Een groen keurmerk voor een oliebedrijf? Als belegger moet je zelf blijven vragen

Het grootste oliebedrijf ter wereld had in 2021 veel geld nodig voor een nieuw project: 28 miljard dollar. De obligaties die Saudi Aramco hiervoor uitgaf, belandden onder meer bij beleggingsfondsen voor duurzame investeringen: zogeheten ESG-fondsen, waarbij de afkorting staat voor milieu, sociaal, bestuur. Zo kwam het dat groene beleggers meebetaalden aan de plannen van dat fossiele bedrijf, onthulde persbureau Bloomberg deze week.

“We denken allemaal wel te weten dat Saudi Aramco geen duurzaam bedrijf is. Voorlopig blijven ze veel olie oppompen. Toch hebben ESG-fondsen belangen in dat bedrijf”, zegt Stijn Scholten, projectmanager bij de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). “Dat maakt heel duidelijk dat je als belegger goed moet onderzoeken in welke bedrijven een fonds belegt. Denk niet klakkeloos dat het wel goed zit, omdat er ESG op staat.”

VBDO zet zich in voor het verduurzamen van de kapitaalmarkt en helpt ondernemingen, pensioenfondsen en verzekeraars bij het maken van groenere keuzes.

Ook pensioenfonds moet opletten

Dat advies, om niet zomaar te geloven dat een duurzaam fonds echt duurzaam is, geldt ook voor pensioenfondsen, zegt Scholten. “Die laten hun geld vaak beheren door een andere organisatie, een vermogensbeheerder. Je kunt als pensioenfonds of verzekeraar een positief effect hebben op de maatschappij, maar dan moet je de vermogensbeheerder wel laten weten dat je dat wilt. Kijk als fonds goed of de vermogensbeheerder de juiste keuzes maakt en onderzoek de bedrijven waarin je belegt.”

Het is moeilijk in te schatten of een bedrijf deugt of niet. Daarom gebruiken grote beleggers beoordelingen door databedrijven. Maar volgens wetenschappers van Maastricht University zijn de ESG-scores die databedrijven leveren vaak ten onrechte aan de hoge kant. Dat komt doordat ze te veel kijken naar de mooie beloftes van ondernemingen; in de meeste gevallen worden die niet waargemaakt.

Ergens begrijpt Scholten wel dat er ook naar beloftes wordt gekeken. “Als één oliebedrijf belooft om het Parijs-akkoord na te komen, en alle andere niet, zegt dat mogelijk iets. Wel is het belangrijk om het investeringsbudget goed in de gaten te houden. Geeft het bedrijf daadwerkelijk geld uit om te verduurzamen?”

Loopt het bedrijf risico, of ís het bedrijf een risico?

Er was al meer kritiek op de ESG-beoordelingen. Zo kunnen vervuilende bedrijven een hoge score krijgen omdat ze worden vergeleken met bedrijven in dezelfde industrie. Scholten: “Databedrijf MSCI geeft bijvoorbeeld een hoge score aan Shell, namelijk AA. Dat laat zien dat Shell het beter doet dan andere oliebedrijven. Maar het maakt Shell niet zomaar een duurzaam bedrijf.”

Zo’n score betekent bovendien iets anders dan veel mensen buiten de financiële sector denken, zegt Scholten. “De ESG-score meet vooral in hoeverre de financiële prestaties van bedrijven risico’s lopen door sociale factoren of het milieu. Voor beleggers is het belangrijk om zulke risico’s te kunnen beoordelen.” Die AA betekent dus dat Shell nog relatief weinig last heeft van duurzaamheidsrisico’s. Andere oliebedrijven zijn mogelijk minder goed voorbereid op de veranderende vraag in de markt, of op scherpere wetten en regels, en scoren daardoor lager.

Ook omgekeerde risico meetellen

De ESG-score geeft volgens Scholten zo een eenzijdig beeld. “Wij pleiten ervoor dat ook het omgekeerde risico wordt meegeteld: welk effect heeft het bedrijf zelf op de buitenwereld, op het klimaat bijvoorbeeld? In de financiële sector groeit de vraag naar zulke ‘impact-data’. Het is hierom ook belangrijk dat de Europese Unie bedrijven verplicht om uitgebreid te rapporteren over hun impact op duurzaamheid.”

Wat kunnen consumenten doen om groen beleggen te stimuleren? Scholten: “Zij kunnen bij hun pensioenfonds of verzekeraar vragen stellen. Hoe worden de premies belegd? Laat horen dat je duurzame beleggingen belangrijk vindt.”

