Drastisch plan moet toekomst van grondwater in Noord-Brabant veiligstellen

Veel minder water uit de bodem halen en de grondwaterstand flink aanvullen. Dat is de kern van een ambitieus waterplan voor Noord-Brabant. De provincie moet jaarlijks een miljoen kubieke meter minder grondwater onttrekken, bijna een derde van wat nu uit de bodem wordt opgepompt. En één tot anderhalf keer zoveel grondwater aanvullen door oppervlaktewater langer vast te houden en neerslag in de bodem te laten sijpelen. Voor het eerst maakt een onderzoekscommissie concreet wat nodig is om de toenemende droogte door klimaatverandering op te vangen.

Kort gezegd: Brabant moet 250 miljoen kuub (250 miljard liter) meer vasthouden om de waterbalans in de provincie te herstellen. Dat kan met een hoger waterpeil, minder oppompen voor drinkwater, landbouw en industrie, aanpassing van het landgebruik – extensieve landbouw en meer plassen en meren en waterbuffers in de steden – en hergebruik van neerslag en afvalwater. Iedereen zal het merken, van de boeren die nattere weilanden hebben in het voorjaar tot consumenten die moeten besparen op drinkwater.

Het adviesrapport ‘Zonder water geen later’ dat donderdagmiddag tijdens de Brabantse Waterdag in Werkendam is gepresenteerd, zal ook in andere provincies nauwgezet worden bestudeerd. Met hoge zandgronden, beekdalen en polders is het Brabantse landschap een voorbeeld voor de rest van Nederland, die ook een watertransitie nodig heeft. Deze droge zomer bleek eens te meer hoe de vraag naar en het aanbod van water uit elkaar komen te liggen door extremer weer, met soms flinke wateroverlast en steeds langere periodes van droogte. Het grondwaterpeil daalt en de natuur herstelt minder makkelijk, terwijl de vraag naar water toeneemt door groei van de bevolking en economische activiteit.

Prijsprikkel voor drinkwatergebruik

Het doel ligt echter nog ver weg: in 2040 moet Brabant beter bestand zijn tegen droogte, staat in het rapport. Maar de provincie zucht nu al onder herhaalde droge zomers. “Zo snel gaat het allemaal niet”, legt Melanie Maas Geesteranus uit. De oud-minister zat de adviescommissie voor, die vorig jaar is ingesteld door het Breed Bestuurlijk overleg Grondwater, waarin de provincie, de drie Brabantse waterschappen, natuur- en milieuorganisaties en landbouworganisatie ZLTO samenwerken.

De commissie doet twaalf aanbevelingen, waaronder het gelijkstellen van natuur aan de waterbelangen van andere sectoren en een prijsprikkel voor drinkwatergebruik, waarbij iedereen genoeg water krijgt voor een basistarief, maar de prijs sneller stijgt bij een grotere afname. Ook adviseert de commissie uitvoering van de maatregelen ‘slim te koppelen’ aan verbetering van de waterkwaliteit, transitie van de landbouw en de bouw van veel nieuwe woningen. Een droogteregisseur moet de 'wederombouw op waterbasis’ begeleiden en een droogtefonds moet helpen bij de financiering.

“De meeste klimaatplannen zijn gericht op 2050, wij zitten daar tien jaar voor, dat is niet ver weg”, zegt voorzitter Maas. “Overgaan op drinkwater uit zeewater kost tijd en dat geldt ook voor de herinrichting van het landschap. Als gemeenten, provincie en waterschappen nu gebiedsplannen maken, hebben ze nog zo’n vijftien jaar om die uit te voeren. Ruimte voor de Rivier, dat mede is uitgevoerd toen ik minister was, duurde tien tot vijftien jaar. En voor waterbuffers moeten we eerst de opgave weten: hoe groot en hoe diep moeten ze zijn?”

Wel is haast geboden, zegt Maas. “We kunnen niet afwachten. De moeilijkste maatregelen moeten we als eerste nemen.” Vooral in vergunningverlening valt snelheid te maken. "Nu staat regelgeving soms oplossingen in de weg. En een langjarig afgegeven vergunning voor het onttrekken van grondwater kun je niet zomaar veranderen.”

Nieuwe onzekerheid

Brabant voert veel water af en onttrekt ook veel grondwater, vooral voor drinkwater. Brabant Water, dat vrijwel al het drinkwater uit de bodem haalt, moet volgens het rapport op zoek naar andere bronnen, bijvoorbeeld brak of zout water. Ook is een aanpassing van het Bouwbesluit nodig om hergebruik van neerslag als huishoudelijk water mogelijk te maken, voor toilet en wasmachine, zegt de commissie. Drinkwaterbedrijven en waterschappen dringen daar ook op aan.

Voor de Brabants boeren brengt het advies nieuwe onzekerheid. Ze zullen sloten moeten dempen of meer stuwen accepteren om water beter vast te houden en het peil te verhogen, waardoor weilanden in het voorjaar niet of minder begaanbaar zijn voor tractoren met zware machines. “Maar als we zo doorgaan, schiet er geen landbouw meer over in Brabant”, waarschuwt commissielid en Efteling-directeur Theo Koekkoek.

