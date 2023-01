Dieren met een te korte snuit of vouworen gaan in de ban

In een persoonlijke en emotionele brief kondigt landbouwminister Piet Adema vergaand beleid aan om huisdierenleed te voorkomen. Hij werkt aan een verbod. Eigenaren mogen dan geen huisdieren meer houden die zo ver doorgefokt zijn dat ze permanent lijden.

Adema wil ook de vraag naar zulke dieren verkleinen. Hij zet in op een ‘vertoonverbod’, te vergelijken met het verbod op tabaksreclames: er mag dan geen reclame meer gemaakt worden voor huisdieren die er op een bepaalde manier uitzien.

Directeur Frederieke Schouten van stichting Dier&Recht is ‘heel blij’ met de brief van de minister. "Wij en andere organisaties hebben heel lang aangedrongen op een import- en handelsverbod voor dit soort dieren. De minister gaat nu nog een stapje verder.”

Katten met vouwoortjes

Het houdverbod zal gaan gelden voor dieren met bepaalde uiterlijke kenmerken. Welke dat zijn is nog niet duidelijk. Er is eerst wetenschappelijk onderzoek nodig om aan te tonen welke uiterlijke kenmerken ervoor zorgen dat een dier objectief en permanent lijdt. Als voorbeeld noemt Adema honden met een hele korte snuit en katten met ‘vouwoortjes’.

Schouten moet denken aan Engelse of Franse bulldogs en mopshonden. Deze honden hebben zo’n korte neus dat ze hijgend door het leven gaan en vrijwel permanent buiten adem zijn. Ook noemt ze de Scottisch Fold, katten met een kraakbeenafwijking waardoor de oortjes plat liggen. Die dieren hebben constant pijn.

Schouten is blij dat de minister daarnaast aandacht heeft voor honden met een ‘afwijkende schedelvorm’. “Chihuahua’s, hele kleine hondjes, hebben bijvoorbeeld zo’n klein hoofdje dat hun hersens er niet meer inpassen. Zij hebben dus de hele dag hoofdpijn”, zegt Schouten, die ook dierenarts is.

‘Ik vind dit niet kunnen’

“Ik wil hier glashelder over zijn, als minister en als mens: ik vind dit niet kunnen”, schrijft Adema. “We maken onschuldige dieren het leven zuur, puur omdat we het ‘mooi’ en ‘schattig’ vinden.” Hoe beide verboden er juridisch uit gaan zien is nog niet bekend, zegt een woordvoerder van het ministerie.

Het houdverbod is het meest vergaand. Er komt een lijst waarop staat welke uiterlijke kenmerken straks niet meer toegestaan zijn. Duidelijk is dat er geen rassen op de lijst komen. Franse bulldogs bijvoorbeeld blijven dus bestaan, maar ze zullen een iets langere neus moeten krijgen.

Welke uiterlijke kenmerken straks verboden worden, moet volgen uit wetenschappelijk onderzoek. Schouten geeft alvast een voorzet: “Sommige honden hebben zo’n korte snuit dat ze niet eens echt neusgaten hebben, of ze hebben zulke dikke neusharen dat ze alleen door hun bek kunnen ademen. Die dieren hebben de hele dag ademnood.”

Niet meer verkocht

Dieren met de uiterlijke kenmerken die op de lijst staan, mogen dan niet meer gehouden worden. Dat betekent dat ze ook niet meer mogen worden verkocht. Hoe het verbod gehandhaafd moet worden, is ook nog niet duidelijk. Adema benadrukt dat eigenaren hun dier wel mogen houden tot het overlijdt.

Het vertoonverbod richt zich op uiterlijke kenmerken die zorgen voor een ‘verhoogd risico’ op lijden. Ook die lijst moet nog worden opgesteld. Het ministerie zegt niet wanneer beide verboden moeten ingaan.

