensen of ze in de recensie van de wandeling willen vermelden dat je hier in het broedseizoen niet mag lopen.”

Op deze septemberochtend is het druk in De Muy. De lucht is strakblauw, de nazomerzon van goud, de heidestruiken kleuren paars. Iedere wandelaar wordt vriendelijk begroet door de boswachter. “Ik ben liever gastheer dan handhaver.”

Lees ook:

Wat de Wadden het liefst willen: natuurminnende toeristen, geen feestende jongeren

Na twee coronajaren waarin meer feestvierders en welvarende toeristen de Wadden bereikten, zijn nu de natuurliefhebbers terug. Fijn, vinden de eilanden. Maar natuurtoerisme brengt soms ook eigen dilemma’s met zich mee.