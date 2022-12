‘Een landbouwakkoord kost alleen maar tijd die we eigenlijk niet hebben’

Politici en boeren staan soms zó lijnrecht tegenover elkaar dat het amper nog tot een constructief gesprek komt. Daarom gaan GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet en melkveehouder Amber Laan de komende weken met elkaar in gesprek over stikstof en de landbouw van de toekomst.

Beste Amber, deze week is in de Tweede Kamer de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit betekent voor mij twee lange dagen debat over natuur en landbouw. Centraal daarin zullen de vier brieven staan die het kabinet stuurde over de landbouw en waarover jij ook al schreef in je laatste brief.

Net als jij mis ik in de plannen van het kabinet het perspectief voor de boeren die blijven boeren. Ik heb de brief van minister Adema proberen te lezen door jouw ogen en snap dat je na het lezen van de brief geen idee hebt waar je op kan rekenen. Je denkt wel dat een landbouwakkoord, dat de minister van plan is te gaan sluiten met boeren, meer duidelijkheid zal geven.

Perspectief voor de boeren blijft uit

Zelf geloof ik niet in het landbouwakkoord dat minister Adema voorstelt. Binnen drie maanden een visie op de landbouw afspreken met boeren, voerleveranciers, mestverwerkers, supermarketen en natuurorganisaties is haast onmogelijk. En het steeds verder uitstellen van zo’n akkoord is iets wat me aan het hart zou gaan. Want zo blijven jij en alle andere boeren zonder perspectief.

Je schrijft dat je het goed vindt dat er het komende jaar boerenbedrijven zullen worden opgekocht om het stikstofprobleem op te lossen. Je benadrukt daarbij de vrijwilligheid in de regeling.

Verplicht uitkopen is heftig, maar wel nodig

Ook ik denk dat het goed is dat het kabinet begint met die vrijwillige opkoop. Heel veel boeren in Nederland zijn boven de vijftig en hebben geen opvolger. Ik hoop dat er genoeg van deze boeren zullen zijn die ervoor kiezen hun bedrijf (eerder) te stoppen. Maar wat ik ook goed vind, is dat minister Van der Wal heeft gezegd dat als het in 2023 niet lukt genoeg boeren vrijwillig uit te kopen, ze zal overgaan tot ‘verplichtend instrumentarium’. Dat is verhullende taal voor onteigening en het intrekken van vergunningen. Heftig voor de boeren, maar noodzakelijk om de hypotheek die we hebben genomen op de natuur af te lossen.

In het debat zal ik dan ook met forse kritiek op de minister van landbouw komen. Ik denk dat het praten over een landbouwakkoord het verder uitstellen is van de zo noodzakelijke omslag die de landbouw moet maken. Veel liever had ik gezien dat de minister leiderschap had getoond en met een reeks aan maatregelen was gekomen om boeren te helpen in hun omslag naar een andere landbouw.

Maar als de minister het niet doet, moet de Tweede Kamer het maar proberen! Daarom kom ik met een hele rits aan voorstellen: van vergoedingen voor boeren die hun waterpeil willen verhogen tot het stimuleren van voedselbossen, van het mogelijk maken van de verbouw van biobased bouwmaterialen, tot een verbod op de verkoop van de kiloknaller. Ik ben benieuwd of het me lukt meerderheden te vinden voor mijn voorstellen.

Samen werken aan ideeën voor de toekomst

Dit is jammer genoeg alweer mijn laatste brief aan jou in deze serie. Ik heb erg genoten van onze briefwisseling en ik heb je leren kennen als een boerin met een open blik en veel ideeën. Ik zou het jammer vinden als ons contact stopt met het einde van onze briefwisseling, en daarom een vraag.

Komend voorjaar wil ik samen met de landbouwwerkgroepen van GroenLinks en de PvdA gaan werken aan een nieuwe visie van onze partijen op het platteland. We gaan daarvoor een bijeenkomst organiseren. Ik zou het heel leuk vinden als jij wil komen spreken op deze bijeenkomst omdat ik denk dat we nog veel meer van je kunnen leren.

Hopelijk tot ziens!

Laura Bromet