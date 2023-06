Ecoloog Louise Vet: Debacle landbouwakkoord leidt tot uitstel van natuurverbetering

Als het verhaal van het kabinet niet duidelijk is, haken boeren af, zegt ecoloog Louise Vet. Zij roept minister Adema op om zelf de koers uit te zetten.

“Het is droevig dat wij een overheid hebben die geen visie op de toekomst van de landbouw weet te formuleren en geen moeilijke keuzes durft te maken”, zegt Louise Vet, ecoloog en emeritus hoogleraar in Wageningen. Nadat boerenorganisatie LTO dinsdagavond uit het overleg met het kabinet stapte, suggereert Vet minister Piet Adema (landbouw) om ‘de moed bij elkaar te rapen en zelf een koers uit te zetten’.

“Het kabinet moet duidelijk maken onder welke voorwaarden boeren kunnen blijven werken en hoe de overheid daarbij kan helpen”, meent Vet. Zij was lid van de commissie-Remkes die het kabinet adviseerde over de stikstofcrisis en voorzitter van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Als het verhaal vanuit de overheid niet duidelijk is, haken boeren af, zoals nu LTO, zegt zij.

Louise Vet. Beeld Ringel Goslinga

Boeren willen wel

“Natuurlijk is het uitkopen van een aantal grote piekbelasters onontkoombaar. Maar voor andere boeren is omschakeling mogelijk naar een duurzame werkwijze. Dat gebeurt al. Het moet meer en sneller.” Er is een groep boeren die deze verandering niet wil, erkent Vet, maar een groot deel wil wel, meent zij. “Vorig jaar is al een plan gemaakt voor meer bomen, heggen en waterreservoirs. Dat levert een rijker landschap op en meer biodiversiteit. Daar doet LTO ook aan mee.”

“Ik heb ook met minister Adema gesproken over het landbouwakkoord en hem onder meer geadviseerd om boeren zekerheid te bieden op inkomen uit agrarisch natuurbeheer. Niet voor zes jaar, zoals nu het geval is, maar voor twintig of dertig jaar. Dan durven boeren mee te doen. Ik weet niet wat de boeren de afgelopen weken is aangeboden, maar ik proef aarzeling bij het kabinet om de landbouw een helder perspectief te bieden, terwijl wij voor voedsel en gezonde natuur de boeren ook in de toekomst keihard nodig hebben. Het beheer van het landschap is een nutsvoorziening.”

‘De meeste boeren werken niet duurzaam’

Er is een alternatief voor het sluiten van een landbouwakkoord, meent Vet. “Ik ben nooit voorstander geweest van een landbouwakkoord. In plaats van zelf een visie ontwikkelen, gooit het kabinet het probleem over de schutting. Dat levert een herhaling van zetten op. De manier waarop de meeste boeren nu werken is niet duurzaam. Het is nu al heel goed aan boeren voor te rekenen wat het bedrijfsmatig oplevert als zij omschakelen, onder meer op ander krachtvoer, met minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen.”

Het debacle van het landbouwoverleg betekent dat verbetering van de natuur opnieuw wordt uitgesteld, zegt Vet. Er is nog steeds geen oplossing voor de uitstoot van stikstof en voor verbetering van de kwaliteit van water. “Iedereen kan zien hoe de natuur achteruitgaat.”

