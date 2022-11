Een klimaattop waarbij klimaatschade centraal staat, wat kunnen we verwachten?

Regeringsleiders komen vanaf vandaag samen op de jaarlijkse klimaattop, die dit jaar een Afrikaans karakter heeft. Meer dan het terugdringen van broeikasgassen, staat financiering voor klimaatschade centraal.

Wat onderscheidt deze klimaattop van eerdere edities, zoals die in Parijs en Glasgow, en wat kan de klimaattop opleveren? Acht vragen aan Pieter Pauw, senior onderzoeker klimaatfinanciering aan de TU Eindhoven over de klimaattop in de Egyptische badplaats Sharm el Sheikh. Hij schreef mee aan het alarmerende VN ‘Emissions Gap Report’, waaruit blijkt dat het beperken van de opwarming tot 1,5 graden al bijna niet meer haalbaar is. Vanuit Nederland volgt hij de klimaatonderhandelingen in Egypte.

Wat maakt deze klimaattop anders dan die van eerdere jaren?

“Ik denk twee dingen. Enerzijds hebben we het akkoord van Parijs waarin landen afspraken de opwarming tot 2 graden te beperken, en liefst tot 1,5 graden. In dat akkoord zit ook al een regelboek hoe dat uitgevoerd moet worden. Maar we liggen niet op koers, dus moeten er nu betere afspraken gemaakt worden over hoe we gevaarlijke klimaatverandering kunnen voorkomen. Deze top gaat over de uitvoering van de Parijs-doelen.”

“Anderzijds typeert deze top zich vanwege de spanningen onderling. Zoals tussen de Verenigde Staten en China en vooral rondom de oorlog in Oekraïne. De wereld is verdeeld, ook over de vraag wie schuld draagt.”

“Daarnaast is er een vertrouwenscrisis tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen. Het is namelijk niet gelukt om de afgesproken klimaatfinanciering op tafel te krijgen. In 2009 is al beloofd dat rijke landen tussen 2020 en 2025 samen 100 miljard per jaar zouden betalen zodat ontwikkelingslanden zich kunnen wapenen tegen klimaatverandering. De belofte is het westen niet nagekomen, en dat legt een soort bom onder de onderhandelingen nu.”

“Ook omdat de impact van klimaatverandering steeds duidelijker en groter wordt. Bij de overstromingen in Pakistan zei de minister van financiën: deze schade moeten rijke landen betalen. Zij zijn verantwoordelijk voor de meeste uitstoot. Die financieringsvraag wordt zo, bam, op tafel gelegd.”

Wordt dit een historische klimaattop, zoals die van Parijs, of is dit meer een tussentop?

“Dit is een tussentop. Parijs was een hele grote en belangrijke, en we hebben dus al een regelboek. Dit gaat om de uitvoering, en er staan kleinere dingen op de agenda.”

“Vorig jaar was het nog wel spannend. Het Verenigd Koninkrijk (destijds organisator, red.) was ambitieus, en wilde een leiderschapsrol vervullen. Egypte is minder zichtbaar dan het VK. Het vergt ook een diplomatieke kracht om zo’n top voor te zitten, en daar zijn landen als het VK en Frankrijk beter in.”

“Volgend jaar is ook weer een belangrijke top, dan vindt de ‘global stocktake’ voor het eerst plaats. Daar wordt gekeken naar de vraag: waar staan we eigenlijk? Hoe loopt het met het akkoord van Parijs? Liggen we op schema? Als het antwoord dan is: we liggen niet op schema – wat voor de hand ligt – dan zal de wereld acuut dingen moeten ondernemen.”

Wat staat er nu wel op de agenda?

“Egypte heeft duidelijk gezegd: dit wordt een Afrikaanse klimaattop. Het vindt nu in Afrika plaats, en die context moet een rol spelen. Het gaat over de 100 miljard financiering, over hoe landen zich kunnen aanpassen op klimaatverandering. Ontwikkelingslanden zullen vragen hoe we dit probleem gaan oplossen, maar ook met een blik op de toekomst: hoeveel geld is er na 2025 jaarlijks nodig? Dat zal meer zijn dan die 100 miljard.”

“Ook wijst Egypte nadrukkelijk op de vraag wie er gaat betalen voor klimaatschade die nu al plaatsvindt, voor ‘loss and damage’. Want die 100 miljard gaat daar niet over – die gaat over het terugdringen van uitstoot en het aanpassen voor toekomstige effecten van klimaatverandering, denk aan het bouwen van dijken. Over klimaatschade zoals de overstromingen in Pakistan, zijn wereldwijd geen afspraken gemaakt. Egypte probeert dit zo hoog mogelijk op de agenda te krijgen.

“Ontwikkelingslanden willen het liefst een fonds waarmee acute klimaatschade straks betaald wordt. Industrielanden, waaronder Nederland, zijn bang om een blanco cheque te tekenen, als compensatie voor de schade die ontwikkelingslanden ondervinden vanwege de historisch hoge uitstoot van ontwikkelde landen. De industrielanden zeggen: we snappen dat dit een probleem is. Tegelijkertijd proberen ze dit agendapunt naar beneden te duwen en van die financiering aan ontwikkelingslanden niet het hoofdthema te maken.”

In hoeverre zijn rijke landen die belofte van 100 miljard per jaar nagekomen?

“De teller stond in 2020 op 83 miljard per jaar, dat zijn de meest recente cijfers. Europa lijkt redelijk op koers te liggen in het nakomen van die belofte. De VS en andere landen lopen flink achter.”

“Let wel: die 83 miljard is berekend via de methode van de industrielanden. Ontwikkelingslanden zeggen: in werkelijkheid is het veel minder. Veel bestaande ontwikkelingshulp wordt nu gelabeld als klimaatfinanciering. En ongeveer 60 procent van het totale bedrag bestaat uit leningen. Op de eerdere klimaattop in Polen is afgesproken dat je leningen mag meerekenen, maar er is veel morele verontwaardiging. Als je landen belooft geld te geven voor klimaatverandering, en je geeft vervolgens leningen die ze terug moeten betalen, is dat dan ethisch?”

Wat is de inzet van Nederland en Europa, kijkend naar dat gevoelige onderwerp van klimaatschade?

“De EU onderhandelt als één blok. Ze zeggen dat ze bereid zijn om de gesprekken aan te gaan over klimaatschade en eventuele financiering. De houding is: we horen jullie, willen praten, maar houden ook de boot af. Duitsland heeft bijvoorbeeld een Global Shield Initiative voorgesteld, een soort verzekering die landen kunnen afsluiten tegen klimaatschade. Nederland is enthousiast. Maar het is nu nog onduidelijk hoe ze dit precies voor zich zien. Ontwikkelingslanden zijn bang dat dit een afwimpelpoging is.”

De focus ligt dus op de financiering voor ontwikkelingslanden en op het vraagstuk van klimaatschade. Verliezen we het inperken van broeikasgassen niet uit het oog?

“Ja, absoluut. Zo’n vijfenzeventig procent van de broeikasgassen komen van de rijke G20-landen. Je kan nog zoveel geld op tafel leggen voor het aanpassen aan klimaatverandering en klimaatschade, maar als die uitstoot niet keihard naar beneden gaat, is het dweilen met de kraan open.”

Activisten demonstreren voor de ingang van de klimaattop. Beeld ANP / EPA

Wanneer is deze klimaattop geslaagd? Of op zijn minst: niet mislukt?

“Ik denk dat de top niet mislukt is als landen ondanks alle onenigheid toch constructief met elkaar om tafel gaan, en zeggen: we gaan dit probleem met zijn allen bij de horens pakken. Daarnaast zou het goed zijn als het vertrouwen wordt hersteld tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen. Dat kan door die 100 miljard rond te krijgen, eerste afspraken te maken over hoeveel financiering er nodig is na 2025, en concrete stappen te zetten richting een financieel mechanisme voor klimaatschade.”

“Op elke top worden mooie initiatieven gepresenteerd, maar je moet oppassen dat het geen bliksemafleiders zijn.”

“Vorig jaar waren er wel een paar kleine successen, die enigszins onverwachts waren. Zoals nieuwe afspraken over het terugdringen van methaanuitstoot, en afspraken om te stoppen met financiële steun aan buitenlandse fossiele projecten. Ik hoop ook dit jaar op van dit soort extra successen.”

Wat zou zo’n klein succes kunnen zijn?

“Ik denk dat de luchtvaart en scheepvaart eindelijk aan de beurt moeten komen. Kerosine is nog steeds vrijgesteld van belasting. Dat is besloten in een compleet andere tijd en wereld. Destijds zinvol, nu niet meer. Daar moeten we vanaf. Het is wel de vraag of alle VN-landen het over zoiets eens zullen worden, maar op een klimaattop kunnen ook kleinere groepjes landen met initiatieven en afspraken komen.”

“En ik hoop dat landen kijken naar de financiële sector. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er minder geld gaat naar fossiel en meer naar duurzaam? Daar schrijven we uitgebreid over in het Emissions Gap Report, en het zou mooi zijn als dat dit jaar tot concrete stappen leidt.”

Lees ook:

Milieuorganisaties: Steun aan olie- en gasprojecten maakt Nederland ongeloofwaardig op de klimaattop

Nederland wil stoppen met financiële steun aan buitenlandse olie- en gasprojecten. Maar meer dan veel andere landen die dit beloofden, komt het kabinet met behoorlijk wat uitzonderingen. ‘Dit schaadt onze geloofwaardigheid op de komende klimaattop’, stellen milieuorganisaties.

De Oekraïne-oorlog overschaduwt de klimaattop in Egypte

In Egypte begint deze maand de nieuwe VN-klimaattop. Ondertussen kampt de wereld met een energiecrisis en geopolitieke spanningen, als gevolg van de Russische aanval op Oekraïne. Welk effect zal de oorlog hebben op het klimaatoverleg?

Keniaanse klimaatactivist Elizabeth Wathuti: ‘Wij worden nu al geraakt’

Vorig jaar maande ze de Amerikaanse president Joe Biden tot een minuut stilte voor klimaatslachtoffers. Nu richt Elizabeth Wathuti haar pijlen op Nederland. Wie is deze rijzende ster van de klimaatbeweging?