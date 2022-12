Donkere wolken boven mijn zonneauto, maar de makers willen doorzetten

Het jaar waarin ik thuis al bijna energiepositief werd, krijgt toch nog een spannende afsluiting. Mijn zonneauto verkeert in zwaar weer door geldgebrek. Een tweede crowdfunding moet redding brengen.

Eind 2019 deed ik mee bij de eerste ronde. Ik betaalde 1500 euro aan voor een totaal nieuwe auto die deels op zonnestroom zou gaan rijden: de Sion van de Duitse startup Sono. Ruim 10.000 anderen bestelden de auto ook en zo kon Sono aan de slag. Meteen daarna zorgde corona weliswaar voor een jaar vertraging, maar de vooruitzichten op succes werden toch steeds beter.

Sono heeft een eigen technologie ontwikkeld om de auto rondom van zonnepanelen te voorzien. Met de stroom daarvan, zo’n 900 kWh, zou je per jaar 5000 kilometer kunnen rijden. Dat sprak zich rond en samen met partners ontwikkelde Sono zijn panelen ook voor bussen, vrachtwagens en schepen. Dit jaar leverde dat diverse contracten op en begon bij Sono de omzet al langzaam te groeien. Prachtig natuurlijk, want succes bij die panelentechnologie zou ten goede komen aan de laatste ontwikkelingsfase van de Sion.

Koekoeksjong

Niet dus. Het omgekeerde zou juist kunnen gebeuren. Sono heeft nog flink wat geld nodig om de Sion daadwerkelijk te kunnen laten produceren. Zo moeten er dure machines komen waarmee de auto in de fabriek gebouwd kan worden. Op zoek naar dat geld adviseren potentiële financiers Sono nu om die kostbare auto helemaal te vergeten en zich uitsluitend te richten op die zonnepanelentechnologie. Daar zijn veel minder investeringen voor nodig en die business levert meteen al geld op. Een kroonjuweel dat zich als een koekoeksjong ontpopt?

De initiatiefnemers van Sono willen daar gelukkig niet van weten. Zij gaan nog altijd voor hun, en mijn, droomauto. Maar ja, dat geld voor de laatste ontwikkelingsfase is echt nodig. Dus gaan ze nu op herhaling met een tweede crowdfunding. Iedereen die al een auto heeft besteld en heeft aanbetaald, wordt gevraagd om de aanbetaling te verhogen. Nieuwe klanten zijn uiteraard ook heel welkom.

De Sono Sion, met rondom zonnepanelen, kan een mijlpaal worden in de autohistorie, maar kan ook aan het succes van zijn zonnepanelen ten onder gaan. Beeld Sono Motors

Minstens 75 miljoen

Bij elkaar hopen ze de prijs van 3500 Sions, samen 100 miljoen euro, op te halen. Als ondergrens houden ze het op 75 miljoen. Als de ‘community’ van Sono-fans dat opbrengt, denken ze externe financiers ervan te kunnen overtuigen nog eens 150 miljoen aan het bedrijf te lenen. Er is dan immers een grote groep potentiële kopers die meer dan serieus belangstelling heeft voor de auto.

Om de Sono-fans over de streep te trekken, krijgt degene die nu extra aanbetaalt, straks een korting op de auto. Die kan oplopen tot 3000 euro, oftewel ruim 10 procent van de aanschafprijs. Of het daaraan ligt, weet ik natuurlijk niet, maar de eerste paar dagen van de actie zijn de liefhebbers al flink over de brug gekomen. Inmiddels zijn er bijna 800 van de beoogde 3500 Sions ‘aanbetaald’, oftewel: er is zo’n 25 miljoen euro opgehaald, een derde van de minstens gewenste 75 miljoen. Met nog 42 dagen te gaan gloort er toch weer wat zon aan het eind van het wolkendek.

‘Gratis’ thuisbatterij

Van een collega-koper hoorde ik dat hij nu bijna de helft van de auto heeft aanbetaald en dat een kennis van hem de hele aanschafprijs meteen maar heeft toegezegd. Ik ben bescheidener bezig en heb mijn aanbetaling voorlopig ‘slechts’ verdubbeld naar 3000 euro. Als de crowdfunding mislukt, hoef ik de nieuwe aanbetaling niet over te maken en krijg ik mijn eerste portie geld ook nog terug. Dan wordt Sono alsnog de specialist ‘autozonnepanelen’...

Iedereen die mijn blog volgt, weet dat ik niet alleen hoop een zeer klimaatvriendelijke auto te kunnen kopen, maar ook om zo ‘gratis’ een zeer grote thuisbatterij voor de deur te krijgen. Want de batterij van de Sion kan overdag de stroom van de zonnepanelen van mijn dak opslaan en ’s avonds terugleveren aan het net. Ook dat is van groot belang voor de energietransitie.

Geen spijt

Is mijn investering verantwoord? Dat zullen we in principe over een jaar weten, als de eerste Sions uit de fabriek komen. Maar hoe dan ook zal ik er geen spijt van hebben. De eerste investering, van 2019, heeft er al aan bijgedragen dat Sono de zonnepanelentechnologie kon ontwikkelen die nu aan vrachtwagen- en bussenfabrikanten wordt verkocht, wat op zich, koekoeksjong of niet, al een prachtige ontwikkeling is. Daaraan te hebben meegedaan stemt me toch al heel blij. En ach, ik heb nooit een boot gekocht, of een caravan, of een tweede huisje, en een nieuwe auto heb ik me in vijftig jaar ook nog maar één keer gegund. Iedereen heeft toch recht op minstens één hobby die wat geld kost?

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent heeft nu ook een podcast, onder meer over warmtepompen - beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

