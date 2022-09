EasyJet investeert miljarden in emissievrij vliegen in 2050

Het kan. Hoe, dat valt nog niet precies te voorspellen, maar vliegmaatschappij EasyJet is ervan overtuigd dat ze in 2050 haar CO 2 -uitstoot kan terugbrengen naar nul. De maatschappij presenteerde maandag een ‘routekaart naar 2050’, naar eigen zeggen de meest ambitieuze in de luchtvaart tot nu toe.

Ja, klimaatplannen van de luchtvaart worden vaak met wantrouwen bekeken, weet easyJet-topman Johan Lundgren. Zijn die niet vooral bedoeld om zich te verzekeren van ongestoorde groei? Niet terecht, zegt Lundgren over die scepsis. “Het is ook gewoon in het belang van ons bedrijf. Niet duurzaam vliegen wordt binnen afzienbare tijd duurder dan duurzaam vliegen, door belastingen en de prijs van kerosine.” Door koploper te zijn op dit gebied, hoopt easyJet nog extra winst te halen.

Verschillende soorten maatregelen moeten het nul-emissiedoel dichterbij brengen, en een deel daarvan zal sceptici zeker niet meteen overtuigen. Zo gaat easyJet investeren in vlootvernieuwing: de 168 nieuwe Airbus-toestellen (cataloguswaarde 21 miljard euro) die in de pijplijn zitten, zullen 15 procent schoner en ook veel stiller zijn dan hun voorgangers. Maar die reductie wordt tenietgedaan als de luchtvaart blijft groeien, zoals alom verwacht wordt.

Op één motor taxiën

Hetzelfde geldt voor een tweede soort maatregel, op het gebied van efficiënter met brandstof omgaan. Dat kan al door voortaan op één motor te taxiën, maar er wordt ook gewerkt aan vliegtuigsoftware die ervoor zorgt dat landen straks veel energiezuiniger kan.

Daarnaast is het volgens easyJet – en volgens álle luchtvaartmaatschappijen – hoog nodig dat vliegroutes efficiënter worden. Onder meer door een woud aan afzonderlijke nationale regels voor het luchtruim moeten vliegtuigen boven Europa vaak ver omvliegen. ‘Eén Europees luchtruim’ kan voor 10 procent minder CO 2 -uitstoot zorgen. Maar ook die reductie gaat verloren als de luchtvaart groeit.

Per reizigerskilometer gaat de CO 2 -uitstoot door easyJet dankzij deze en andere maatregelen wel omlaag, al met 35 procent in 2035. De berekeningen van easyJet tot zover voldoen aan de vereisten van de Science Based Targets, een initiatief van onder meer de Verenigde Naties en het Wereld Natuur Fonds dat als een soort keurmerk voor realistische klimaatplannen van bedrijven dient.

Groene waterstof moet zorgen voor een enorme sprong vooruit

Maar de grote slag moet daarna gemaakt worden. Al voor 2035 gaat het inzetten van duurzame kerosine het doel dichterbij brengen, daarna moet vooral groene waterstof voor een enorme sprong vooruit zorgen. Al met al denkt easyJet in 2050 op 78 procent reductie per reizigerskilometer te komen. Voor de resterende 22 procent vertrouwt easyJet op technieken die uitgestoten CO 2 uit de lucht kunnen vangen.

Daar zitten nog veel onzekerheden aan, erkent Lundgren. Duurzame kerosine is nog niet ruim beschikbaar, groene waterstof zelfs in de verste verte niet. En de techniek om CO 2 af te vangen, moet zich nog bewijzen als die op grote schaal wordt ingezet. “We zullen de plannen gaandeweg aanpassen aan wat technologisch wel en niet blijkt te kunnen”, zegt Lundgren.

Zonder de inzet van overheden gaat het sowieso niet, stelt hij ook. Die moeten de luchtvaart met financiële prikkels stimuleren om uitstootvrij te worden en ook fors investeren in de infrastructuur voor waterstof. “De overheid stelt eisen, dan moet ze zelf ook iets doen. De markt kan het niet alleen.”

Goed dat easyJet de klimaatcrisis serieus neemt, reageert Natuur & Milieu. “Maar het zijn vooral veel techniekbeloftes voor de verre toekomst en geen woord over stoppen van het aanjagen van vliegen”, Koenraad Backers, programmaleider luchtvaart van de stichting. “De klimaatcrisis is nu en vergt nu verlaging van emissies. Als easyJet echt wil bijdragen, moeten ze nu stoppen met stunten met vliegen en een eerlijke prijs voor hun tickets rekenen.”

