Een ‘historisch’ klimaatfonds, maar voor de rest? ‘Resultaat klimaattop is teleurstellend’

De klimaattop in Sharm-el-Sheikh was pas beklonken toen de zon haar eerste licht scheen over de inmiddels grotendeels verlaten badplaats. Bijna tweehonderd VN-landen werden het na een hele nacht onderhandelen eens over de slottekst. Grofweg komt die neer op een kopie van de klimaatambities die vorig jaar al in Glasgow zijn opgeschreven, met als grote toevoeging de oprichting van een nieuw fonds voor klimaatschade. Kwetsbare landen die nu miljarden euro’s aan schade leiden door de gevolgen van klimaatverandering, zoals Pakistan met zijn overstromingen, moeten in de toekomst terug kunnen vallen op dit fonds, dat waarschijnlijk vooral door rijke landen met een historisch hoge broeikasgasuitstoot gevuld gaat worden.

‘Geen grote stap voorwaarts’

Hoewel ngo’s de oprichting van dit fonds als ‘doorbraak’ en zelfs als ‘historisch’ bestempelen, zijn de zorgen over de verdere opwarming van de aarde zeer groot. De conclusie van Egypte ‘is geen groot genoeg stap voorwaarts voor de mensheid en planeet’, sprak een uitgeputte eurocommissaris Frans Timmermans op zondagochtend de andere VN-landen toe. De tekst adresseert volgens de EU niet ‘het gapende gat tussen klimaatwetenschap en ons klimaatbeleid.’ Op papier zeggen landen in Sharm-el-Sheikh dat ze de opwarming tot 1,5 graden willen beperken, maar met de huidige plannen koerst de aarde eerder af op 2,5 graden opwarming, wat het leven van de mensheid op deze planeet compleet zal ontwrichten. Geen geld op de wereld zal genoeg zijn voor de klimaatschade die dit toekomstscenario brengt, waarschuwde Timmermans eerder deze week al.

Geen besluit over afbouw fossiele brandstoffen

De grootste teleurstelling is het ontbreken van een besluit over ‘het afbouwen van alle fossiele brandstoffen’, waar meer dan tachtig landen hier de afgelopen twee weken voor pleitten. Alleen het ‘afbouwen van kolen’ staat genoemd, gekopieerd van vorig jaar. De EU heeft tot het einde gestreden voor nieuwe ambities qua stoppen met olie en gas, maar dit heeft de slottekst niet gehaald. Landen als China, Rusland en Saudi-Arabië willen dit niet. De hoogste baas van de VN, Antonio Guterres, sprak op zondagochtend dat de enige manier is om de 1,5 graden in leven te houden, ‘het eindigen van onze verslaving aan fossiele brandstoffen’ is, en het ‘massaal investeren in duurzame energie.’

Klimaatambitieuze landen en ngo’s zijn zeer teleurgesteld dat deze klimaattop geen stap vooruit wist te zetten. “De 1,5 graad is nog niet dood”, zegt Nils Mollema van ActionAid. “Maar we verspillen wel weer een jaar.” Ook Bas Eickhout, delegatieleider van het Europees parlement, zegt dat in Egypte een ‘cruciaal klimaatjaar’ verloren is gegaan.

Overwinning voor arme landen

Tegelijkertijd is het besluit voor de oprichting van een klimaatschadefonds wel degelijk een significante overwinning van deze klimaattop. Ontwikkelde en ontwikkelingslanden troffen elkaar twee weken geleden in Sharm-el-Sheikh in een grote vertrouwenscrisis, en voerden de afgelopen twee weken een bitter gevecht in de vergaderzalen op het conferentieterrein. Rijke landen komen al jaren hun belofte voor de jaarlijkse honderd miljard aan klimaatfinanciering niet na. Kwetsbare landen vragen al dertig jaar om geld voor klimaatschade die veroorzaakt is door de historisch hoge uitstoot van enkele rijke landen, tot nu toe zonder gehoor. Dat dit onderwerp in één jaar tijd formeel op de agenda van een klimaattop kwam, en daadwerkelijk leidde tot de oprichting van een fonds, is volgens het World Resource Institute een ‘historische doorbraak.’

Wel is het onduidelijk hoe dit fonds precies gevuld gaat worden, en wie er straks gebruik van kan maken. De VS en EU stemden enkel in onder de voorwaarde dat niet vastgesteld zou worden dat zij als formele ‘Annex 1’-landen de last van dit fonds zouden dragen. Met name China – op papier nog een ontwikkelingsland – zou moeten meebetalen aan klimaatschade, aangezien het de grootste vervuiler ter wereld is en de tweede economie. China wil dit niet, en zit liever aan de ontvangende kant. Als compromis is in de huidige slottekst is deze heikele kwestie bewust in het midden gelaten, waardoor er vanaf vandaag een grote strijd zal losbarsten tussen landen over wie er moet betalen voor klimaatgerelateerde droogtes en overstromingen.

Timmermans gaf in zijn speech al aan dat hij dit fonds ziet als ‘een heel nieuw hoofdstuk’ op het onderwerp klimaatschade. VN-landen moeten volgens hem ‘een nieuwe en houdbare methode’ vinden ‘om solidariteit te verhogen en het gat te overbruggen tussen zij die het nodig hebben en zij die in de positie zijn om bij te dragen, op basis van hun potentieel vandaag.’ Europa lijkt te hopen dat dit fonds – waar zij eerder deze top zeer terughoudend over waren – strategisch kan gebruiken om China op de knieën te dwingen en haar ‘onhoudbare’ positie als ontwikkelingsland te beëindigen.

Kleine lichtpuntjes

Ondanks het gebrek aan de nodige stappen om de opwarming van de aarde te beperken, kent de slottekst van Sharm-el-Sheikh enkele kleine lichtpuntjes. Zo zijn landen het unaniem met elkaar eens dat multilaterale ontwikkelingsbanken, zoals de Wereldbank, hervormd moeten worden om arme laden versneld te helpen met de energietransitie en klimaatgerelateerde doelen. Ook wordt een nieuw werkprogramma ingesteld waarmee landen elkaar op de komende klimaattop beter verantwoordelijk moeten kunnen houden voor het blijven aanscherpen van hun klimaatplannen, hoewel de tekst in het akkoord over dit programma vrij vaag en niet bindend is.

Laurie van der Burg van de ngo Oil Change International wijst er daarnaast dat deze klimaattop ook naast het officiële VN-programma enkele kleine maar veelbelovende stappen zijn gezet richting het afbouwen van olie en gas. Zo groeit de nieuwe, ambitieuze ‘Beyond Oil and Gas Alliance’, met onder meer Frankrijk, Denemarken en Zweden. Ook groeit de roep vanaf enkele eilandstaten om de oliesector mee te laten betalen voor klimaatschade in ontwikkelingslanden, een idee waar Timmermans achter staat en met VN-baas Guterres over in gesprek wil.

Europarlementariër Eickhout zou graag zijn hoop willen vestigen op de klimaattop van volgend jaar, maar is nog huiverig. “Het valt niet uit te leggen dat de conclusies van een klimaattop totaal voorbij gaan aan de oorzaak van de klimaatcrisis: fossiele brandstoffen. Met Dubai als gastland volgend jaar, vrees ik dat deze cognitieve dissonantie nog wel even in stand blijft.”

Van den Burg daarentegen houdt wel degelijk hoop voor de volgende klimaattop. “Het geluid voor afbouw van alle fossiele brandstoffen was dit jaar luider dan ooit.” Ze legt uit dat fossiele brandstoffen goed zijn voor 86 procent van alle broeikasgasuitstoot, maar dat dit onderwerp pas vorig jaar, na 26 klimaattoppen, met harde ambities in de slottekst kwam. Dit ging nog puur over het afbouwen van kolen en het uitfaseren van fossiele subsidies.

Dat in de afgelopen twee weken ruim tachtig landen – waaronder bijvoorbeeld India – willen doorstoten naar het afbouwen van olie en gas, is voor haar een teken dat in Sharm-el-Sheikh toch vooruitgang is geboekt. “Dit momentum gaat doorzetten naar de volgende klimaattop, dat weet ik zeker.”

Nederland vindt klimaattop ‘buitengewoon teleurstellend’ De Nederlandse delegatie vindt de uitslag van deze klimaattop op het gebied van het remmen van de opwarming van de aarde buitengewoon teleurstellend. Minister Jetten van Economische zaken en klimaat stelt dat ‘we er niet in geslaagd om grote voortgang te boeken op het terugdringen van CO2 door álle landen die veel uitstoten.’ Ondanks ‘een jaar met veel extreme weersomstandigheden en alarmerende klimaatrapporten.’ Jetten zegt wel blij te zijn met de 'doorbraak’ die dit jaar is geboekt op het thema klimaatschade. “Deze stap helpt het vertrouwen tussen het mondiale noorden en zuiden te herstellen. En maakt het hopelijk mogelijk om komend jaar nieuwe doorbraken te bereiken voor een echte versnelling in onze klimaataanpak.”

Lees ook:

Voor de klimaatambities van Saudi-Arabië moet de rest van de wereld olie blijven verbranden

Op de klimaattop presenteert Saudi-Arabië zich als groene koploper. Maar het wil zijn olie ‘tot de laatste molecuul’ oppompen.

China vindt een klimaatschadefonds een goed idee, zolang Europa en VS betalen

China is de grootste vervuiler ter wereld. Maar aan klimaatschade voor ontwikkelingslanden wil het niet meebetalen. Moet Europa dan wel meedoen?

Deze klimaatactivist verwacht dat de acties verharden. ‘Iedereen gaat rustig door, terwijl de wereld in brand staat’

Op de VN-klimaattop in Egypte poogden landen hun klimaatbeleid vooruit te helpen. Activisten eisen snelle, radicale verandering. Hun acties richten zich nu op de kunstwereld. Waarom, en hoe ver zijn Extinction Rebellion en geestverwanten bereid te gaan? Een activist en een onderzoeker aan het woord.