Een menswaardig bestaan voor iedereen heeft voor het klimaat een hoge prijs

De armste 33 procent van de wereld een minimum bestaan geven, belast de planeet net zoveel als de levenswijze van de rijkste 1 tot 4 procent. Dat laat nieuw onderzoek zien dat donderdag verschijnt in Nature Sustainability. De uitstoot van broeikasgassen zou met 25 procent toenemen. Het water- en landgebruik en vervuiling door voedingsstoffen zoals stikstof, zouden 2 tot 5 procent stijgen.

Een groep internationale onderzoekers heeft becijferd wat er gebeurt als iedereen minimale toegang zou hebben tot energie, water, huisvesting, transport en gezonde voeding. Daarbij is de lat hoger gelegd dan de definitie van ‘allerarmsten’ die de VN hanteert. Die ligt op een inkomen van 2,15 dollar per dag, ongeveer 10 procent van de wereldbevolking zit daaronder.

Maar meer dan die 2,15 dollar aan inkomen hebben, wil nog niet zeggen dat mensen ook voldoende beschikken over zaken als schoon water en energie, licht Crelis Rammelt toe, een van de onderzoekers en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. “We hebben uit andere onderzoeken, bijvoorbeeld van de wereldvoedselorganisatie FAO en de gezondheidsorganisatie WHO, gegevens gehaald wat er nodig is voor een menswaardig bestaan. Die geven een realistischer beeld van wat armoede is. Preciezer doorrekenen wat dit betekent voor klimaat en natuur is nieuw aan dit onderzoek.”

Extra druk

Dat is nogal wat, constateert Rammelt. “De extra druk op de planeet is gigantisch, vooral voor het klimaat. Maar we willen ook de context laten zien. Het is de druk die de rijkste 1 tot 4 procent nu veroorzaakt. Die vergelijking laat zien dat er een hele ongelijke verdeling van middelen is.” Die context is belangrijk, vinden de wetenschappers, omdat er veel discussie is over wat er gebeurt als grote groepen mensen op aarde minder arm zouden worden en dus de planeet meer zouden belasten. “Er wordt te makkelijk geoordeeld dat dat niet kan. Het onderzoek laat zien dat het alleen niet kan zonder grote herverdeling en fundamentele verschuivingen in de samenleving.”

Het onderzoek kijkt niet in de toekomst. De berekeningen zijn gebaseerd op 2018, het laatste pre-covidjaar. Het neemt dus de bestaande technologie als uitgangspunt. “Je kunt daaruit concluderen dat technologische veranderingen ook noodzakelijk zijn om mensen uit armoede te halen en tegelijk klimaat en natuur niet extra te belasten.”

Maar slimmere en schonere techniek alleen is niet genoeg, constateren de wetenschappers. Dat is bovendien een oplossing voor de langere termijn. Voor nu is een andere levensstijl en herverdeling van hulpbronnen van rijk naar arm ook nodig om de planetaire grenzen niet te veel te overschrijden en hulpbronnen toch rechtvaardiger te verdelen. “Dat betekent niet dat het welvarender deel van de wereldbevolking niks meer zou mogen”, zegt Rammelt. “Je zou je wel kunnen afvragen of het mogelijk is hun aandeel aan een maximum te binden.”

De studie maakt deel uit van een rapport van de Earth Commission dat begin volgend jaar verschijnt. Dat is een internationale groep wetenschappers, onder leiding van onder anderen UvA-hoogleraar Joyeeta Gupta, die de wereld van kennis wil voorzien hoe op een rechtvaardige manier binnen de natuurlijke grenzen van de planeet te blijven.

