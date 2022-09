Een kleine koe die minder krachtvoer eet is ook een vorm van innovatie

Vooralsnog zijn de Nederlandse stikstofregels onverbiddelijk: een koe is een koe. Of het nou om een zwaar dier gaat, dat veel krachtvoer eet en mede daardoor meer melk produceert. Of juist om een lichtere koe waarvan het rantsoen voor een groter deel op gras uit eigen wei is gebaseerd. Ze tellen in beginsel allebei even hard mee in de stikstofboekhouding.

Die gaat namelijk uit van een uitstoot van 13 kilo ammoniak per jaar. Een getal dat via een stal met moderne techniek meer dan te halveren is. Dat wil zeggen: op papier. In de praktijk valt de werking van de stallen vaak tegen, blijkt uit meerdere onderzoeken. Wat op papier dan weer nauwelijks meetelt is de manier waarop een boer zijn koeien houdt. Alleen weidegang vormt op dit moment een kleine aftrekpost. Terwijl ook andere keuzes, vaak samengevat in de ietwat lelijke term ‘managementmaatregelen’, een groot verschil kunnen maken.

Grondgebonden melkveehouders

“Wat er niet in gaat, komt er ook niet uit”, zo vat melkveehouder Hantsje Andela uit Bartlehiem (Friesland) samen. Hij is betrokken bij het Netwerk Grondig, een organisatie voor de enkele duizenden grondgebonden melkveehouders in Nederland. Grondgebonden betekent dat een boer genoeg land heeft om de eigen voer- en mestkringloop te sluiten. “We kunnen onze koeien daardoor meer ruwvoer geven [vaak gras van eigen land, red.] en minder krachtvoer.”

Ook wat er uit de koe komt, blijft op de gronden rondom Bartlehiem. Andela hoeft geen mest af te voeren en gebruikt geen kunstmest. Hij stelt de kwaliteit van de bodem centraal in zijn bedrijfsvoering. “Die bodem moet je op een zachte manier behandelen, als een mooie vrouw", zo luidt zijn filosofie. Dat vergt geduld en discipline, maar dat betaalt zich uiteindelijk uit.

“Als het een periode droog is, is het verleidelijk om vlak voor een regenbui nog even kunstmest te strooien, zodat het gewas extra hard gaat.” Maar juist als je die verleiding jarenlang consequent weerstaat, betaalt zich dat uiteindelijk uit. “Deze zomer kwam er volop witte klaver opzetten.” Een plant die stikstof uit de lucht bindt en zo de kwaliteit van het gras en de bodem bevordert zonder extra bemesting. Het is daarnaast ook nog eens een extra eiwitbron in het koeienvoer.

Gedwongen tot technische oplossingen

Zo is een bedrijf als dat van Andela een voorbeeld van de kringlooplandbouw die de overheid graag wil. Sterker nog: Den Haag streeft ernaar dat de hele melkveehouderij per 2030 grondgebonden is. “Maar in de stikstofcrisis zien we een tegengestelde beweging”, constateert agrarisch adviseur Frank Verhoeven. “De focus ligt op het uitkopen van bedrijven, waardoor de veestapel krimpt. Of op innovatie door emissiearme stallen te stimuleren.”

Het uitkopen van intensieve bedrijven dicht bij natuurgebieden is nog wel te begrijpen, zegt Verhoeven. “Maar bij meer extensieve melkveebedrijven die al dicht bij kringlooplandbouw komen, helpt het weinig. Uiteindelijk is niet de hoeveelheid stikstof of het aantal dieren het probleem, maar vooral de stikstof die weglekt uit de kringloop door het gebruik van kunstmest en krachtvoer.”

Zeker in de melkveesector zou de overheid daarom minder naar een gebiedsgerichte aanpak moeten kijken, vindt hij. En juist meer naar maatregelen voor de sector als geheel. “Pas dan stimuleer je de extensieve, grondgebonden landbouw die de overheid zegt te willen.”

Emissiearm zonder nieuwe stal

Verhoeven is betrokken bij het plan van Netwerk Grondig om óók managementmaatregelen te kunnen inzetten voor stikstofreductie. In samenwerking met de universiteiten van Wageningen en Leiden loopt nu een onderzoek. Dat moet inzichtelijk maken of meer weidegang en minder krachtvoer en kunstmest ook meetbaar en onomstotelijk tot een lagere stikstofuitstoot leiden.

Zo hoopt het Netwerk Grondig dat ook ‘managementmaatregelen’ binnenkort op de lijst met emissiearme systemen komt te staan, tussen alle innovatieve stallen. Zodat koeien die vooral in de wei staan en minder krachtvoer eten straks niet meer voor 13 kilo stikstof per jaar tellen, maar voor pakweg de helft.

Lees ook:

Hoogste rechter zet streep door vergunningen emissiearme stallen

Stalsystemen die koeienpoep en -plas snel scheiden zorgen in theorie voor veel minder stikstofuitstoot, maar in de praktijk werken ze lang niet zo goed als beloofd. De Raad van State deed woensdag een uitspraak met verstrekkende gevolgen.