Door klimaat en oorlog zijn Nederlanders duurzamer gaan leven

Minder vaak vlees eten, minder autorijden, korter douchen: Nederlanders zijn zich afgelopen jaren duurzamer gaan gedragen. Daarmee hebben ze 13 procent minder CO 2 uitgestoten. Tegelijk zijn burgers pessimistischer geworden voor toekomstige generaties.

Dat blijkt uit een onderzoek onder 2300 Nederlanders over duurzaam denken en doen in opdracht van het tijdschrift Binnenlands Bestuur . “We zien voor het eerst een kentering in gedrag”, constateert onderzoeker Bram Wolf van I&O Research. “Die gaat over de hele linie. Het zijn dus niet alleen effecten van de energiecrisis en de coronapandemie.”

Zo eten Nederlanders minder vlees. De groep flexitariërs is voor het eerst groter dan de mensen die iedere dag vlees of vis eten. Het gemiddeld aantal dagen per week dat vlees op het bord komt is gezakt van 4,7 in 2020 naar 4,2 in 2022. Ook is er beduidend meer animo voor tweedehands kleding. 14 procent koopt dat het liefst, tegenover eerder 6 procent.

De auto blijft vaker staan

Nederlanders verplaatsen zich duurzamer, of dat nu door het klimaat, corona of hogere energieprijzen komt of een combinatie daarvan. De auto blijft vaker staan. Automobilisten zijn vergeleken met 2019 gemiddeld bijna 2000 kilometer per jaar minder gaan rijden, een fikse daling van 16 procent. Het aantal keren dat Nederlanders vliegen is de afgelopen twee jaar met maar liefst 44 procent gedaald naar 0,43 keer per jaar.

Ook in huis besparen burgers energie of schakelen ze over op schone bronnen. Bijna de helft van de Nederlanders staat minder vaak of korter onder de douche. Net zoveel mensen hebben de verwarming omlaag gezet. Zonnepanelen maken een verdere opmars: 36 procent zegt ze op het dak te hebben liggen, tegen 26 procent in 2020. Daar staat tegenover dat er ook meer airco’s zijn aangeschaft, vanwege de hete zomers en wellicht om in de winter mee te verwarmen. 19 procent heeft nu zo’n apparaat tegen 12 procent in 2020.

De oorzaken van duurzamer verplaatsen en wonen mogen dan lastig uit elkaar te halen zijn, het denken over duurzaamheid laat ook een impuls zien, ziet Wolf. “Wat opvalt is dat niet alleen het vliegen zelf, maar ook de houding tegenover vliegen veranderd is. Ondanks de dure tijden pleiten mensen voor duurdere tickets en betalen ze vaker voor CO 2 -compensatie. Ook de vliegwroeging neemt toe.”

61 procent vindt hoge belasting op vervuiling een goed idee

De steun voor hogere prijzen in de strijd tegen klimaatverandering blijkt ook uit een andere studie, de jaarlijkse klimaatenquête van de Europese Investeringsbank (EIB) die donderdag verschijnt. Hoge belastingen op sterk vervuilende goederen en diensten, zoals SUV’s en vliegverkeer, is volgens 61 procent van de Nederlanders een goed idee, blijkt uit die enquête. Ook in eigen huis is dat een goede prikkel: 63 procent ziet het zitten om voor huishoudens de energieprijs te koppelen aan de hoogte van het verbruik.

Niet alleen het klimaat, ook de oorlog in Oekraïne speelt een rol bij de wens tot verduurzaming. Volgens 57 procent van de Nederlanders zou de Russische invasie een stimulans moeten zijn om sneller over te schakelen naar groene energie. Gemiddeld in Europa ziet 66 procent dat zo. Voor de korte termijn zijn opvallend veel Nederlanders bereid de thermostaat een tandje lager te zetten naar 19 graden of minder. 45 procent vindt dat ‘redelijk’, tegenover bijvoorbeeld slechts 27 procent van de Duitsers.

Vrees voor de toekomst van (klein)kinderen

Het piekeren over klimaatverandering is in Nederland gelijk gebleven, blijkt uit het onderzoek van I&O. Ongeveer zeven op de tien Nederlanders maakt zich er zorgen over, ook dat strookt met de EIB-peiling. Maar voor kinderen en kleinkinderen zien meer mensen het somber in dan eerst: 56 procent nu tegenover 46 procent in 2020, stelt I&O. Die toenemende zorgen over de toekomstige leefbaarheid van de planeet kwamen ook duidelijk naar voren uit de peiling die Trouw dit najaar liet uitvoeren. Daarin lieten ruim zes op de tien mensen weten te vrezen voor de toekomst van hun (klein)kinderen.

Tegenover dit toenemende klimaatbewustzijn, staat een groep die de hakken in het zand zet. De toenemende polarisatie over het onderwerp klimaat is ook terug te zien in het onderzoek. Meer mensen dan een jaar geleden – 19 procent tegenover 10 procent een jaar geleden – vinden dat het kabinet minder moet doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Inzoomend op groepen zijn jongeren en hoger opgeleiden het meest klimaatbewust. “In vorige onderzoeken was het nog wel zo dat hoger opgeleiden een grotere CO 2 -voetafdruk hadden dan lager en middelbaar opgeleiden. Dat is voor het eerst niet meer zo”, constateert Wolf. “Daar zie je ook wel aan dat verduurzaming ook geld kost. Een behoorlijke groep kan niet zomaar mee en wijst ook eerst naar overheid en bedrijfsleven om in actie te komen. De politiek moet nadenken hoe deze groep mee te krijgen.”

Een huis zonder gas Een toekomst zonder verwarmen en koken met gas, wint aan steun in Nederland. De groep die er niets van wil weten is in drie jaar tijd hard gedaald. Op de stelling ‘Ik stap pas over als de overheid me verplicht’, antwoordde in 2019 nog 35 procent positief. Dat percentage daalde in 2020 naar 13 procent en nu, in 2022, staat nog maar 7 procent achter die stelling. De groep die ‘hoe dan ook niet van het gas af gaat’ daalde van 6 naar 3 procent, blijkt uit het onderzoek dat I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur uitvoerde onder 2300 Nederlanders. Een groeiende groep ziet een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen als de beste manier om van het gas af te gaan: 35 procent nu tegenover 24 procent twee jaar geleden. De argumenten geld besparen (69 procent) en het milieu (68 procent) wegen ongeveer even zwaar voor mensen die op een andere energiebron willen overstappen. Ongeveer vier op de tien geven aan niet meer afhankelijk te willen zijn van de wisselende gasprijzen. Voor 63 procent is wel belangrijk dat de maandelijkse kosten niet omhooggaan. De hoop voor een soepele overgang naar een huis zonder gas is vooral op de gemeente gevestigd. 65 procent vindt dat de lokale overheid huishoudens financieel moet steunen voor een aardgasvrije toekomst. Ook voor informatie kijkt de helft van de mensen naar de gemeente.

