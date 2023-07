Duurzaam én goedkoop op vakantie in Europa? Ga met de bus

Een Flixbus naar Berlijn stoot zo’n tien keer minder uit dan een vliegtuig en zo’n acht keer minder dan een auto met twee personen. Hoe ga je duurzaam op vakantie met een touringcar, het ondergeschoven kindje in de discussie over duurzaam reizen?

Wie duurzaam binnen Europa op vakantie wil, gaat met de trein. Wie lak heeft aan het klimaat, die pakt het vliegtuig. In discussies over duurzaam reizen belanden mensen maar al te vaak in een van deze twee kampen. Vreemd eigenlijk, vindt Eke Eijgelaar, onderzoeker duurzaam reizen aan de Breda University of Applied Sciences. “Waarom hoor je in zulke discussies nooit iemand over de bus?”

Toen Eijgelaar (49) zelf nog jong was, zag hij ze in het straatbeeld en op vakantieroutes vaak rondrijden. Touringcars die Nederlanders naar Duitsland, Frankrijk, Spanje of Engeland brachten. Later liep het aandeel van tourbussen onder vakantiegangers terug. De welvaart steeg en vliegreizen werden spotgoedkoop.

In de hedendaagse klimaatdiscussie wijzen beleidsmakers, wetenschappers en mensen uit het toerisme, gevolgd door bezorgde vakantiegangers, vooral naar de trein als oplossing. “De bus is een ondergeschoven kindje als het om duurzame vakanties gaat.”

Neem een weekendtripje Berlijn. Wie daarvoor het vliegtuig pakt, brengt zo’n 280 kilogram CO 2 -equivalent de lucht in, volgens Eijgelaars berekeningen. Wie met z’n tweeën met de benzineauto gaat, stoot per persoon zo’n 125 kilo uit. Maar pak je de bus – vaak ook de goedkoopste optie, zeker voor wie geen auto heeft – dan is de reis naar Berlijn goed voor zo’n 26 kilo CO 2.

Beeld Ted du Bois

“Bussen zijn efficiënt, deels omdat ze met een hoge bezetting rijden.” Internationale treinen stoten in West-Europa weliswaar nóg minder uit, maar de strekking is volgens Eijgelaar duidelijk. “Wie duurzaam wil reizen, pakt de trein óf de bus.”

Niet meer uren puffen in een te hete bus

Gaat dat een beetje makkelijk – duurzaam op vakantie met de bus? Eijgelaar geeft toe dat het imago van busvakanties niet top is. “Mensen denken al snel aan twaalf uur puffen in een krappe, hete bus.” Deels is dat onterecht, zegt hij. “Vroeger zal een bus in Zuid-Frankrijk erg heet en oncomfortabel zijn geweest, maar moderne bussen hebben goede airconditioning, net zoals de auto of trein.”

Of een bestemming goed met de bus te bereiken is, hangt sterk af van de dienstregeling, met name die van Europa’s marktleider Flixbus. Ook in Nederland rijden de groene bussen de laatste jaren steeds vaker, zeker nadat het Duitse bedrijf concurrenten als Eurolines overnam. Flixbus hoopt ’s werelds grootste mobiliteitsplatform te worden en promoot zijn busreizen als een goedkope én duurzame manier van reizen.

Voor sommige bestemmingen lijkt de Flixbus een goede optie voor vakantiereizigers. Zeker als ze niet van autorijden houden, maar wel van lezen of podcasts luisteren. En als ze goedkoop op vakantie willen. Wie in oktober naar München gaat en nu een ticket boekt, kan dat via Flixbus al doen voor 24 euro.

Vanaf Utrecht duurt die nachtelijke reis dan elf uur, van half tien ’s avonds tot half negen ’s ochtends. De trein kost minimaal 38 euro, en rijdt in zeven uur naar de Zuid-Duitse stad. Het vliegtuig begint bij zo’n 95 euro, en die trip duurt inclusief het gedoe op het vliegveld al snel zo’n vijf uur.

Toch is lang niet elke bestemming makkelijk bereikbaar per bus, blijkt na wat online gezoek door Trouw. Londen is dat nog wel: de reis duurt zo’n negen uur en kost voor ongeveer 60 euro. Maar Nice? Of Kopenhagen? Dan is de Flixbus vanuit Nederland beduidend minder aantrekkelijk.

De Flixbus vanuit Utrecht naar Kopenhagen kost maar vijftig euro, maar duurt 24 uur, omdat je via Gent reist. De trein kost 20 euro meer, maar de reis duurt dan tien uur. Ook een Flixbusreis naar Nice duurt vanuit Utrecht zo’n 24 uur met een ticket van honderd euro. Wie daarvoor kiest, is wel héél milieubewust, want de vliegreis naar Nice kost de helft en duurt slechts twee uur.

Wel zijn er voor beide reizen andere busopties die wellicht aantrekkelijker zijn, zoals een vierdaagse busreis langs Mälmo en Kopenhagen inclusief overnachtingen. Dit biedt bijvoorbeeld Bolderman Reisexcursies in de winter aan, voor 207 euro per persoon.

Bussen ook aan de stekker?

Het autoverkeer in Europa zal verder elektrificeren, zeker nadat de verkoop van nieuwe benzineauto's vanaf 2035 verboden wordt. Gaan internationale bussen ook zo’n duurzaamheidsslag maken? “Op termijn misschien wel”, zegt Eijgelaar. Stadsbussen zijn goed te elektrificeren, maar voor veel langeafstandsbussen zal dit nog een tijd duren. Bussen zijn veel groter en zwaarder dan auto’s, en elektrische auto's worstelen vaak al met een beperkte actieradius.

Eijgelaar benadrukt dat een bus “een groot gevaarte is waarbij je aan enorme accu’s en lange laadtijden moet denken”. Toch wijst hij op voorzichtige stapjes voorwaarts, zoals van Flixbus. Het bedrijf experimenteert met bussen met zonnepanelen op het dak, waarmee het de uitstoot van CO 2 met zeven procent omlaag zegt te brengen.

Ook introduceerde Flixbus in 2018 de eerste twee volledig elektrische bussen op langeafstandsroutes van Europa, in Frankrijk en Duitsland. Hierbij blijft het wel gaan over vrij korte trajecten: Parijs-Amiens en Mannheim-Frankfurt. Maar het is duidelijk dat het bedrijf ook qua duurzaamheid met de trein wil blijven concurreren, zegt ook een woordvoerder die wijst naar projecten met waterstof, LNG en biobrandstof.

Kansen voor nachtbussen?

Volgens James Nix van de Europese milieuorganisatie Transport & Environment moeten meer touringcarmakers in Europa inzetten op elektrificatie. China loopt voorop. Het land produceert en gebruikt bussen die 180 tot 450 kilometer op één volle accu kunnen rijden. “Vorig jaar importeerden Europese reisorganisators in totaal honderd van dit soort touringcars, allemaal van Chinese makelij.”

In hoeverre de touringcar een van de duurzaamste oplossingen blijft, hangt af van de snelheid waarmee ze elektrificeren. Nix wijst naar de aankondiging dat Flixbus en Daimler samen een elektrische bus gaan ontwikkelen voor lange afstanden, en hoopt dat anderen volgen.

Wat ook hoop kan bieden voor de duurzame toekomst van de touringcar, denkt Nix, zijn nachtverbindingen. Zo rijden in Zuid-Amerika grote vloten nachtbussen rond. “Slaaptreinen hebben de afgelopen jaren in Europa een renaissance doorgemaakt. Het zou interessant zijn als dat ook met bussen gebeurt.”

Nix woont zelf in Brussel en heeft familie in Rome. “Die verbinding met de trein is ontzettend slecht. Als er een goede rechtstreekse slaaptouringcar zou gaan, zou ik zeker overwegen die te nemen.” Eijgelaar merkt op dat je 's nachts ook veel minder last van files hebt.