Duitsland lanceert verzekeringsfonds voor klimaatschade. Fantastische stap of afleidingsmanoeuvre?

Een spannende naam bedenken voor een verzekeringsfonds is niet altijd makkelijk, maar het is de 27 landen achter het initiatief toch gelukt. Global Shield Initiative had ook de titel van een superheldenfilm kunnen zijn, maar het behelst een plan om klimaatkwetsbare landen via verzekeringen te beschermen tegen schade van bijvoorbeeld overstromingen.

Maandag lanceerden de rijke G7-landen en de V20-landen (een groep van de meest klimaatkwetsbare landen, zoals kleine eilandstaten en Bangladesh) dit ‘mondiale schild’ op de klimaattop in Egypte. Het idee achter het Global Shield Initiative is dat kwetsbare landen en mensen in kwetsbare landen, die nu vaak moeilijk verzekeringen tegen de gevolgen van klimaatrampen kunnen afsluiten, extra geld van rijke landen krijgen om die voortaan wel te kunnen doen. Duitsland leidt het verzekeringsprogramma en steekt er 170 miljoen euro in. Andere landen waaronder Denemarken en Ierland komen samen met nog eens 40 miljoen. De Wereldbank doet mee, en ook Nederland zegt het initiatief te steunen en waarschijnlijk 20 miljoen te willen steken in verzekeringen tegen klimaatschade.

Op een klimaattop waar het de vraag is hoe rijke, industriële landen gaan betalen voor de klimaatklappen die kwetsbare (ontwikkelings)landen krijgen, klinkt zowel lof als kritiek voor het initiatief. Het plan is los van de officiële onderhandelingen van VN-landen gepresenteerd. De Ghanese klimaatprominent Henry Kwabena Kokofu noemt het ‘noodzakelijk’ dat er deze top een ‘schild van financiële bescherming’ komt waarmee kwetsbare landen hun klimaatschade kunnen betalen.

Tegelijkertijd waarschuwen ngo’s dat het verzekeringsprogramma een afleidingsmanoeuvre kan zijn voor het ‘echte fonds voor klimaatschade’ dat ontwikkelingslanden eisen. Verzekeringen zouden geen structurele oplossing kunnen bieden voor langzaam groeiende gevaren zoals zeespiegelstijging. Ook benoemt mensenrechtenorganisatie ActionAid dat verzekeraars ‘in hun aard’ doorgaans ‘terughoudend zijn om te betalen’. “Maar als het om klimaatschade gaat, dan is dit een kwestie van leven of dood.”

Concepttekst voor slotverklaring

Over het onderwerp klimaatschade, dat dit jaar voor het eerst op de officiële agenda staat, wordt op de klimaattop op dit moment druk onderhandeld. Maandag publiceerden landen voor het eerst een concepttekst voor een mogelijke slotverklaring voor de klimaattop. Daarin staat dat landen tot een ‘regeling’ moeten komen over klimaatschade, en wordt de mogelijkheid van een officieel klimaatschadefonds genoemd.

Ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden lijken het echter op één groot punt oneens te zijn, ziet David Waskow van het World Resources Institute. Ontwikkelingslanden willen dit jaar al zien dát er een fonds komt, en dat landen in de loop naar 2024 zullen uitwerken hoe dit fonds er precies uit komt te zien. Ontwikkelde landen zouden juist liever pas in 2024 een hard besluit willen nemen over wat voor fonds er moet komen.

De Duitse minister van ontwikkelingssamenwerking Svenja Schulze verzekerde op een persconferentie dat het Global Shield geen “tactiek is om formele onderhandelingen over klimaatschade te ontlopen” – geen zoethoudertje voor nu. Schulze zegt dat Duitsland het agendapunt van klimaatschade “actief respecteert”, en noemt het verzekeringsprogramma slechts “één van de vele oplossingen” voor klimaatschade.

Abdul Momen, de minister van buitenlandse zaken van Bangladesh – met om zijn nek een keycard met de tekst ‘debt overdue’ (achterstallige schuld) – zegt dat het Global Shield erop gericht is om “onze enige planeet te beschermen, ons enige thuis”. Hij roept G7-landen wel op om met veel meer geld te komen. De 210 miljoen euro die tot nu toe is ingelegd, staat in schril contrast met de honderden miljarden die per jaar nodig zullen zijn voor klimaatschade.

Alleen al de overstromingen in Pakistan leverden zo’n 40 miljard euro aan schade op. Duitsland roept andere rijke landen op om geld te geven. De Ghanese minister van financiën Ken Ofori-Atta prijst deze voortrekkersrol. “Het kan geen toeval zijn dat Duitsland dit doet, een land dat na de Tweede Wereldoorlog heeft gezien hoeveel er soms nodig is om van schade te herstellen.”

Nog geen harde toezegging van Nederland

Nils Mollema van ActionAid is sceptisch over het verzekeringsprogramma. “Het is op dit moment nog vaag hoe het precies gaat werken, maar het lijkt erop dat er geld van westerse landen naar een potje gaat van verzekeraars in westerse landen. Dit moet het aantrekkelijker maken om ontwikkelingslanden en mensen daar te dekken. Dat is heel wat anders dan geld dat direct naar de mensen gaat die het nodig hebben.” Enigszins hoopvol vindt hij wel dat dit initiatief niet puur vanuit de G7 komt, maar juist een samenwerking met V20-landen is.

Nederland heeft politieke steun uitgesproken voor Global Shield, maar nog geen harde financiële toezegging gedaan op het thema klimaatschade. Wel zegt minister van buitenlandse zaken Liesje Schreinemacher, maandag ook op de klimaattop in Egypte, dat ze 20 miljoen wil uittrekken voor verzekeringen in Afrika, “zodat mensen hun leven weer kunnen oppakken na een tyfoon, overstroming of droogte.”

Het is nog onduidelijk of dit ‘globale schild’ weerslag zal hebben op de onderhandelingen deze week. Rijke landen zouden in theorie naar het initiatief kunnen wijzen als eerste voorwaartse stap op het thema klimaatschade, als argument om over een écht schadefonds pas in 2024 een beslissing te nemen. Tegelijkertijd lijkt het Global Shield op dit punt te klein om de richting van de klimaatonderhandelingen te kunnen bepalen.

