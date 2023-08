Deze zes landen profiteren van het verbod op Russische olie

Wat hebben Irak, Brazilië, Angola, Noorwegen, de VS en Saudi-Arabië met elkaar gemeen? Ze profiteren alle zes van de sancties die de EU aan Rusland heeft opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne. In juni 2022 spraken de EU-landen onderling af om geen Russische olie meer te gebruiken. Sindsdien is de import uit de zes genoemde landen sterk gestegen.

Dat blijkt uit een rapport dat de Brusselse organisatie Transport & Environment onlangs publiceerde. Voordat de sancties ingingen leverde Rusland ongeveer een derde van alle olie die in de Europese Unie werd gebruikt. Na de sancties ging het Europese olieverbruik niet naar beneden. Sterker nog, het steeg licht. In maart dit jaar gebruikten Europeanen ongeveer 2 procent meer olie dan een jaar eerder.

Dat betekent dat de olie nu uit andere landen komt. De aanvoerroutes van de Europese Unie zijn flexibel gebleken. Daar zit een belangrijk verschil met de import van gas. Die verliep grotendeels via pijpleidingen, en kwam vooral uit Rusland. Sinds het sluiten van die pijpleidingen is de EU meer vloeibaar gas per schip uit onder meer de VS gaan halen.

Olie bereikte de EU altijd al in hoofdzaak via de internationale zeevaart. Wat dat betreft is er na de boycot niet zoveel veranderd. Wel varen die schepen nu vanuit heel andere havens naar de EU.

Export vanuit Angola ging vijf keer over de kop

Uit het datawerk van Transport & Environment blijkt wie nu de grootste olieleveranciers zijn. De Verenigde Staten hebben met 11 procent het grootste marktaandeel, gevolgd door Noorwegen (10 procent) en Saudi-Arabië (9 procent). Angola zag de export het hardste groeien, vooral omdat dit land voorheen nauwelijks olie aan de EU leverde. De export vanuit het Afrikaanse land naar de EU steeg met 500 procent. De export vanuit Brazilië ging met 60 procent omhoog en die vanuit Irak met 15 procent.

De boycot bestaat uit twee delen. Sinds 5 december 2022 mag Russische olie niet meer aangekocht door en geïmporteerd worden naar de EU of doorgevoerd worden over grondgebied van EU-lidstaten. Rond die tijd ging ook een regel in die het Europese bedrijven verbiedt om Russische aardolie te vervoeren naar derde landen buiten de EU. Ze mogen de transporten ook niet meer verzekeren of op andere manieren financieel ondersteunen. Er geldt een uitzondering als de olie minder kost dan 45 euro per vat.

Als gevolg van de boycot verdient Rusland steeds minder op de export van olie. Afgelopen juni bracht die export het land een kleine 450 miljoen euro per dag op. Het Centre for Research on Energy and Clean Air, een organisatie die de energiemarkten in de gaten houdt, berekende dat het een jaar eerder nog zo’n 750 miljoen dollar per dag was. India en China zijn Ruslands belangrijkste olieklanten.

Dat is één van de knelpunten die Transport & Environment, niet als eerste, signaleert. De olieboycot kent een aantal uitzonderingen. Zo is het nog wel toegestaan om Russische olie te importeren als die geraffineerd is in andere landen. Sinds de sancties van kracht zijn, is de Europese import van geraffineerde olie uit India en China hard gestegen, met respectievelijk 70 en 13 procent. Precies de landen die ook veel ruwe olie vanuit Rusland zijn gaan importeren.

