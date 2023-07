Een energieneutraal huis kan nog een stuk groener

Erik heeft een luxe-probleem, zou ik zeggen. Hij heeft een huis met een A-label, en was vorig jaar zelfs energieneutraal. Maar hij vraagt zich af of het toch nog niet beter zou kunnen.

Erik is ambitieus-groen. Toen hij vier jaar geleden een huis kocht, ging hij bij de ‘opknapbeurt’ heel grondig te werk. De vloer moest eruit om vloerverwarming te installeren, de spouwmuren werden geïsoleerd, de ramen kregen het beste dubbelglas, het dak is voorzien van vlaswol-isolatie en op het dak liggen ruim twintig zonnepanelen. Uiteraard is zijn woning dankzij een warmtepomp van het gas af.

Uitdaging

Vorig jaar leverden zijn panelen meer stroom op dan hij met zijn gezin van vier in het hele jaar verbruikte. Dan denk ik: wow, wat wil je nog meer? Dat weet Erik ook nog niet, maar hij wil wel wat minder: minder stroom verbruiken. Of ik, als energiecoach, daar ideeën voor had, was dus zijn vraag.

Samen met twee collega-energiecoaches zat ik deze week bij Erik aan tafel. Het leek me bij voorbaat een hele uitdaging om voor hem nog grote verbeteringen te bedenken. Maar ik houd van uitdagingen en mijn twee collega’s gelukkig ook.

Een van de dingen die Erik is opgevallen, is dat het stroomverbruik ‘s nachts nog relatief hoog is. Waarom is niet duidelijk, al kan het zijn dat de warmtepomp, die ook als airco kan functioneren, het huis de afgelopen warme nachten is blijven koelen. Hij heeft nog geen app waarmee hij kan zien hoeveel stroom zijn warmtepomp per uur verbruikt. Dus het eerste advies is: kijk of die app bestaat, en zo nee, zet een stroommeter tussen de warmtepomp en het stopcontact en kijk daar een tijdje heel vaak naar. Want: meten is weten.

Sluipverbruik telt snel op

Dan is er in elk huis wel sprake van sluipverbruik. Dat kon volgens mij niet echt een groot verschil maken. Maar een van mijn collega-energiecoaches stelt dat het wel 100 Watt per uur kan zijn. 100 Watt keer 24 uur is 2,4 kWh per dag en dat is 876 kWh per jaar; bij 50 cent per kWh kost je dat zo’n 440 euro per jaar! Dat lijkt me heel veel. Een tv op standby verbruikt immers slechts zo’n 5 Watt, weet ik me te herinneren.

Maar een blik op de app van mijn warmtepomp leert me dat die 20 W als standby-verbruik heeft. En dus heb ik thuis maar snel even wat apparaten getest. Een slaapkamer-tv: 13 W, het slimme kastje daarbij nog eens 3 W. En ik heb nog twee tv’s met nog twee kastjes, plus een videorecorder. Twee DECT-huistelefoons plus antwoordapparaat voor de vaste lijn: samen 12 W. Mijn hemel, dát telt snel op. En mijn lijstje is nog niet compleet. Dus ja, ik moet bekennen dat ik het sluipverbruik ernstig heb onderschat.

Groene warmte

Ook Erik kan makkelijk wat sluipverbruikers noemen waarvan hij het verbruik niet weet. Ook daar moet hij dus maar eens een stroommeter op zetten en dan kijken welk sluipverbuik hij per dag of per jaar kan voorkomen. Een bruikbare stroommeter kost zo’n twintig euro en als je daarmee een kwart van je sluipverbruik bespaart, kan dat dus in één jaar al een veelvoud van die twintig euro aan stroomkosten schelen.

Volgens mij moet Erik echter niet alleen letten op hoevéél stroom hij verbruikt, maar ook op welke uren hij dat doet. Stookt hij het huis warm in de avonduren, als de zon onder is en de wind wellicht niet waait, dan moet voor zijn warmtepomp een gas-, kolen- of kerncentrale aan het werk. Maakt hij daarentegen in de namiddag, met eigen zonnestroom, het huis een graadje extra warm, dan kan de warmtepomp misschien de hele avond uit blijven.

Dus ja, ook een energieneutraal huis met een A-label kan nog wel een flinke tik groener.

