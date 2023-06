Een elektrische auto opladen kost in de ene gemeente veel meer dan in de andere, hoe kan dat?

Van Friesland naar Limburg rijden in een elektrische auto, het scheelt een hoop CO₂-uitstoot. Maar hoe zit het met de prijzen van de publieke laadpalen in ons land? Uit een recente analyse blijkt dat opladen in veel noordelijke gemeenten het duurst is.

De laadprijzen op Terschelling stijgen boven die van alle andere gemeenten uit: gemiddeld 60 cent per kWh bij een publieke laadpaal. Ook Utrecht (0,59 cent per kWh) en Súdwest-Fryslân (0,57 cent per kWh) zijn dure gemeenten, zo is te zien op de interactieve kaart van prijsvergelijker Independer. In de gemeenten Losser (Overijssel), Staphorst (Overijssel) en West Maas en Waal (Gelderland) is laden het goedkoopst: daar kost het zo’n 25 cent per kWh.

Een oplaadbeurt voor een gemiddelde accu, goed voor 300 kilometer rijden, kost bij de goedkoopste laadpaal 15 euro. Op Terschelling is dat 36 euro. Het landelijk gemiddelde ligt rond de 28 euro.

Kosten opladen elektrische auto, gemiddeld per provincie in euro per kWh. Beeld Trouw

De prijs van een laadbeurt hangt af van verschillende factoren, zegt Maarten Hachmang, initiatiefnemer van Laadpastop10, een bedrijf dat de tarieven van laadpassen bijhoudt en automobilisten daarover advies geeft. Dat is allereerst de prijs die de energieleverancier zelf voor de stroom heeft betaald. Was die hoog, dan is het laadtarief dat ook.

Als een energieleverancier op een later moment goedkoop stroom kan inkopen, kan de laadprijs ook weer omlaag. Over een bepaalde periode zou het dus zomaar kunnen dat de prijs in de noordelijke provincies en Utrecht lager ligt.

Energiebelasting en btw

Verder bestaat de prijs van stroom uit een laadpaal voor een deel ook uit energiebelasting en btw, legt Hachmang uit. Energiebelasting en btw zijn vaste percentages bovenop de basisprijs. Hoe hoger de basisprijs, hoe meer energiebelasting en btw.

Er zijn ook kosten voor de laadpas die nodig is om een e-auto op te laden. Die kosten staan los van de gemeente. E-rijders hebben een contract met een laadpasaanbieder. Dat kan een energieleverancier zijn, maar ook een autofabrikant als BMW of Audi, of een oliemaatschappij als Shell. Die laadpasaanbieder rekent kosten voor zijn diensten en bepaalt uiteindelijk de prijs.

Al deze factoren zorgen ervoor dat er tussen de gemeenten behoorlijke prijsverschillen zitten. Hachmang vindt dat we van de prijsschommelingen af moeten. Die zijn volgens hem niet prettig voor de consument en je wint er geen vertrouwen mee. “En dat vertrouwen is belangrijk als we elektrisch rijden willen stimuleren”, aldus Hachmang.

Beloning bij slim laden

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) zou graag zien dat de prijzen voor laden meebewegen met het aanbod van duurzame energie. Hoe meer stroom van wind of zon, hoe goedkoper. NVDE-voorzitter Olof van der Gaag: “Rijders worden dan beloond wanneer ze slim laden.”

Slim laden, oftewel je auto aan de lader hangen wanneer er zon of wind is, noemt Van der Gaag erg belangrijk als het gaat om het stimuleren van verduurzamen bij elektrische rijders. Bovendien wordt het laden daardoor goedkoper. “Als je de laadprijzen laat fluctueren op basis van de zon en wind, dan trekken de gemeenten in prijs meer naar elkaar toe.”

Hoe zal het in de toekomst met de prijzen gaan? Dat is volgens Maarten Hachmang lastig te voorspellen. Wel denkt hij dat de kosten omlaag kunnen gaan doordat het marktaandeel hernieuwbare energie groeit.

Lees ook:

De rest van de EU moet een voorbeeld nemen aan alle laadpalen in Nederland

Over vier jaar moet overal in Europa om de 60 kilometer een laadpaal staan. Dat spraken Europees Parlement, lidstaten en de Europese Commissie dinsdag af.