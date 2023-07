Een doodgewone schimmel blijkt te smullen van plastic in de zee

De zee lijkt vol te zitten met een schimmel die heel graag plastic eet, ontdekte een wetenschapper van het Nederlands onderzoeksinstituut Nioz. Helaas neemt hij maar kleine hapjes van de plasticsoep, het afval dat onze oceanen verontreinigt.

“Deze schimmel kan misschien een beetje verklaren waar al het ‘missende plastic’ is gebleven”, zegt onderzoeker Annika Vaksmaa. Zij ontdekte de honger naar plastic van een doodgewone schimmel in een lab van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (Nioz). Met een verse beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) mag ze nu verder speuren.

“Als ik eerlijk ben, was ik niet eens verbaasd”, zegt de microbioloog zelfverzekerd. “Toen ik zag dat de schimmels in mijn laboratorium echt plastic hadden gegeten, dacht ik niet ‘Eureka!’ ofzo. Misschien eerder iets als: dat zei ik toch!?”

In het laboratorium van het Nioz had Vaksmaa een fles vol schimmelcellen in zeewater gevoerd met polyethyleen. Dit plastic bevatte niet alleen het gewone koolstof, zoals alle plastics gemaakt van aardolie, maar ook een keurig afgepaste hoeveelheid van het chemisch goed herkenbare ‘zware’ koolstof-13.

Wanneer Vaksmaa vervolgens, na een tijdje groeien en bloeien in de afgesloten fles, haar schimmels chemisch analyseerde, bleken die dat zware koolstof in hun cellen te hebben. Ook in de CO 2 die Vaksmaa had opgevangen in de lucht boven het zeewater dook dat zware koolstof op. Dat kon volgens de onderzoekster maar één ding betekenen: de schimmels hadden het plastic gebruikt als brandstof om op te leven, en als bouwstof om nieuwe cellen mee te maken.

In het lab met Nioz-wetenschapper Annika Vaksmaa: 'Het liefst zou schimmels of andere microben die plastic eten in een soort reactor iets bruikbaars laten produceren op basis van dat afval, zoals biogas.' Beeld Joris van Gennip

Donzige vlokjes

De schimmel die Vaksmaa had onderzocht is bepaald geen ‘wonder-schimmel’. Sterker nog, het is één van de meest doodgewone schimmels die je overal en nergens kan tegenkomen. Rhodotorula mucilaginosa zit in onze darmen, op onze huid en vooral ook in de bodem, waar het – zo bleek eerder al – ruwe olie kan afbreken. Nu blijkt het ook nog eens een van de meestvoorkomende schimmels in zeewater te zijn.

Het gaat om een eencellige schimmel, of preciezer gezegd: een gist. “Ik vond hem in een experimentele plastic soep die wordt onderzocht door collega’s van het Utrechtse kennisinstituut Deltares”, vertelt ze. “Op stukjes plastic zag ik daar een soort fluffy vlokjes groeien, van draadvormige schimmels. Daartussen zaten ook eencellige schimmels, en dat bleken deze gistcellen. Daarom was ik niet verbaasd toen ik zag dat deze cellen plastic eten. Ze groeien tenslotte niet voor niets op plastic.”

Vaksmaa deed meerdere proeven met de schimmels. In een deel van de experimenten duwde ze het plastic bij wijze van spreken door de strotjes van de cellen; ze kregen helemaal niets anders te eten dan geprepareerd plastic. De schimmels bleken het vooral goed te doen wanneer de onderzoekster het plastic eerst een tijdje had blootgesteld aan een flinke dosis uv-licht, bij wijze van nagemaakt zonlicht.

Vaksmaa: “Als ik ging doorrekenen met de gemeten afbraaksnelheid, dan aten de cellen ongeveer 4 procent van het aangeboden plastic per jaar op.” Zelfs wanneer de schimmels naast plastic ook wat lichter verteerbare, natuurlijke voeding kregen, dan nog bleken ze ook plastic te eten.

Op volle snelheid dooreten

Met zo’n afbraaksnelheid van maximaal 4 procent per jaar denkt Vaksmaa niet bepaald dat ze de oplossing heeft gevonden voor het immense probleem van de plasticvervuiling in de oceanen. Zelfs als de schimmels overal in de oceaan zouden groeien en op volle snelheid zouden dooreten, dan zou er over een eeuw nog steeds minimaal 5 procent van de huidige hoeveelheid plastic in het water zitten, inclusief wat er in de tussentijd allemaal is bijgekomen.

De onderzoekster hoopt wel een heel klein nieuw stukje van de puzzel te hebben geleverd in de zoektocht naar het ‘missende plastic’ in de oceanen. Volgens een schatting die de Amerikaanse industrieel ecoloog Roland Geyer enkele jaren terug maakte in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances, heeft de mensheid sinds 1950 bijna 9 miljard ton plastic geproduceerd. Daarvan is ongeveer 7 miljard ton afval geworden. Minder dan 10 procent daarvan is gerecycled, ruim 10 procent verbrand en ongeveer 80 procent is gestort, met een beetje ‘geluk’ op gereguleerde stortplaatsen, maar in heel veel gevallen ook gewoon ‘in het wild’.

En vroeg of laat eindigt een groot deel van dat afval in de wereldzeeën. Volgens schattingen van de VN stroomt jaarlijks 1,5 tot zelfs 4 procent van het geproduceerde plastic in zee. Diezelfde schattingen ramen het gewicht van de plastic soep in de oceanen nu op tenminste 320 miljoen ton.

Van al het afval dat volgens berekeningen in zee terecht is gekomen, kunnen wetenschappers zelfs na heel goed zoeken minder dan één procent terugvinden. Vaksmaa: “Mijn Nioz-collega’s Annalisa Delre and Helge Niemann hebben al laten zien dat het zonlicht een deel van dat plastic afbreekt tot minuscule deeltjes. Anderen hebben aangetoond dat er bacteriën zijn die plastic eten. Met dit onderzoek hebben we voor het eerst berekend hoeveel plastic door schimmels in zeewater wordt gegeten. Het zijn allemaal kleine stukjes van een hele grote puzzel.”

De Delftse hoogleraar milieutechnologie Mark van Loosdrecht was niet bij dit onderzoek betrokken, maar werkt net als Vaksmaa al vele jaren aan manieren om water te zuiveren met hulp van micro-organismen. Hij is enthousiast over het onderzoek van zijn collega’s op Texel. “Prima opgezet en uitgevoerd onderzoek.”

Vaksmaa: "Eigenlijk maar één goede manier om het plasticprobleem in de zeeën op te lossen, en dat is voorkómen dat het daar überhaupt terechtkomt.” Beeld Joris van Gennip

Positief of niet?

Toch benadrukt hij dat er nog veel meer onderzoek nodig is voor je echt kunt zeggen dat schimmels een positieve rol spelen in de afbraak van plastic. “De onderzoekers laten ook zien dat de afbraak van zonlicht, vóór de schimmels ermee aan de slag gaan, een belangrijke rol speelt. Tegelijk kunnen ze niet uitsluiten dat de schimmels het plastic ook opknippen in nog kleinere stukjes, die uiteindelijk helemaal niet biologisch afbreekbaar zijn.”

Of de effecten groot genoeg zullen zijn om een deuk in de plastic soep te slaan, durft ook Van Loosdrecht op basis van dit onderzoek niet te zeggen. Sterker nog: hij vraagt zich af of biologische afbraak van plastic in de oceanen überhaupt wel zo’n positieve bijdrage levert aan het probleem. “Als je al dat plastic omzet in CO 2 of methaan, krijg je er een hoop broeikasgassen bij. Het liefst zou je alle koolstof veilig in het plastic houden, dus uit de atmosfeer. Plastic zouden we na gebruik liefst goed moeten opbergen, afgeschermd van zonlicht.”

Vaksmaa kreeg afgelopen maand een beurs van de nationale onderzoeksfinancier NWO, een zogeheten XS-beurs van één jaar, 50 duizend euro groot, ‘voor veelbelovende ideeën, vernieuwende en risicovolle initiatieven’. “Met dat geld wil ik ook in de zeebodem gaan zoeken naar schimmels die onder zuurstofloze omstandigheden plastic kunnen eten.”

Als ze nog verder in de toekomst kijkt, ziet Vaksmaa ook wel technologische toepassingen voor zich met schimmels of andere microben die plastic eten. “Het liefst zou je die in een soort reactor iets bruikbaars laten produceren op basis van dat afval, zoals biogas. Maar dat moet dan wel gebeuren voordat dat plastic in zee terecht komt. Als je het afval eerst uit de zee moet halen, dan wordt het allemaal wel heel ingewikkeld en duur. Om het plasticprobleem in de wateren op te lossen is er eigenlijk maar één goede manier, en dat is voorkómen dat het daar überhaupt terechtkomt.”

