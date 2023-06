Dit Delftse bedrijfje claimt de nauwkeurigste weersvoorspellingen ter wereld te maken

Energiebedrijven verkopen vandaag de stroom van morgen. Voor zonne- en windparken zijn precieze weersvoorspellingen dus van groot belang. Wereldwijd schieten high-tech weerbedrijfjes als paddenstoelen uit de grond, zoals het Delftse Whiffle.

Het is niet de reactie die Harm Jonker verwacht had, op wat in zijn beleving een grote wetenschappelijke doorbraak is. Het is 2007, en om gedetailleerde weersimulaties te maken, moeten de hoogleraar atmosferische fysica en zijn collega’s steeds naar een supercomputer in Amsterdam. Tijdrovend, want je moet achteraan in de rij aansluiten, en het is hartstikke duur.

Jonker is samen met collega’s van de informatica-faculteit van de TU Delft op een origineel idee gekomen. Kunnen ze zulke weermodellen niet draaien op de hardware van een Playstation of Xbox? Vrij beperkte apparaten, ja, maar tegelijkertijd precies ontworpen voor dit specifieke doel – 3D-werelden en hun natuurwetten simuleren.

Hoewel Jonker een paar jaar later de eerste natuurkundige ter wereld is die complexe weermodellen op gamehardware weet te draaien, en daar met zijn team over publiceert in een gerenommeerd meteorologisch vakblad, reageren zijn collega’s lauwtjes. “Er werd een beetje minzaam gelachen.”

Voor Jonker voelt het alsof hij het ei van Columbus gevonden heeft. Al sinds zijn jonge jaren als deltavlieger – toen hij zelf als vogel door de lucht vloog – wil hij de wolken en de wind beter begrijpen. Nu heeft hij als eerste in zijn vakgebied het weer ‘als game’ geprogrammeerd, waardoor hij makkelijker gedetailleerde weermodellen kan maken, en kan voorspellen hoe wolken en wind zich morgen over bijvoorbeeld Vlieland zullen verspreiden, in veel meer detail dan de weerman ooit kan.

Maar de academische wereld deelt zijn enthousiasme niet. Jonkers aanvragen voor meer onderzoek naar weermodellen op spelcomputer-hardware worden afgewezen. Collega’s kijken meewarig naar zijn innovatie. “We kregen reviews op onze aanvragen terug, waarin ze zeiden dat het niet kan wat we wilden. Terwijl we het al deden.”

Jonker vertelt dit allemaal niet op zijn kamer de universiteit, maar zo’n kilometer verderop in Delft, in een vergaderzaaltje van het bedrijf waarvan hij nu acht jaar CEO is. De academische afwijzingen vielen de hoogleraar zwaar, geeft hij toe, maar stil ging hij er niet van zitten.

De hoogleraar deelde zijn frustraties met Remco Verzijlbergh, een oud-student die was gepromoveerd op energiemarkten. “Hij zag het nut van betere weervoorspellingen voor hernieuwbare energie.” Samen besluiten ze in 2015 hun baan grotendeels op te zeggen, en Jonkers weermodel op gamehardware binnen een start-up te ontwikkelen. Op kantoor staan nu geen Xboxen te blazen, lacht Jonker. Het koopt inmiddels computerkracht van grafische processoren in datacenters, die op bestelling 3D-werelden van weer en wind vanuit de cloud simuleren.

Het is allang geen 2007 meer – de processoren van spelcomputers van nu zijn net zo krachtig als de supercomputers van toen. Maar door Jonkers vroege vertaalslag van wolken en wind naar game-taal, zegt hij met Whiffle anno 2023 het enige bedrijf ter wereld te zijn dat zulke gedetailleerde weermodellen kan draaien, op een manier die betaalbaar is en efficiënter dan op gewone computers. Op het Delftse kantoor werken 38 mensen – veel gerekruteerde oud-studenten – en dat aantal groeit. De verwachte omzet dit jaar is 3 tot 5 miljoen euro.

Meer nog dan voor de gemiddelde Nederlander die wil weten of de zon gaat schijnen, of dat er een stortbui aankomt, zijn precieze weersvoorspellingen van belang voor zonne- en windparken. “De energie van morgen wordt vandaag al verkocht”, zegt Jonker.

Energiebedrijven schatten in hoe hard het morgen waait en hoeveel wolken zonnestralen blokkeren, en bepalen op basis daarvan hun verwachte energieproductie en verkoopprijs. Waait het uiteindelijk toch veel zachter dan gedacht, dan moet de windleverancier meer betalen, bijvoorbeeld voor extra energie uit gas. Waait het harder, dan hebben leveranciers juist stroom in overvloed. De prijs daalt dan, soms zelfs tot negatieve prijzen.

Weersvoorspellingen zoals die van het KNMI zijn belangrijk, maar ze voorspellen het weer met een nauwkeurigheid van blokken van kilometers. Apps zoals Buienradar leveren wel gedetailleerde voorspellingen van regen, maar gebruiken daar geen echt weermodel voor. Ze gebruiken neerslagbeelden van de afgelopen paar uur, en trekken die met een slim computersysteem door naar de nabije toekomst. “Dat werkt voor een paar uur in de toekomst, maar je voorspelt zo niet de regen of de wind voor morgen.”

Wereldwijd schieten bedrijven als Whiffle als paddenstoelen uit de grond. Elk met eigen technologie proberen ze grootschalige weermodellen om te trechteren naar fijnmazige weersvoorspellingen voor energiebedrijven. “Als wij windparken 10 procent betere voorspellingen leveren, dan is dat voor hen de investering waard”, zegt Jonker.

De beelden op televisieschermen op het Delftse kantoor lijken meer op een moderne videokunsttentoonstelling dan op het weerbericht op televisie. Schematische 3D-windturbines draaien voor een donkerblauwe achtergrond, met wind die als knalblauwe wolkengolf door de wieken waait en steeds verder uiteendrijft.

De simulatie, in dit geval gemaakt voor de Nederlandse overheid, laat zien hoe windmolens op zee elkaar in de weg kunnen zitten – hoe ze elkaars wind kunnen blokkeren. Ook andere grote klanten zoals Shell, Essent en het Amerikaanse GE gebruiken Whiffle’s software.

Weerberichten zijn spectaculair verbeterd

Veertig jaar geleden vertelde de weerman op televisie al wat voor weer het morgen wordt, en dat doet die anno 2023 nog steeds. Toch verbeterden weerberichten de afgelopen twintig jaar ‘spectaculair’, legt Jonker uit. “Observatietechnieken zijn beter. Er zijn meer meetstations. En door toegenomen computerkracht zijn de weermodellen steeds meer verfijnd.” Kortom: veertig jaar geleden zat de weerman er vaker naast dan nu.

Wel rekenen de weermodellen van Europa of Nederland nog steeds in vakken van kilometers. Het zou simpelweg te veel rekenkracht en geld kosten om dit elke dag fijnmaziger uit te rekenen voor heel Nederland. De precieze windkracht in iemands achtertuin, op basis van de schutting en bomen en buren in hogere gebouwen, is die investering ook niet waard. Het KNMI beschikt dus niet over dit soort precisiemodellen.

Jonker, die nog één dag per week als hoogleraar aan de TU werkt, zegt nu zelf met Whiffle de nauwkeurigste weersvoorspellingen ter wereld te kunnen leveren. Dat is nogal een claim. Want hoe kan je op honderd meter precies voorspellen hoe wolken zich morgen boven een zonnepark bewegen, of hoe de wind door een windpark zal waaien, als je vertrekpunt alsnog de grovere data van bestaande weermodellen is?

Een realistisch computerspel

Jonker legt uit dat Whiffle’s weermodel inzoomt op een blok van tien kilometer, en zich aan de randen laat voeden met informatie uit het Europese weermodel. “Ons model doet vervolgens de wetten van de fysica zo goed mogelijk na. Het bevat precieze 3D-informatie over waar land is, waar water is, waar bossen zijn en waar gebouwen staan.”

Zie het als een realistisch computerspel waarin de straten van Amsterdam of een windpark op zee zijn nagemaakt, en waar volgens de natuurwetten wolken en wervels ontstaan. Vandaar de naam Whiffle, Engels voor 'werveltje’, een klein weerverschijnsel dat in grote weermodellen niet te zien is, maar hier wel.

Voelt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) zich niet gekrenkt door zo’n Delftse professor die claimt nauwkeuriger weermodellen te maken dan zij? Nee hoor. “Onze modellen zijn niet vergelijkbaar, omdat ze verschillende doelen dienen”, zegt een woordvoerder.

Het bedrijf van Jonker kan geen dagelijkse weersvoorspellingen maken van héél West-Europa, en het model van het KNMI is dan weer “niet ontworpen voor detailbeschrijvingen op schalen van orde tientallen meters.” Beide partijen benadrukken ook dat ze prettig samenwerken. Zo voeren ze samen een project uit voor de Nederlandse overheid, waarin het berekent hoe een Noordzee vol windparken in 2050 invloed heeft op de luchtstromingen boven Nederland. Hiervoor vullen de weermodellen van het KNMI en Whiffle elkaar aan.

Europese concurrenten openen de aanval

De concurrentiestrijd gaat er ondertussen harder aan toe. Waar het KNMI de weermodellen van Whiffle prijst, openen Europese concurrenten de aanval. Het Zwitserse Meteomatics bijvoorbeeld, dat met weerdrones door windparken vliegt om precisievoorspellingen te maken, en een grotere speler is dan Whiffle. Een woordvoerder zegt dat allerlei bedrijfjes zoals Whiffle claimen om ‘de nauwkeurigste weersvoorspellingen ter wereld’ te maken en ‘uniek’ te zijn in hun benadering. Op basis van wat hij op Whiffle’s website ziet, vindt hij het Delftse bedrijf ‘niet zo bijzonder’ en behoorlijk 'gemiddeld.’

Jonker reageert gepikeerd. “Ze begrijpen duidelijk niet wat uniek is aan ons weermodel.” De onafhankelijke Amerikaanse meteoroloog Jim Wilczak bevestigt dat het wetenschappelijk gezien vrij uniek is wat Jonker presteert: om geavanceerde weermodellen op deze manier betaalbaar te genereren. Tegelijkertijd geeft ook Jonker toe dat er meerdere wegen naar Rome zijn. Waar hij zich onderscheidt met een wetenschappelijk indrukwekkend weermodel, daar doen andere bedrijven dat met drones of slimme kunstmatige intelligentie.

Veel concurrentie

Welk bedrijf echt de nauwkeurigste weersvoorspellingen maakt, valt moeilijk te zeggen. Meteomatics presenteert met een hoger acuraatheidspercentage van voorspellingen bij windparken, Jonker zegt dan weer tien tot twintig procent accurater te zijn dan veel concurrenten, in heuvels en bergen zelfs vijftig procent. Elk bedrijf gebruikt een andere technologie, en elke heeft voor- en nadelen. Maar dat bedrijven als Whiffle het weer nauwkeuriger voorspellen dan instanties als het KNMI, dat is inmiddels een feit.

Energiebedrijven betalen namelijk flink voor voorspellingen van Whiffle en concurrenten. Jonker: “Als we op lange termijn niet zouden leveren wat we beloven, dan hadden we nu niet zoveel klanten gehad.”

Van collega’s op de universiteit krijgt Jonker ook geen ‘minzame glimlachen’ meer. “Ik merk dat ze het met belangstelling volgen.” Er lopen inmiddels verschillende samenwerkingen tussen Whiffle en de TU Delft, waar de universiteit mee pronkt op haar website. De universiteit is daarnaast aandeelhouder in het bedrijf. Jonker is hier na een lange tijd van academische afwijzingen duidelijk trots op.

En hoewel hij in hart en nieren meer wetenschapper blijft dan ondernemer, laat ook de kritiek van concurrenten Jonker niet koud. “Misschien moeten we een wedstrijd opzetten tussen onze weermodellen en de drones van Meteomatics. En dan zien wie de beste voorspelling maakt.”

Negatieve stroomprijzen en extremen zullen blijven, ondanks bedrijfjes als Whiffle Tijdens het Pinksterweekeinde was stroom voor sommige energieklanten negatief geprijsd – ze kregen geld toe als ze een wasje draaiden – omdat door het mooie weer simpelweg veel meer stroom beschikbaar was dan er vraag was. Dit is inherent aan de groene stroommarkt van de toekomst. Het weer varieert nu eenmaal, met soms lange tijd slecht weer - en dan weer mooi. Nederland gaat zo van een vraaggedreven naar een aanbodgedreven energiemarkt. Voorspellingen van bedrijfjes als Whiffle kunnen dat niet verhelpen. Maar ze kunnen wel in de goede richting bijsturen, zegt Jonker, en hadden in het Pinksterweekeinde mogelijk iets accurater de energieopbrengst kunnen voorspellen. Sommige weersituaties kan je nauwelijks voorspellen met een grootschalig weermodel, terwijl ze wel van invloed zijn op energieopbrengst. “Strato cumulus bijvoorbeeld: een uitgestrekt maar dun wolkendek dat moeilijk te voorspellen is met een grofmazig weermodel, maar dat wel de zonnestraling sterk beïnvloedt. Daar kunnen wij een verschil maken.”

