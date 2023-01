Duitse politie voltooit de ontruiming van het door activisten bezette dorp Lützerath

Na ruim twee jaar zonder politie in het gekraakte dorp verliep de daadwerkelijke inval razendsnel. Alleen in een tunnel onder de grond zitten nog twee activisten. Die worden door het Duitse energiebedrijf RWE daaruit gehaald, aldus een woordvoerder van de politie in Aken. De politie heeft daarmee geen bemoeienis, en trekt zich daarom uit het dorp terug.

Een grote politiemacht begon woensdag met de ontruiming en haalde honderden bezetters uit het dorp. Die zaten onder meer in 35 boomhutten en zo’n dertig andere houten gebouwen in het dorp, evenals in gekraakte deels monumentale boerderijen.

Bij confrontaties tussen de politie en actievoerders zijn ruim honderd mensen gewond geraakt. Sinds het begin van de ontruiming van het bezette dorp vielen er aan de kant van de politie naar eigen zeggen zo’n 70 gewonden. Tegen 154 actievoerders wordt een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.

Cameraploeg

Zaterdag werd een cameraploeg van omroep PowNed belaagd zijn door activisten. De Nederlandse omroep gaat aangifte doen. De activisten die de journalisten aanvielen zouden een vlag hebben gedragen van de groepering Antifa.

Het dorp was sinds ruim twee jaar bezet. De actievoerders wilden op die manier verhinderen dat RWE 280 miljoen ton bruinkool onder het dorp uithaalt. Die hoeveelheid fossiele brandstof drijft de temperatuur op aarde onaanvaardbaar hoog op, aldus de bezetters. Een grote politiemacht begon woensdag met de ontruiming en haalde bijna 500 bezetters uit het dorp.

