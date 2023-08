Droogte op zee, kan dat? Ja, en in het Waddengebied zijn de gevolgen te zien

De Friese Wadden hebben last van de droogte de afgelopen jaren. Vreemd genoeg heeft tegelijkertijd ook de stijging van de zeespiegel gevolgen.

‘Hoogwater 18.30’ staat er op het krijtbord gekalkt dat bij het terras hangt van Yke-muoi. Het idyllische theehuisje achter de dijk in het kleine Moddergat, een van de noordelijkste dorpjes in Friesland, trekt veel wadlopers aan. Slippers worden verwisseld voor hoge sneakers en her en der hollen kinderen de dijk op.

Meeuwen scheren door de lucht de kant van de zee op. Het duurt nog zo’n acht uur voordat het water weer op zijn hoogst is. Genoeg tijd nog om richting Schiermonnikoog te lopen. Het waddeneiland is vanaf de dijk al goed te zien.

Jan Christiaan Kraster trekt duiklaarsjes aan. Het strak aansluitende schoeisel zorgt ervoor dat de ervaren wadloper niet vast blijft zitten in de kleverige modder. Hij haalt ook een lange, felblauwe stok uit zijn auto. Andere gidsen lopen rond met een gele of groene stok. Later wordt duidelijk waarom.

De koning te rijk

Het water is nog niet helemaal weggetrokken en ondanks de zachte grond stapt Kraster stevig door. “Daar verderop liggen een paar mosselbanken”, wijst hij. “In de jaren dat ik hier kom, heb ik die veel zien verdwijnen. Dat komt mede door de Japanse oester. Die heeft het territorium van de mossel overgenomen. Toen ik klein was, was ik de koning te rijk als ik een nestje oesters vond. Dat gebeurde bijna nooit. Nu vind je ze overal”. Hij wijst op de parelmoerkleurige schelpen waar de mossels overheen liggen.

Een mosselbank rondom Japanse oesters op de Friese Wadden. Beeld Lara de Kluizenaar

Een andere bedreiging voor mosselen is de toenemende droogte. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, droogte en de zee, maar het is wel degelijk een probleem in het Waddengebied. Want normaal gesproken wordt er water uit het IJsselmeer in de zee gespuid, maar niet als het heel droog is. Dan wordt zoet water gespaard: dat gaat eerst naar drinkwatervoorzieningen en de landbouw.

En dat heeft gevolgen voor het leven in de Waddenzee. “Zeesterren kunnen niet tegen zoet water én ze eten graag mosselen”, vertelt Martin Baptist, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit op het gebied van mariene ecologie. “Als er geen zoet water gespuid wordt, hebben de zeesterren veel meer overlevingskans en worden er dus meer mosselen gegeten.”

Kokkels filteren het water

Behalve mossels hebben ook kokkels het zwaar te verduren, vanwege de droogte én door extreme temperaturen. Niet alleen in de zomer is er grote kokkelsterfte, lage temperaturen ‘s winters zijn minstens net zo gevaarlijk. Want kokkels zitten in de toplaag van de bodem. Als de temperatuur te hoog of te laag is, overleven ze niet, en dat komt steeds vaker voor.

Die hoge temperaturen, vaak in de vorm van hittegolven, zorgen ook voor extra verdamping, waardoor het zoutgehalte van het water in de Waddenzee toeneemt. Ook op droogvallende platen wordt het dan warmer, en dat is problematisch voor veel organismen die daar leven. Zoals de kokkel.

Kokkels zijn ook weer een voedselbron voor vogels, legt Baptist uit. “Bovendien eten ze algen. Daardoor filteren ze het water als het ware. Dat geldt voor alle tweekleppige dieren.”

Verzuipende eilanden

Niet alleen verdroging is een actueel probleem in de Waddenzee, tegelijkertijd heeft ook de stijging van het zeeniveau een grote impact. Door het smelten van de ijskappen stijgt de zeespiegel en stroomt er ook er meer water in de Waddenzee. Een belangrijk gevolg daarvan: er is meer zand nodig.

“De platen bestaan in de Waddenzee bestaan grotendeels uit zand, de eilanden zelf zijn door zand en door de afzetting van slib ontstaan”, legt Baptist uit. “Als er meer water is, moet er dus meer zand zijn om ervoor te zorgen dat de zandplaten in tact blijven. In veel gebieden wordt er extra zand gespoten op de zeebodem voor de kust of op stranden. Zo verzuipen de eilanden niet.”

Maar die zandsuppleties zijn volgens de onderzoeker niet een heel duurzame keuze. “Als we elders zand weghalen, verstoort dat daar het ecosysteem. Maar uiteindelijk moeten we kiezen tussen ingrijpen of de eilanden onder laten lopen. Mensen kiezen voor het eerste, dus nu is het een kwestie van kijken hoe dat zo duurzaam mogelijk kan.”

Alleen onzekerheid is zeker

Dat zand zich verplaatst, is op zich niets nieuws, vertelt Theo Gerkema, fysisch oceanograaf bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (Nioz). “In eerste instantie zorgt het getij, met golven door flinke wind en het eroderen van de bodem, voor verplaatsingen in de Waddenzee”, legt hij uit. “Door de erosie komt zand los en dat wordt vervolgens door het getij en door windgedreven stromingen meegenomen en ergens anders afgezet. Neem de Razende Bol. Die zandvlakte schuift steeds meer richting Texel en dat is een natuurlijk proces, veroorzaakt door de getijden en de golfslag.”

Wel nieuw zijn de gevolgen van de zeespiegelstijging: die zorgt ervoor dat de stroming, veroorzaakt door het opkomende en wegstromende water, wordt versterkt. “Het is nu al bijna onvoorstelbaar hoe ontzettend veel water er elke dag het gebied in- en uitstroomt”, zegt Gerkema. “Die stroming transporteert een heleboel sediment.”

De modder hoopt zich op

Wadloper Kraster ziet het om zich heen gebeuren: het wad verandert voortdurend. “Het enige wat zeker is van het Wad, is dat het onzeker is.” Hij loopt naar een droger stukje en tekent met de lange, blauwe stok de eilanden en de stromingen die ontstaan door het getij. “Je ziet nu al dat de modder zich ophoopt als ik mijn stok door de modder trek. Dat gebeurt in principe ook door de stroming en de golven.”

Uitzicht vanaf de dijk bij Moddergat. Beeld Lara de Kluizenaar

Door die voortdurende veranderingen is het niet altijd duidelijk hoe de vaargeulen eruitzien. Daarom heeft gids Kraster het w

ad steevast een lange stok bij zich. “Ik weet niet precies hoe diep dat geultje is en het is ook niet altijd even duidelijk hoe het is veranderd. Het kan zomaar zijn dat je tot je heupen in het water staat. Ik steek dan altijd eerst deze blauwe stok in het water, dan weet ik hoe diep het is en kom ik niet voor verrassingen te staan.”

Ook nu komt de stok goed van pas. Bij het oversteken van de ene naar de andere zandplaat is het tussenliggende water toch dieper dan voorzien. “En het is natuurlijk een herkenningspunt”, voegt Kraster toe. “Tussen al dat grauwe van het wad valt zo’n blauwe stok wel op.”

Op zijn veertiende al gids

Op zijn achtste werd Kraster voor een eerste tocht door het Friese natuurgebied meegenomen door zijn vader. “Toen die zijn eerste tocht had gelopen was hij meteen verliefd en is hij trainingen gaan volgen om gids te worden. Mij nam hij ook al redelijk vroeg mee. Op mijn veertiende gidste ik mijn eerste tochtje.” De natuur zien groeien en ervan leren geeft Kraster de meeste voldoening wanneer hij over de wadplaten struint.

Wadloopgids Jan Christiaan Kraster. Beeld Lara de Kluizenaar

De wind trekt aan, hier en daar valt een drup regen. “Sinds de eerste keer dat ik het wad op ging heb ik wel wat zien veranderen”, vertelt Kraster, terwijl hij de kraag van zijn jas omhoog zet. “Sommige planten zijn er niet meer. Zeegras bijvoorbeeld, dat is lang geleden verdwenen door een wierziekte als gevolg van de aanleg van de Afsluitdijk. Af en toe zie je het plantje nog wel, maar het komt nauwelijks voor.”

Vier uur na het begin van de tocht keert Kraster terug naar het dorpje achter de dijk. Het laatste stukje wadlopen is zwaar. De grond is zacht, het kost moeite om door de modder heen te banjeren. Eenmaal aan land wisselt Kraster de vieze schoenen in voor een schoon paar werkschoenen en bergt hij de stok op in zijn auto.

