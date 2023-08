Een luchtreiniger? Ventileren is goedkoper

Luchtreinigers maken de lucht in huis schoner. Maar dat kan ook op andere manieren.

Sommige apparaten komen eigenlijk te laat. Neem de luchtreiniger. Zo’n vijftig jaar geleden was binnen roken normaal en had een goede gastvrouw/heer verschillende sigarettenmerken en -smaken in huis om aan gasten aan te bieden. Bezoekjes en verjaardagen eindigden steevast in kamers en gordijnen vol rook.

Dat is niet meer zo – wie rookt er nog binnen? Maar de apparaten die destijds de lucht hadden kunnen filteren als ze er waren geweest, zijn er nu wel. En zijn ze inderdaad te laat? Dat nou ook weer niet helemaal. Er mag dan minder worden gerookt dan vijftig jaar geleden, moderne nieuwbouwwoningen zijn veel beter geïsoleerd dan oude huizen. Je kunt ook zeggen: ze missen de ‘natuurlijke’ ventilatie die oude woningen wel hadden en hebben.

Luchtreinigers zijn er in allerlei soorten en maten en zijn in steeds meer huishoudens te vinden. Ze filteren stof, pollen en (tabaks)rook uit de lucht. Of wetenschappelijker gezegd: fijnstof, gassen en vluchtige organische stoffen. Stoffen die bij inademing kunnen zorgen voor een verhoogde kans op hart- en longaandoeningen.

De apparaten doen door de bank genomen wat de fabrikanten beloven. Ze halen stof, pollen en rook uit de lucht, al doet de ene dat beter dan de andere, concludeerde de Consumentenbond, die onlangs zeventien luchtreinigers testte. Maar zijn ze ook nuttig?

Beter niet op gas koken

De Consumentenbond is niet overtuigd van dat nut. Belangrijkste reden? Mensen kunnen zelf veel doen om de kwaliteit van de lucht in huis te verbeteren. Ventileer goed, adviseert de bond als eerste. Ventileer zeker tijdens het stoffen, stofzuigen, schoonmaken en schilderen. Zet de afzuigkap aan tijdens het koken, want koken op gas is binnenshuis verreweg de grootste bron van fijnstof. Dat elektrisch en inductiekoken uit oogpunt van fijnstof veel betere kookmethoden zijn dan koken op gas bleek ook al uit een literatuurstudie van onderzoeksinstituut TNO over de luchtkwaliteit in huis en manieren om die te verbeteren.

Rook binnen niet, adviseert de Consumentenbond verder en gebruik minder sprays en spuitbussen. Haal stof af met een goede stofdoek en gebruik geregeld de stofzuiger, zeker als er huisdieren in huis zijn. Gebruik minder kaarsen, zorg voor een goede luchtvochtigheid (tussen de 40 en 60 procent), waardoor schimmel wordt voorkomen. Pas op met houtkachels en vermijd vrijstaande gaskachels.

Luchtreiniger als laatste strohalm

In de lijst met tips die de Consumentenbond opstelde om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren, komt de tip ‘gebruik een luchtreiniger’ pas op de veertiende plek. ‘Een laatste strohalm’, betitelt de bond het apparaat.

Belangrijkste reden voor dat oordeel is dat luchtreinigers de lucht wel schoonmaken maar niets doen aan de bron van de vervuiling. Ze bieden, stelt de Consumentenbond, ‘geen echte oplossing voor het probleem van luchtvervuiling’. En ze maken niet het hele huis schoon. De reinigers werken in één ruimte: er zijn er die 20 vierkante meter aankunnen, er zijn er ook die volgens opgave van de betreffende fabrikant de 100 vierkante meter halen.

Met dat alles is dan weer niet gezegd dat een aankoop van een luchtreiniger onzinnig is. Mensen die last hebben van astma of hooikoorts kunnen gebaat zijn bij een luchtreiniger. ‘Vooral voor mensen met hooikoorts kunnen luchtreinigers echt een aanrader zijn’, mailt Karen Reijneveld, onderzoeker bij de Consumentenbond. In het literatuuronderzoek van TNO kwam dat ook naar voren: uit Amerikaans onderzoek bleek dat goede filters die in slaapkamers staan erg effectief zijn voor mensen met astma. En dat hun gezondheidswinst, uitgedrukt in harde euro’s, een factor tien groter is dan de kosten van de reininger.

Mensen met ademhalingsproblemen en allergieën

Naast astmatici kunnen ook mensen die wonen in een gebied met veel fijnstof in de buitenlucht baat hebben bij luchtreinigers. Als die hun huizen ventileren, halen ze immers juist meer fijnstof het huis binnen. Reijneveld baseert die conclusie op haar eigen onderzoek en op gesprekken met ‘internationale collega’s van onder andere Stiftung Warentest’, zeg maar de Duitse consumentenbond. Ten slotte halen luchtreinigers ook virussen en bacteriën uit de lucht. Voor mensen met ademhalingsproblemen en allergieën is de aanschaf van een luchtreiniger het overwegen waard, oordeelt de Consumentenbond daarom.

Kopers van luchtreinigers moeten wel een paar dingen meewegen. De prijzen van de apparaten variëren van rond de 60 tot meer dan 800 euro. Luchtreinigers staan vrijwel altijd aan, dan werken ze het beste. Dat kost stroom, de Consumentenbond schat de kosten op 25 tot 100 euro per jaar. Gebruikers moeten bovendien de filters in de apparaten vervangen. Eens per halfjaar, adviseren de fabrikanten. Filters kosten tussen de 10 en ruim 50 euro per stuk. Een luchtreiniger kan al met al dus aardig in de papieren lopen. Nadeel is ook dat sommige apparaten, zeker in hun hoogste stand, nogal wat herrie kunnen maken.

