Directeur Divosa over armoedebeleid: ‘Er zit een groot verschil tussen wat mensen nodig hebben om rond te komen en wat ze krijgen’

Het is bijna alsof Alexandra Bartelds en haar commissiegenoten in juni met hun onderzoeksrapport over bestaanszekerheid de verkiezingscampagne hebben afgetrapt. Onbewust dan. Het kabinet-Rutte IV stond nog overeind toen de Commissie sociaal minimum meldde dat het Nederlandse sociaal minimum ontoereikend is. Inmiddels zijn er in de net gedrukte verkiezingsprogramma’s pagina’s over vol gepend, nemen kersverse politiek leiders het woord ‘bestaanszekerheid’ vaak in de mond en staat het thema tijdens Prinsjesdag centraal.

Die aandacht geeft Bartelds hoop. “Ik wil heel, heel graag geloven dat het goed komt.” Toch klinkt er in die hoop wat scepsis door. Bartelds is commissielid én directeur van Divosa, de vereniging voor gemeentedirecteuren actief in het sociaal domein. In die functies komt armoede heel dichtbij. “In Den Haag zien ze de cijfers”, zegt Bartelds, “wij zien de mensen.”

Laatst nog, hoorde ze het verhaal van een moeder die met een stadspas van de gemeente haar dochter naar de sportclub kon sturen. Daar had die moeder zelf geen geld voor. “Terwijl die moeder vertelde hoe blij ze was, zei haar dochter: ‘Oh mama, ik vind het niet erg dat ik na het sporten niet naar de kantine kan, hoor.’ Dat meisje kan wel sporten, maar heeft geen geld voor een colaatje met haar vriendinnen daarna.” Zonder deze verhalen in het vizier, wil Bartelds zeggen, is het in Den Haag makkelijk beslissen “dat een deel van de mensen door blijft modderen”.

Het kabinet komt nu met een koopkrachtpakket van 2 miljard. Is dat genoeg?

“In het rapport van de commissie zijn we vrij duidelijk: er zit een groot verschil tussen wat mensen nodig hebben om rond te komen en wat ze krijgen. Daar is uitgekomen dat er op korte termijn 6 miljard nodig is. Die 2 miljard is een klein stukje reparatie. Het is fijn, maar niet genoeg. Het betekent dat er veel mensen in de positie blijven waarin ze al zaten.”

We zitten in andere tijden. We hebben een demissionair kabinet dat het liefst niet te veel uitgeeft.

“Het mooiste zou zijn als dit kabinet die 6 miljard ervoor over zou hebben. Dat het ziet dat bestaanszekerheid ook loont. Uiteindelijk verdien je het terug in de vorm van minder zorgkosten, minder mensen met psychische problemen. Huisartsen zeggen: een groot deel van de mensen die bij ons in de wachtkamer zitten, heeft geen medisch probleem. Dat zijn mensen met stress, ruzie. Mensen die in de schulden zitten en niet weten hoe ze het thuis moeten redden.

“Op scholen gaat veel aandacht uit naar andere dingen dan leren. Van roc’s hoor ik dat het grootste gedeelte van de begeleiding buiten lestijden te maken heeft met het oplossen van problemen van die jongeren. Die 6 miljard kun je zien als een investering. Maar misschien het is juist een manier om kosten te besparen.”

Zagen de afgelopen kabinetten bestaanszekerheid te veel als een kostenpost?

“Dat zou goed kunnen. Ik denk dat ze erg hebben geloofd in de maakbaarheid van de samenleving. Van sommige mensen kun je niet alles verwachten. Het idee dat werk alle problemen oplost, gaat ook niet meer op. We zien bij Divosa de werkende armen: mensen die net boven het minimumloon zitten, in de middengroepen. Politieagenten, leraren, mensen in de zorg bijvoorbeeld. Die kunnen soms niet rondkomen met twee inkomens en hebben weinig reserves.”

Is het armoedeprobleem de liberale kabinetten aan te rekenen?

“Een grote groep mensen in Nederland is onvoldoende gezien. Er is lang niet naar het bestaansminimum omgekeken.”

Wat zijn de risico’s als een nieuw kabinet bestaanszekerheid weer ziet als kostenpost?

“Dat nog meer mensen afhaken. Dat het aantal dak- en thuislozen toeneemt. Dat de zorgkosten omhoog schieten.”

Wat moet er op de langere termijn gebeuren?

“Ten eerste moet het sociaal minimum omhoog. Je moet bereid zijn om het systeem te veranderen. Zoals ons toeslagenstelsel. We moeten ervoor zorgen dat mensen toeslagen krijgen als ze daar recht op hebben. Dus ook de rechthebbenden die zo’n toeslag niet hebben aangevraagd. Er zullen dan vast fouten worden gemaakt. Ongetwijfeld krijgen er mensen een toeslag terwijl ze er geen recht op hebben. Dat is dan maar zo.”

Dan wordt er niet teruggevorderd door de Belastingdienst?

“Nee. De verstrekkers moeten secuurder zijn. De bewijslast moet niet meer bij de mensen liggen. Vervolgens kun je kijken naar een duurzaam systeem voor een zeker bestaan. Het belangrijkste is dat mensen voldoende geld hebben om normaal te kunnen leven. Daar zijn de toeslagen nu nog een onderdeel van.”

Kunnen de ICT-systemen van het Rijk dit wel aan?

“De Belastingdienst weet wie die mensen zijn, de gemeenten weten het. Natuurlijk is het niet van de ene op de andere dag geregeld. Maar aan alle mensen die ooit een toeslag hebben aangevraagd, kun je een toeslag verstrekken.”

De overheid zegt: ons ICT-systeem... Is dat een excuus?

“Nee. Ze moeten beter hun best doen. Al die informatie is er. Mensen die eerder een toeslag hebben aangevraagd, kent de Belastingdienst. Die weet ook door al die aangiftes op welk inkomen mensen zitten. Ze kunnen ook al die aangifteformulieren voor ons vooraf invullen. Het uitgangspunt is dat je moet krijgen waar je recht op hebt. Dat zou al genoeg motivatie moeten zijn om alles op alles te zetten.”

