Door ‘historische droogte’ bij het Panamakanaal liggen vele schepen er te wachten. Dat kan nog maanden duren

Zo’n tweehonderd schepen per jaar stuurt Yntze Buitenwerf door het Panamakanaal. Gevaartes van tot wel 180 meter lang die vooral fruit uit Zuid-Amerika naar West-Europa vervoeren. “Op één zo’n schip gaan ongeveer 35 miljoen bananen mee”, vertelt de baas van het bedrijf Seatrade.

Het Panamakanaal is één van de belangrijkste scheepvaartpassages ter wereld. Het verbindt de Atlantische met de Stille Oceaan. Vooral voor de handel tussen de VS en Azië is het kanaal sinds de opening in 1914 een cruciale doorvaartroute.

Dobberen voor de ingang

Maar sommige schepen die de doorvaart willen maken, liggen nu te dobberen voor de ingang, soms wekenlang. Het kanaal kampt met een ‘historische droogte’, aldus de organisatie van het Kanaal. Daardoor kunnen minder schepen passeren en mogen de grootste tankers en bulkcarriers minder lading meenemen dan normaal. De maritieme nieuwssite Splash verwacht dat die maatregelen nog tien maanden van kracht blijven.

Lijkt de situatie op de blokkade van het Suez-kanaal twee jaar geleden, toen het gigantische schip Ever Given klem zat en de wereldwijde scheepvaart verstoorde? Of op de droogte in Europa vorig jaar, toen schepen soms de helft van hun lading over de Rijn en de Maas mochten meenemen? Nee, zo drastisch is het niet.

Buitenwerf vertelt dat van het normale formaat schepen er dagelijks 22 door het kanaal mogen, drie minder dan het gemiddelde van de eerste helft van dit jaar. Van de gigaschepen – veelal tankers en bulkschepen – mogen er tien per dag door, niet minder dan er eerder dit jaar doorvoeren. Wel mogen die gigaschepen zo’n tien tot vijftien procent minder lading meenemen dan hun maximum. Dat kan de aanvoer van sommige producten bemoeilijken en de prijzen doen stijgen.

35 miljoen bananen

Zo zouden Wallmart-supermarkten in de VS problemen hebben met sommige leveranties, hoorde Buitenwerf. Zijn eigen bedrijf ondervindt nauwelijks hinder: wie een tijdslot reserveert – en dat doet hij vrijwel altijd – is zeker van een doorgang. “Je komt alleen in de rij als je geen reservering hebt of te laat bent. Dat kan bij mij gebeuren als een klant plots een schip vol bananen wil doorvoeren.”

De reserveringskosten voor een doorvaart zijn normaal zo’n 10.000 euro, en kunnen in zo’n geval bij een veiling oplopen tot 100.000 euro. “Ik reken dat dan door aan de klant. Op 35 miljoen bananen is die ton nog geen cent per banaan.” De wereldhandel kan dus wel wat hebben, en als wachten bij het Panamakanaal te duur wordt, kunnen schepen ook om Zuid-Amerika heen.

In Nederland zijn de gevolgen van de Panamese droogte nog nauwelijks te merken, leert een rondgang. Nature’s Pride, één van de grootste importeurs van avocado’s, heeft geen last van de situatie. Ook andere groente-importeurs niet echt, zegt brancheorganisatie GroentenFruit Huis. Albert Heijn, Jumbo en Lidl laten weten geen problemen met hun aanvoer te ondervinden. Veel schepen die moeten wachten, vervoeren olie of vloeibaar gas. Maar energieanalist Lucia van Geuns heeft op de energiemarkt nog geen grote prijsschokken door de Panama-droogte gezien.

Een complexe doorgang

Toch is het belangrijk de situatie bij het Panamakanaal in de gaten te houden, zegt havenhoogleraar Mark van Koningsveld van de TU Delft. “We hebben het vaak over de invloed van schepen op klimaatverandering, maar te weinig over de invloed van klimaatverandering op de scheepvaart.” De situatie bij het Panamakanaal kan de komende decennia verslechteren. Dat beïnvloedt de internationale scheepvaart, maar ook de landbouw en het drinkwater in de omgeving.

Het Panamakanaal is geen zoutwater-doorgang van de ene zee naar de andere, zoals het Suez-kanaal. Het is een complexe doorgang met sluizen waarbij schepen uit zee gelift worden om door een zoetwaterpassage te gaan. Elke keer dat de sluis opent voor het grootste type schip, stroomt zo’n 200 miljoen liter zoet water de zee in.

Dat water wordt aangevuld vanuit aangelegde meren rondom het kanaal, zoals Lake Gatun. “Inwoners van Panama City zijn afhankelijk van die meren voor drinkwater en boeren voor hun irrigatie. Bij aanhoudende droogte nu moet de overheid een afweging maken tussen de belangen van internationale scheepvaart en de belangen van hun bevolking.”

Intensere droogteperiodes

Klimaatverandering kan dit complexe probleem vergroten, zegt Van Koningsveld. De droogte in het anders natte Panama komt vooral door het weersverschijnsel El Niño, dat elke drie tot zeven jaar voorkomt. Bij El Niño wordt het op sommige plekken natter en op andere – zoals in Midden-Amerika – droger.

Voor zover klimaatwetenschappers weten heeft de huidige klimaatverandering geen invloed op de sterkte van El Niño’s, en ook niet op neerslag boven Panama, zegt Sybren Drijfhout van het KNMI. Maar de opwarming van de aarde zorgt ook in Panama voor meer verdamping van de meren, waardoor droogteperiodes intenser kunnen zijn en langer kunnen duren.

Lake Gatun bereikte de lage waterstand van zo’n 25 meter in de jaren zestig één keer, in de jaren zeventig twee keer, en in de afgelopen tien jaar zeven keer, legt hoogleraar Van Koningsveld uit. Hiervan is vooral droogte de oorzaak, denkt hij, en dit heeft invloed op de doorvaart van schepen.

De Autoriteit van het Panamakanaal zoekt naar lange termijnoplossingen. Zoals meer water uit andere bronnen, of zout water omzetten in drinkwater om zo de druk van de meren te halen. Sommige boeren vrezen voor de toekomst van hun landbouw. “Het is een heel complexe situatie”, zegt Van Koningsveld. “Maar jaarlijks gaat voor 270 miljard dollar aan vracht door het Panamakanaal, dus ze moeten ook wel naar ingrijpende oplossingen kijken.”

KADER: Klimaatverandering en scheepvaartroutes: wat gaat er veranderen? De droogtes in het Panamakanaal komen vooral door het terugkerende weersverschijnsel El Niño en worden versterkt door klimaatverandering. De effecten van klimaatverandering op scheepvaart zijn volgens Van Koningsveld het grootst in binnenlandse rivieren, zoals in Europa. Droogtes zullen vaker voorkomen en langer duren, waardoor schepen minder vracht kunnen vervoeren. Vorige jaren kostte de droogtes in Europa tientallen miljarden euro’s, toont Duits onderzoek aan. Daarnaast veranderen gletsjerrivieren als de Rijn langzaam in regenrivieren. Daardoor komt er op andere momenten hoog- en laagwater en worden deze rivieren kwetsbaarder voor de invloed van droogtes of regenstormen, omdat het water niet langer langzaam smelt en aangevoerd wordt. Deze problemen spelen ook in de VS, in Zuid-Amerika, en in China, waar de Himalaya rivieren steeds minder voedt. Volgens Van Koningsveld is het in Europa zaak om rivieren ‘klimaatrobuust’ te maken, bijvoorbeeld door de rivierbodem aan te passen zodat er bij droogte minder ondiepe plekken zijn. Wel geeft hij toe dat er grenzen zijn aan de maakbaarheid van de natuur. Landen moeten dus vooral de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Het Suez-kanaal, de andere cruciale scheepvaartdoorgang, zal niet de problemen van droogte of klimaatverandering ondervinden waar het Panamakanaal mee kampt. Dat is een zeepassage, en de zeespiegel stijgt juist. Klimaatverandering zorgt er ook voor dat sommige scheepvaartroutes die eerder nauwelijks bevaarbaar waren, dat nu wel worden. Reders kijken daarvoor vooral naar de Noordelijke routes boven Canada en Rusland, die eerder bedekt waren met ijs. De route boven Rusland is bijvoorbeeld interessant voor Europese schepen die naar Japan willen. Ecologen waarschuwen wel voor risico’s. Zo kan het roet van schepen het ijs donkerder maken, waardoor ze minder zonlicht weerkaatsen en sneller smelten. “Daarnaast zal het bevaren van die routes ook het zeeleven verstoren”, zegt Drijfhout. “In die zin is het de vraag of we hierop zitten te wachten.”

Lees ook:

Suezkanaal kijkt naar uitbreiding na blokkade met megacontainerschip

De autoriteiten van het Suezkanaal gaan kijken of het zuidelijke deel van de waterweg moet worden uitgebreid.