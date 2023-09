Dit is een van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit

Tafeltje-dekje voor hommels. De reuzen- of springbalsemien geeft veel meer nectar dan welke andere plant dan ook, dus allerlei bijen komen gretig van haar roze bloemen snoepen. Niet slecht voor de biodiversiteit, zou je zeggen. Maar zo simpel is het niet. “Veel inheemse wilde planten krijgen daardoor minder bezoek van hommels en daardoor minder bestuiving”, legt Naturalis-directeur en Leids hoogleraar Koos Biesmeijer uit.

De reuzenbalsemien komt oorspronkelijk uit de Himalaya en is halverwege de negentiende eeuw vanuit India in Europa geïntroduceerd. Het is een invasieve exoot, een soort die haar nieuwe leefgebied verovert door inheemse soorten weg te drukken of, in geval van dieren, uit te moorden.

‘Natuur is nooit statisch, soorten komen en gaan’

Invasieve soorten zijn een van de vijf belangrijkste oorzaken van het wereldwijde biodiversiteitsverlies, na intensief landgebruik, overbevissing, klimaatverandering en vervuiling.

Het wereldwijde kennisplatform voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten IPBES komt maandag met een analyse van de problemen die invasieve soorten geven. Honderden wetenschappers en beleidsmakers zetten deze week in het Duitse Bonn de puntjes op de i in het rapport, dat oplossingen zal laten zien en aanbevelingen doet.

“De natuur is nooit statisch, nieuwe soorten komen en gaan”, zegt Coenraad Krijger, directeur Nederland van de internationale unie voor natuurbehoud IUCN, die samen met Naturalis de Nederlandse deelname aan IPBES ondersteunt. “Maar door menselijke activiteiten nemen de problemen met invasieve exoten razendsnel toe.”

De wereldhandel is gigantisch toegenomen

Mensen verslepen al duizenden jaren dieren en planten over de hele wereld. Zo zijn bijvoorbeeld katten en geiten terechtgekomen op eilanden, die extra kwetsbaar zijn voor nieuwe soorten. Vaak vormen ze daar een plaag, legt Krijger uit. “Maar inmiddels is de wereldhandel gigantisch toegenomen. Soorten worden bewust versleept of ze komen onbedoeld mee met schepen. In de Rotterdamse haven gebeurt dit aan de lopende band.”

Het grote verlies aan biodiversiteit in Nederland komt vooral door intensieve landbouw, stikstof en droogte, zeggen Biesmeijer en Krijger. De overlast in Nederland is nog te overzien, hoewel de Japanse duizendknoop leidingen, wegen en zelfs gebouwen beschadigt, en de Amerikaanse rivierkreeft waterplanten doorknipt en de hele leefomgeving verandert.

Nederland speelt als handelsland echter een belangrijke rol in de verspreiding van soorten over de wereld. “Dat is een onbedoeld effect van ons economisch systeem”, zegt Krijger. “Vaak wordt gedacht het er gewoon een beetje bij hoort. Maar het gaat te hard, er vestigen zich permanent nieuwe soorten en dat is onnatuurlijk en schadelijk. Het probleem neemt toe en het versneld. Maatregelen lopen daarbij achter.”

Pijnlijke keuzes

Hij waarschuwt dat een structurele aanpak vraagt om pijnlijke keuzes. “Voorkomen is veel beter dan bestrijden. Als een exoot eenmaal ergens zit, is het dweilen met de kraan open. Veel organisaties, zoals natuurbeheerders en waterschappen, zijn een steeds groter budget kwijt aan het binnen de perken houden van woekerende planten.”

Een echte oplossing begint bij eisen aan de import, strengere controles op vracht en handhaving van overtredingen. “Dat is nu een van de knelpunten”, zegt Krijger. “We hebben een open economie, waar van alles binnenkomt, Europa kent veel illegale handel in huisdieren en ook tuincentra hebben een grote verantwoordelijkheid voor wat ze aan planten importeren en wat er meekomt in potgrond. Soms moet je beperkingen instellen.

Lastig is dat het probleem niet eenduidig is. IPBES staat te boek als de evenknie van het VN-klimaatpanel IPCC, sinds enkele jaren trekken de wetenschappelijke platforms soms ook samen op. Maar de aanpak van biodiversiteitsverlies is nóg ingewikkelder dan het stoppen van klimaatverandering. Welke gevolgen de vestiging van een nieuwe soort heeft voor de omgeving is vaak moeilijk voorspelbaar. “Er is meer onderzoek nodig”, zegt Krijger. “We moeten nieuw gevestigde soorten monitoren. En op z’n minst in de gaten houden wat er binnenkomt.”

Invasieve exoten in Nederland Japanse duizendknoop (Reynoutria japonica): Groeit snel en verdringt inheemse flora. Zijn diepe wortels kunnen schade veroorzaken aan funderingen en bestrating. Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii): Heeft negatieve effecten op inheemse waterdieren en ecosystemen. Graaft holen in oevers, wat kan leiden tot erosie. Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides): Groeit snel en vormt dichte matten op het wateroppervlak, waardoor inheemse waterplanten worden verdrongen. Aziatische bosmug (Aedes japonicus): Kan ziekten zoals het westnijlvirus overdragen en vormt daarmee een bedreiging voor de volksgezondheid. Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum): Kan ernstige brandwonden veroorzaken bij contact met de huid en verdringt inheemse vegetatie. Halsbandparkiet (Psittacula krameri): Verstoort inheemse vogelpopulaties en kan schade aan landbouwgewassen aanrichten. Aziatische boktor (Anoplophora glabripennis): Vormt een bedreiging voor bomen, met name esdoorns en populieren.

