Een korte werkweek is beter voor je privéleven en maakt je productiever, zegt de VN

Wie 40 uur per week werkt, of meer, moet zich wellicht toch nog eens achter de oren krabben. Is zo'n volle werkweek wel de beste manier? Nee, constateert de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van de Verenigde Naties. Mensen die korter werken kunnen hun privéleven er veel beter bij hebben (of andersom). Ook doen medewerkers die een kortere werkweek draaien meer dan personeelsleden met een voltijdbaan.

In het VN-rapport keken de onderzoekers naar het aantal werkuren en werkroosters en wat voor invloed die hebben op zowel de bedrijfsprestaties als de balans tussen de baan en het privéleven van werknemers. En dan is de logische uitkomst dat wie korter werkt de boel thuis ook beter kan regelen. Al hangt het ook sterk af wannéér iemand werkt. Ploegendiensten en oproepwerk kunnen juist weer negatieve effecten hebben op het gegoochel tussen kantoor en keuken. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie van de VN zijn korte flexcontracten bovendien niet altijd even gezond en kunnen ze ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de hand werken. Vrouwen werken veel vaker parttime dan mannen en zijn daardoor ook minder vaak economisch onafhankelijk.

Werkgevers moeten kortere werkweken aanmoedigen

Behalve een betere werk-privébalans kent de korte, meer flexibele werkweek nog een voordeel, ook voor de werkgever: mensen die weken draaien van minder dan 40 uur zijn namelijk productiever, stelt de IAO vast. Lange dagen maken ons luier, zou je gechargeerd kunnen stellen. Minder flexibiliteit is voor bedrijven ook duur omdat dit een hoger verloop van personeel in de hand werkt. De IAO geeft werkgevers dan ook het advies mee om kortere werkweken aan te moedigen.

Of Nederlandse werkgevers staan te juichen bij alleen al de gedachte aan het stimuleren van nóg korter werken is de vraag. Nederland staat immers al jaren bekend als Europees kampioen deeltijdwerken. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telde Nederland in het derde kwartaal van het afgelopen jaar 9,6 miljoen personen van 15 tot 75 jaar met betaald werk. Daarvan werkten er in die periode 4,6 miljoen in deeltijd en 5,0 miljoen voltijds. Daar komt bij dat de Nederlandse arbeidsmarkt nog altijd extreem krap is. Oftewel: er is nauwelijks personeel te krijgen.

Dat maakt het VN-advies aan werkgevers om kortere werkweken te stimuleren niet direct aantrekkelijk. “Wij staan daar een beetje ambivalent in”, zegt woordvoerder Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN. “Als mensen werk en privé goed op elkaar kunnen afstemmen worden ze inderdaad productiever. Wie thuis werkt, bijvoorbeeld, kan overdag met de kinderen in de weer om 's avonds nog even door te werken. Meer regelmogelijkheden geven ook minder stress.”

Langere werkweken draaien loont niet

Een tevreden werknemer maakt ook een werkgever gelukkig. Als korte werkweken daartoe bijdragen, dan zij dat zo, vindt de werkgeversvereniging. Maar, vervolgt Van der Velde, thuis werken of korte contracten zijn niet in iedere sector mogelijk: “In de industrie geldt dat niet. Die machine moet door draaien. Het werk moet wel af. Daar heb je mensen voor nodig die uren maken. Dit VN-rapport laat dus maar een deel van de werkelijkheid zien.”

Meer uren draaien is in Nederland niet zo aantrekkelijk, vinden de meeste werkgevers. Ook economen en arbeidsmarktdeskundigen pleiten er dikwijls voor om het belastingstelsel aan te passen, om zo langere werkweken aantrekkelijker te maken. Van der Velde: “Nu komt het soms zelfs voor dat wel 70 procent van het extra inkomen door de belasting wordt afgeroomd.” Volgens de werkgeversvereniging is een deel van werkend Nederland desondanks wel bereid om iets meer uren te werken, zolang je als bedrijf maar met je medewerkers in gesprek gaat. Van der Velde: “Vraag het gewoon. Zou je in plaats van 20 uur voortaan 24 uur willen werken? En wat heb je daar voor nodig?”

Daarbij moeten zowel werkgevers als werknemers lering trekken uit de coronatijd, stellen de VN-rapporteurs. Werken op afstand via beeldvergaderen helpt de werkgelegenheid op peil te houden, maar werknemers moeten ook het recht hebben om offline te zijn. Ook moeten zij worden beschermd door maximale arbeidstijden en rusttijden wettelijk vast te leggen.

Lees ook:

Is een langere werkweek de oplossing voor de enorme tekorten aan personeel?

Om het enorme tekort aan personeel op te lossen moeten we langere werkweken draaien, klinkt het. Maar wie wil dat nog?