Dilemma: moet je vervuilende bedrijven uit de fossiele industrie nog wel een verzekering aanbieden?

Het klinkt logisch, maar is toch nieuws: Nederlandse verzekeraars zijn van plan om hun verzekeringsportefeuille te verduurzamen. Mogelijk wordt de premie van de autoverzekering voor een diesel hoger dan die voor een elektrische auto. En kunnen bedrijven uit de fossiele industrie zich in de toekomst nog verzekeren?

De vraag of verzekeraars alles moeten blijven verzekeren wordt steeds vaker gesteld, stelt directeur Richard Weurding van Verbond van Verzekeraars (VvV) in een rapport over duurzaam verzekeren. “Als ze besluiten om niet meer te beleggen in bepaalde sectoren of bedrijven, waarom zouden ze die dan nog wel verzekeren?”

Verzekeraars houden zich als beleggers al langer bezig met duurzaamheid. Bij het beleggen van verzekeringspremies kunnen ze bedrijven die actief zijn in steenkolen, tabak of controversiële wapens uitsluiten. Ook gaan ze in gesprek met bedrijven die met corruptie, kinderarbeid, illegale ontbossing en moderne slavernij te maken hebben. Als dat niet helpt, verkopen ze de aandelen.

Duurzaam verzekeren is ingewikkelder dan duurzaam beleggen

Niet alle verzekeraars zijn hierin even actief. De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling laat weten dat Athora (Zwitserleven), A.s.r., Achmea en NN Group veel werk maken van duurzaam beleggen. Monuta, Salland en Onderlinge ‘s-Gravenhage doen het minst.

Veel minder aandacht krijgt duurzaam verzekeren. Dat is ingewikkelder dan duurzaam beleggen. “Zonder een verzekering wordt deelname aan het economisch verkeer zo goed als onmogelijk. Het is dus belangrijk dat bedrijven hun risico’s bij een verzekeraar kunnen afdekken”, licht een woordvoerder van VvV toe.

“Het zijn lastige dilemma’s”, vervolgt de woordvoerder. Gaan we de werknemers van die bedrijven niet meer voorzien van een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Stoppen we met het verzekeren van auto’s die rijden op fossiele brandstoffen? Welke gevolgen heeft dat voor mensen met een smalle portemonnee die met een oude auto naar het werk reizen?”

Bij verzekeraars is er discussie over deze spanning tussen duurzaamheid en sociale aspecten. Elke verzekeraar moet hierin zijn eigen afweging maken, zegt VvV. “Het is een nieuwe ontwikkeling om de verzekeringsportefeuille in lijn te brengen met de klimaatdoelen van Parijs”, zegt Babs Dijkshoorn, directeur duurzaamheid bij Achmea.

Bezweken onder Amerikaanse druk

De Verenigde Naties begon in 2021 een project om de uitstoot van broeikasgassen in verzekeringsportefeuilles terug te dringen. Namens Nederland doen Achmea, NN Group en A.s.r. mee aan deze Net-Zero Insurance Alliance (NZIA). Maar een flink aantal grote verzekeraars is voor de zomer uit het initiatief gestapt. Daaronder het Franse Axa, het Duitse Allianz en het Engelse Lloyd’s.

Zij bezweken onder Amerikaanse druk. 23 Republikeinse aanklagers kwamen met het verwijt dat de verzekeraars een kartel vormden om ‘een activistische klimaatagenda’ door te voeren. De topman van Axa zei daarop dat hij geen zin had in juridische problemen. Mogelijk zijn fossiele bedrijven in de VS bang dat ze op termijn meer moeten betalen voor een verzekering, of die amper nog kunnen krijgen.

“Helaas is een aantal partijen opgestapt. Met de overgebleven verzekeraars zetten we de samenwerking voort”, zegt Dijkshoorn van Achmea. Ze verwacht geen juridische problemen, omdat elke deelnemende verzekeraar over zijn eigen beleid en doelen gaat. “Verder is Achmea niet actief in de VS en voelen wij die druk minder dan die grote internationale partijen.”

Ook Weurding betreurt de breuk. “Wij zouden dit thema graag internationaal hebben aangepakt binnen de NZIA. Toch blijven de Nederlandse verzekeraars standvastig.” Bestuursvoorzitter David Knibbe van Nationale Nederlanden zei er vorige week op te vertrouwen dat ook de vertrokken verzekeraars doorgaan met het verduurzamen van hun verzekeringen.

'Verzekeren voelt als basisrecht’

Een verzekeraar mag in de meeste gevallen een mogelijke klant een verzekering weigeren. Maar Achmea is niet zo van het uitsluiten, zegt Dijkshoorn. “Verzekeren voelt als een basisrecht, gebouwd op solidariteit. Uitsluiten is de laatste maatregel die we nemen. Liever stimuleren we klanten de juiste weg in te slaan.” Bij Achmea gaat het om mkb’ers, zoals de bakker op de hoek. In de kolensector verstrekt Achmea geen verzekeringen meer.

Nationale Nederlanden schrijft in zijn klimaatplan de verzekeringsportefeuille te gaan verduurzamen. “NN erkent dat bepaalde sectoren en activiteiten (...) een dermate negatieve impact hebben op het milieu dat we partijen moeten gaan uitsluiten.” Maar de verzekeraar gaat ook in gesprek met vervuilende partijen zolang die nog belangrijk zijn voor de samenleving.

A.s.r. gaat 350.000 zakelijke en particuliere schadeklanten stimuleren om zelf doelen te stellen voor de reductie van broeikasgassen. Ook wil de verzekeraar dat de uitstoot in 2030 een kwart lager ligt dan in 2022. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om zakelijke panden en auto’s.

Achmea is bezig om de CO2-uitstoot van de verzekeringsportefeuille te meten, zoals van de particuliere autoschadeverzekeringen. “Bij een verzekerde auto is 18 procent van de CO2-uitstoot toe te rekenen aan de verzekeraar”, zegt Dijkshoorn. Voor de rest zijn de automaker, de brandstofleverancier en de eigenaar verantwoordelijk voor de uitstoot.

Dieselauto's op termijn ‘uitfaseren’

Komende jaren wil Achmea de totale uitstoot van de verzekerde auto’s stapsgewijs naar beneden brengen. Dijkshoorn: “Door elektrisch rijden te stimuleren en deelauto’s te faciliteren en verzekeren. Dieselauto’s sluiten we nog niet uit. Maar we kijken wel hoe we op termijn kunnen bijdragen aan het uitfaseren. Een lagere premie voor een e-auto is nu nog niet aan de orde. Maar dat is een mogelijkheid.”

