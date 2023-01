Doorwerken na je pensioen? ‘Als het maar leuk blijft’

Wie wil verdwalen zonder helemaal de weg kwijt te raken, zou eens naar dit vakantiepark in Zeewolde moeten gaan. De Eemhof is 65 hectare groot, kan 3500 bezoekers kwijt en was bij de opening in 1980 het eerste bungalowpark met een subtropisch zwembad. Sporthuis Centrum heette het toen nog. Nu is het enorme complex al jaren van Center Parcs.

Martin Daatselaar (66) zit er aan de koffie met Mark van der Stok, directeur van KlusHeeren, een detacheringsbureau voor jong gepensioneerde vaklui. Voor mensen zoals Daatselaar dus: “Ik ga echt niet thuis achter de geraniums zitten. Ik heb nooit gedacht: heerlijk, straks met pensioen”, zegt hij. “Ik werk hier met een superteam, het is altijd lachen. Zo lang het kan, wil ik door.”

Het aantal ondernemers van 65 jaar en ouder is in de afgelopen vijf jaar met ruim 40 procent toegenomen, meldt de Kamer van Koophandel. Daatselaar is dus geen uitzondering.

Op het vakantiepark is altijd wel wat te doen

Toen Daatselaar zijn pensioenleeftijd zag naderen en besloot door te willen werken, stuitte hij via Facebook op het detacheringsbureau KlusHeeren. Het contact was snel gelegd en voor hij er erg in had, zat Daatselaar al in een karretje van Center Parcs. Nog voor zijn officiële pensioen, oktober dit jaar, was hij al weer onder de pannen.

“Toen ik hier kennis kwam maken zei mijn collega: we gaan niet praten, we gaan een rondje rijden.” Een betere manier om te laten zien wat voor werk er hier te doen is, was er niet. Er staan hier talloze huisjes, je hebt horeca, een zakencentrum; er is altijd wel iets te doen. Van der Stok: “De afspraak met de opdrachtgever is dat medewerkers als Martin hier licht technische werkzaamheden doen. Reparaties en onderhoud.”

Volgens Daatselaar, die in zijn vorige werkende leven onder meer elektricien was, zijn dat allerlei klussen, van het ontstoppen van de gootsteen in een vakantiehuisje tot het vervangen van de buitenverlichting. Soms is er iets met het zwembad. Dan wordt het een spoedklus want het zwembad is heilig. “Of kijk daar eens, in de keuken. Daar hebben we net led-verlichting geplaatst. Dat is duurzamer.”

Met zijn vijfdaagse werkweek is Daatselaar (eerder ook laminaatlegger en monteur van buitenreclame) een uitzondering in het personeelsbestand van KlusHeeren, dat inmiddels zo'n 350 technische mensen telt. Van der Stok: “De meeste mannen werken twee of drie dagen per week, anderen één dag. Soms wil een opdrachtgever een fulltime kracht. Dat lossen we dan op met twee mensen die allebei de helft leveren.”

Grote vakantieparken zijn ideale klanten voor licht technisch werk zoals KlusHeeren biedt. “Maar we hebben ook jong gepensioneerden werken in hotels en kinderdagverblijven.”

Om na je pensioen door te werken zijn geen wetswijzigingen nodig

Doorwerken na de AOW-leeftijd is een van de acties die direct bijdragen aan minder krapte op de arbeidsmarkt, zegt hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers (Universiteit Utrecht). “Het is bovendien een middel dat onmiddellijk kan worden ingezet. Er zijn geen wetswijzigingen nodig.”

Als doorwerkend pensionado houd je netto ook nog eens meer over aan het eind van de maand, omdat je geen sociale premies en geen pensioenpremie meer betaalt én in een lager belastingtarief valt. Mensen als Daatselaar kosten werkgevers daardoor ook minder.

Schippers: “De vraag is wel of er ook behoefte is aan iedereen die wil doorwerken. De oudere werknemers worden concurrenten van de jongere collega’s. Degenen die wellicht het minst happy zijn, zijn degenen die al een tijdje op het vertrek van de oudere collega zaten te wachten om zijn of haar plaats over te nemen. Daarbij zijn sommige oudere werknemers niet meer zo productief of beschikken over verouderde kennis en vaardigheden. Als zij willen doorwerken is enig ‘opfriswerk’ aan de orde.”

Bij het lichte onderhouds- en reparatiewerk wat Daatselaar doet is bijscholing niet nodig, zegt KlusHeeren-directeur Van der Stok. Hij vindt het vooral belangrijk dat het met de opdrachtgevers en het personeel prettig werken is. “Alle jong gepensioneerden die zich bij ons melden, zeggen: het moet wel leuk blijven.”

Dat lukt volgens hoogleraar Schippers alleen als de lol van twee kanten komt: “Inzet van ouderen vergt zowel van de werkgever als van die ouderen enig behoedzaam opereren: loop niet in de weg, laat het initiatief aan de jongere generatie en ben je bewust van het feit dat je inmiddels de status van een soort reservespeler hebt.”

Van der Stok vindt dat ‘het tegenovergestelde van waar KlusHeeren voor staat’ en ook Daatselaar voelt zich allesbehalve bankzitter. Per oktober gaat hij weliswaar officieel met pensioen en zal hij dus AOW ontvangen, maar voor hem verandert er dan niks. Hij blijft lekker werken en voelt zich hier helemaal thuis als volwaardige collega: “Het is één familie, ik word bij wijze van spreken op handen gedragen.”

