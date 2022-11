Dynamische stroomprijs aan banden gelegd voor invoering prijsplafond

Naast ‘variabel’ en ‘vast’ is er een derde smaak energiecontracten verkrijgbaar: ‘dynamisch’. Een handjevol energie-aanbieders biedt die aan. Ze zijn gebaseerd op variabele tarieven, maar dan in extreme vorm. Ze staan niet vast, maar dansen op en neer. Niet eens in de zoveel maanden, maar doorlopend.

Dynamische energieleveranciers, zoals Easy Energy, Tibber en Frank Energie, kopen de energie voor hun klanten in op de zogeheten spotmarkt, day ahead. Dat is de energiebeurs met prijzen voor de volgende dag. De prijzen (voor elektriciteit per uur, voor gas per dag) krijgen energieklanten van tevoren door.

“Dat is het grote voordeel”, zegt Auke Ferwerda, voorzitter van de Vereniging van Dynamische Energieleveranciers (VvDE). “Bij een dynamisch tarief weet je op welk moment van de dag je welke prijs betaalt, en daar kunnen afnemers volop hun voordeel mee doen.” Als de stroom pas om twee uur ’s middags voordelig wordt omdat een doorbrekend zonnetje de panelen beschijnt, dan ga je thuis niet om twaalf uur al stofzuigen en wasjes draaien, is het idee.

Negatieve stroomprijzen

“Je kunt het opladen van je elektrische auto afstemmen op de uurprijs”, zegt Ferwerda. In de late uurtjes en midden op de dag, als velen op kantoor zitten, kunnen er aantrekkelijke prijsdips zijn. Het kan zelfs zo gek lopen dat er, bij veel energieaanbod en geringe vraag, negatieve stroomprijzen optreden. Een afnemer krijgt dan geld om de stekker in te pluggen. Van de Autoriteit Consument & Markt mag het. Die waakhond gaf leveringsvergunningen af.

Zo’n 200.000 Nederlanders hebben een dynamisch contract. Dat zijn vooral Willie Wortels, die houden van e-auto’s (ook de ANWB verkoopt dynamische energie) en zonnepanelen, en die op apps graag de actuele prijsvorming bijhouden. Maar volgens Ferwerda zijn dynamische prijzen uiteindelijk voor een breed publiek aantrekkelijk. Ze passen wat aanbieders betreft bij de duurzame energievoorziening die nodig is voor het halen van de klimaatdoelen, met veel zonne- en windenergie.

Het idee dat mensen (en bedrijven) hun apparaten aanzetten bij veel aanbod sluit daarbij aan. Netbeheerders zoals Tennet zijn ook blij met dynamische tarieven. Zij willen graag dat afnemers, zowel fabrieken als huishoudens, flexibel worden in hun energie-afname. Hun nachtmerrie: grillige productie van duurzame energie, terwijl heel Nederland ’s ochtends en aan het eind van de middag gelijktijdig alle lampen, keukenapparaten en (auto)opladers aanzet.

Hoe beter vraag en aanbod van energie op elkaar aansluiten, hoe minder vaak zij ‘onbalans’ in hun kabels hebben waardoor het net volslibt. Wie een thuisbatterij heeft, tapt daarvoor stroom tijdens ‘happy hour’ in de energiehandel, aldus de Consumentenbond, die tegelijk kritisch is op prijsrisico’s.

Verstorend effect op de markt

Al die mooie perspectieven ten spijt, balen de dynamische-energieleveranciers nu van hun positie. Dat heeft alles te maken met het prijsplafond voor energie, dat het kabinet per 1 januari 2023 wil invoeren. Dat begrenst de prijs van stroom tot 40 cent per Kwh (tot 2900 Kwh) en van gas tot 1,45 euro per kuub (tot 1200 kuub).

Minister Rob Jetten vindt dat dynamische-energieleveranciers de limiet aan de energieprijs niet elk uur mogen toepassen. Want in dat geval zouden klanten met een dynamisch contract spekkoper zijn. Elke prijspiek binnen een dag zouden ze vergoed krijgen, tot het plafond.

Dat is al te gortig, oordeelde Jetten. Klanten met een dynamisch contract zouden doorlopend de vruchten plukken van prijsdips en zouden nooit lijden onder pieken. Ja, dat wil iedereen wel. Jetten vreesde daarom dat energiebedrijven en klanten zich massaal op de dynamische tarieven zouden storten.

De minister oordeelde dat dit ‘een verstorend effect op de markt’ zou zijn. Daarom moeten dynamische leveranciers, wanneer het prijsplafond in werking treedt, het gemiddelde verbruik van klanten over een langere periode tegen het prijsplafond afwegen. Zo komt de eindfactuur ‘het dichtst bij de aangekondigde maximale tarieven’ te liggen, aldus Jetten.

“Deze slag hebben we verloren”, zegt Ferwerda, die erop had gehoopt dat zijn bedrijf het onderste uit de kan zou kunnen halen tijdens het jaar dat het prijsplafond gaat gelden. Maar dankzij de groei van de wispelturige energiebronnen wind en zon blijft hij ervan overtuigd dat stuiterende energietarieven de toekomst hebben.

