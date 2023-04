Dit wordt het kanteljaar: minder stroom uit fossiele brandstoffen

Sinds we anderhalve eeuw geleden begonnen stroom te maken, nam het gebruik van fossiele brandstoffen daarbij alleen maar toe. Maar dit jaar zou wel eens een kantelpunt kunnen worden.

Wereldwijd gaan we voor onze elektriciteit voor het eerst minder kolen, olie en gas verstoken. Dat voorziet het Britse onderzoeksinstituut Ember in zijn nieuwste ramingen. Krijgen ze gelijk, dan is deze mijlpaal flink wat sneller bereikt dan we tot voor kort voor mogelijk hielden.

140 Jaar groei

In 1882 werd in de wereld de eerste elektriciteitscentrale in gebruik genomen en al vier jaar later stond in Kinderdijk het eerste Nederlandse exemplaar zijn kolenrookpluimen te produceren. Stroom werd een wereldhit en zorgde voor wat wel de tweede industriële revolutie wordt genoemd. Met als consequentie dat de CO2-concentratie in de atmosfeer met reuzenstappen toe ging nemen. Naast kolen werd ook gas populair bij de stroomproductie en 140 jaar lang groeide het gebruik van fossiele brandstoffen in centrales onafgebroken, op een enkel dipje tijdens economische recessies na.

Het gebruik van fossiele brandstoffen voor de elektriciteitsproductie lijkt in 2022 zijn piek te hebben bereikt. Beeld Annual electricity data, Ember

We zitten nu niet in een recessie en toch durft Ember te voorspellen dat dit jaar de neergang van fossiele brandstoffen bij de stroomproductie definitief inzet. Eerst nog aarzelend, maar vanaf 2026 zal de daling gaan versnellen. Vorig jaar was er nota bene nog een recorduitstoot van CO2 door elektriciteitscentrales, maar dat was dus hun laatste opleving. Als het goed is...

Zonnestroom groeit 24 procent

Het afgelopen jaar is de groei van het stroomverbruik in de wereld al voor 80 procent gedekt door nieuw geïnstalleerde zon- en windenergie. Dit jaar zal die groei vrijwel zeker voor meer dan 100 procent worden gedekt door nieuwe panelen en turbines. De twee vormen van duurzame energie maken een enorme groei door en dat zal dit jaar opnieuw zo zijn, evenals de jaren hierna.

Dat is vooral te ‘danken’ aan de oorlog die de Russen in Oekraïne zijn begonnen. De levering van Russische olie, gas en kolen aan West-Europa was de grootste stroom aan fossiele brandstoffen in de wereld. Maar Europa wil niet meer afhankelijk zijn van Russische energie en dus droogde die stroom het afgelopen jaar snel op.

Europa compenseerde het wegvallen van Russisch gas nog even met extra kolenstook, maar zette ook versneld in op zonne-energie. Ook de VS voerden de plaatsing van zonnepanelen sterk op, evenals China en andere grote landen. Wereldwijd nam de productie van zonnestroom in één jaar met maar liefst 24 procent toe. Die groei houdt nog wel enige jaren aan. En inmiddels laten windturbines ook weer een gezonde groei zien.

Vier jaar voor op schema

Wind en zon waren vorig jaar samen goed voor 12 procent van de wereldwijde stroomproductie. Inclusief andere hernieuwbare energievormen en kernenergie is nu 39 procent van de stroom CO2-vrij. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) heeft een route uitgestippeld om in 2040 alle stroom CO2-vrij te produceren. Volgens die route zou de inzet van fossiele brandstoffen vanaf 2027 of 2028 afnemen. Het lijkt er echter op dat dit dus al vier jaar eerder gebeurt.

De ontwikkelingen lijken een bevestiging van de visie van de denktank RethinkX. Die waarschuwde twee jaar geleden dat veel recent gebouwde kolen- en gascentrales binnen tien jaar failliet kunnen gaan door de opmars van de veel goedkopere zonne- en windenergie. Die opmars is vorig jaar in een versnelling gekomen waardoor veel fossiele centrales al spoedig de grootste moeite zullen hebben om het hoofd boven water te houden.

33 Miljoen banen

Ember zegt er wel bij dat het allemaal niet vanzelf zal gaan. Zo moeten de wettelijke regelingen om panelen en turbines te kunnen plaatsen op tijd afkomen, evenals de hoogspanningsleidingen die de stroom moeten verdelen. En financiers zullen fors extra moeten gaan investeren. Maar de beloning daarvoor is groot, en niet alleen in de vorm van een dalende CO2-uitstoot.

Het IEA, van oudsher toch een fan van fossiele energie, heeft al berekend dat de werkgelegenheid rond duurzame energie met 33 miljoen arbeidsplaatsen nu al groter is dan in de fossiele sector. En in 2030 zouden dat al 55 miljoen duurzame banen kunnen zijn.

