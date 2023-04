Een Elfstedentocht, kan dat wel qua stikstof?

Stel: het gaat in januari 2024 ineens streng vriezen. En het ijs is na 27 jaar eindelijk weer eens dik genoeg voor een Elfstedentocht. Kan de Friese schaatsklassieker dan wel georganiseerd worden? Of bederft de stikstofcrisis de feestvreugde?

Die vraag dringt zich op nu ook steeds meer evenementen – grote en kleine – worstelen met een vergunningenprobleem. Muziekfestivals, paasvuren, wielerkoersen: ze moeten vaak al vele maanden van tevoren hun precieze stikstofinvloed op de natuur in kaart (laten) brengen. Maar al die activiteiten liggen in elk geval al vast in de agenda. Ze hoeven niet in korte tijd te worden georganiseerd omdat het ineens hard vriest.

Dat dilemma is de provincie Friesland niet ontgaan. De gevolgen van de stikstofcrisis voor een eventuele Tocht der Tochten worden op dit moment in kaart gebracht. “De provincie maakt momenteel een inventarisatie van eventuele consequenties en voorwaarden die kunnen spelen bij nabijgelegen natuurgebieden”, laat een woordvoerder van de provincie weten. “Na afronding gaan we met betrokken partijen hierover in gesprek.”

Elfstedentocht relatief ver van natuur

Het stikstofprobleem voor de Elfstedentocht zou daarbij overigens best mee kunnen vallen. Het evenement heeft het ‘geluk’ dat de route relatief ver bij stikstofgevoelige natuur vandaan blijft. De Alde Feanen, een groot veengebied ten zuidoosten van Leeuwarden, zou een knelpunt kunnen zijn. Maar de afstand tot het dichtstbijzijnde punt op de route bedraagt een kilometer af acht.

Misschien is de stikstofinvloed volgens het model dus wel nul. Maar daarover zal – mocht het tot een tocht komen – wél zekerheid moeten zijn. Want een vorstperiode houdt hoe dan ook minder lang aan dan de doorlooptijd van de stikstofbureaucratie.

Dat de Friese inventarisatie nu plaatsvindt, tekent de toenemende aandacht van provincies voor stikstof bij evenementen. Bij provincies lijkt pas vorig jaar het voortschrijdend inzicht te ontstaan dat de stikstofcrisis ook voor bijvoorbeeld festivals, sportwedstrijden en paasvuren gevolgen heeft. Overijssel, Gelderland, Friesland en Drenthe hebben inmiddels uitgebreide instructies voor organisatoren op de website staan; die dateren allemaal van de laatste twaalf maanden.

Kleinere organisatoren haken af

Intussen zwelt de lijst van grote en kleine evenementen met stikstofproblemen de laatste maanden aan. Wielerkoersen wringen zich letterlijk in bochten omdat ze routes moeten verleggen. Muziekfestival Down the Rabbit Hole, in Beuningen bij Nijmegen, kocht zelfs stikstofruimte. Van een veehouder die een deel van zijn koeien weg deed, schreef NRC onlangs.

Maar zo’n investering in stikstofruimte is alleen voor kapitaalkrachtige massa-evenementen een optie. Kleinere initiatieven vinden een stikstofbeoordeling te duur en onzeker. Zoals de jaarlijkse Landbouwdag op Texel. Die zou in juli plaatsvinden, maar is nu al afgeblazen.

Dat soort initiatieven verdwijnen niet zozeer van de kalender vanwege hun stikstofinvloed op de natuur. Maar eerder omdat organisatoren opzien tegen alle – vaak ook dure – rompslomp. Dat soort afhakers zijn bij de provincie vaak niet eens bekend: ze dienen immers geen vergunningaanvraag in.

Geen paasvuur, maar bingo

Dat geldt bijvoorbeeld voor het paasvuur in de Gelderse buurtschap Tonden, bij Zutphen. Daar warmde de buurtvereniging zich vorig jaar voor het eerst aan de vlammen. Dit jaar transformeerde de nieuwe traditie noodgedwongen in een bingo.

De Empese en Tondense Heide, een beschermd natuurgebied, ligt op zo’n twee kilometer afstand. De kans dat een eenmalig evenement volgens het stikstofrekenmodel van invloed is op de natuur, lijkt vrij gering. Maar onderzoek naar de stikstofinvloed kan voor een klein evenement flink in de papieren lopen.

De provincie Gelderland verlangt een ‘quickscan’ en een stikstofberekening van een ecologisch adviesbureau. Of in elk geval van iemand die ‘aantoonbaar kundig’ is. “We zijn er maar niet aan begonnen”, legt mede-organisator Thijs Derkman uit. “Het scheelt dat we hier nog geen echte paasvuurtraditie hadden. Dat maakt het makkelijker om dan toch maar iets anders te doen.”

Lees ook:

Wielerrondes moeten zich in allerlei bochten wringen om aan stikstofregels te voldoen

Ook Nederlandse wielerwedstrijden krijgen te maken met strengere stikstofwetgeving. Dat kost hoofdbrekens. ‘Het wielrennen is de meest hopeloze sport om nu iets in te organiseren.’