Deze wetenschapper waarschuwt: methaan dreigt ons huidige klimaat te beëindigen

Een groene Sahara en nijlpaarden in Londen. Duizenden jaren geleden gooiden ‘termination events’ het wereldwijde klimaat volledig overhoop. Klimaatonderzoeker Euan Nisbet vreest voor herhaling op de korte termijn.

Weinig klimaatverschijnselen klinken zo apocalyptisch als de zogeheten termination events. Of, vrij vertaald naar het Nederlands: beëindigende gebeurtenissen. Toch hebben ze echt plaatsgevonden: vijf keer in de laatste vierhonderdduizend jaar, om precies te zijn. Klimaatonderzoeker Euan Nisbet vreest dat zo’n drastische sprong in het klimaat zich op korte termijn opnieuw kan voordoen. De boosdoener? Een onverwacht sterke stijging van de hoeveelheid van methaan in de atmosfeer.

De wereld eindigde niet bij dit soort gebeurtenissen, stelt Nisbet glimlachend, via videoverbinding vanuit zijn huis, dichtbij Cambridge. Nee: termination events zijn de momenten in de geschiedenis waarop wereldwijde weer- en klimaatsystemen zich in enkele decennia compleet herschikten. “Zoals de laatste keer, twaalfduizend jaar geleden, toen de wereld van een ijstijd naar niet-ijstijd ging.”

Het kostte weliswaar duizenden jaren om al het ijs te laten smelten, maar de temperatuurstijgingen die hiervoor zorgden, voltrokken zich in slechts enkele tientallen jaren.

De zorgen zijn groot

Dit soort momenten laten zien dat het klimaat niet altijd als een grafiek is die geleidelijk en voorspelbaar verandert. Je kan het volgens Nisbet beter zien als een oppervlakte waar je een voorwerp overheen duwt, met een rand aan het einde. “Als je blijft duwen, dan valt het op een gegeven moment als een blok naar beneden.”

Na zo’n drastische ‘sprong’ van het klimaat komt de wereld er totaal anders uit te zien. Zo was er honderdtwintigduizend jaar geleden een groene Sahara. Zo zijn er botten van nijlpaarden gevonden onder het drukke Trafalgar Square in Londen. En zo kan het in Noord-China of Iowa stoppen met regenen, terwijl het in Zuid-China of Kenia juist stortregent.

Het zou kunnen, stelt Nisbet in een totaal nieuwe wetenschappelijke hypothese, dat de wereld zich op dit moment aan het begin van zo’n nieuw termination event bevindt. “Dit kan het begin zijn van een grootschalige herschikking van het wereldwijde klimaatsysteem.” Nisbet publiceerde vaak in Science en Nature, dit artikel wordt binnenkort gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijke vakblad Global Biogeochemical Cycles.

Oeroude ijskernen

Als zijn hypothese klopt, zal de wereld waarschijnlijk nooit haar klimaatdoelen halen, en zullen de gevolgen van klimaatverandering waarschijnlijk vergaander en onvoorspelbaarder zijn dan gedacht. De emeritus hoogleraar is met pensioen, maar voelt zich toch genoodzaakt om nog te blijven werken, vijf dagen per week, acht uur per dag. “Ik maak me grote, grote zorgen.”

Euan Nisbet (74), opgegroeid in Zuid-Afrika en Zimbabwe, is wereldwijd één van de meest invloedrijke onderzoekers in zijn vakgebied. Dat vakgebied is methaan, na CO2 het belangrijkste broeikasgas voor de opwarming van de aarde. In de jaren tachtig was de Afrikaanse wetenschapper één van de eersten die grootschalig onderzoek deed naar de effecten van methaan op klimaatverandering.

In die tijd ontdekten wetenschappers dat oeroude ijskernen bubbeltjes met CO2 en methaan bevatten, waardoor precies valt te reconstrueren hoe hoog de broeikasgasconcentraties in het verleden waren. “Door die ontdekking ging de wereld zich zorgen maken over hoe broeikasgassen tot hogere temperaturen leiden.”

Net zoals CO2 neemt ook de uitstoot van methaan sinds de industriële revolutie toe. Bij het winnen van kolen en gas komt methaan vrij. Koeien stoten methaan uit, net als bijvoorbeeld rijstvelden en rottende afvalbergen. Het gas komt daarnaast de lucht in via allerlei louter natuurlijke processen, zoals bijvoorbeeld pruttelende draslanden in onder meer Rusland, Canada en de tropen.

De natuur uit balans

Methaan is een veel krachtiger broeikasgas dan CO2, maar heeft ook een kortere levensduur. Het is goed voor ongeveer een kwart van de huidige klimaatverandering.

Dat klimaatwetenschappers zich momenteel bijzonder grote zorgen maken over methaan is niet gek. Sinds enkele jaren stijgt de concentratie van methaan in de atmosfeer namelijk zeer sterk, sterker dan goed te verklaren valt op basis van menselijke activiteit.

Vanaf de jaren tachtig groeit de methaanconcentratie in de lucht een tijd lang redelijk gelijk mee met de menselijke uitstoot, zoals je zou verwachten. Maar vanaf ongeveer 1998 remt de concentratie van het broeikasgas juist af, terwijl mensen ongeveer evenveel blijven uitstoten. Dat was mogelijk omdat er in de atmosfeer chemische processen plaatsvinden die methaan afbreken, verklaart Nisbet. In die periode konden die de nieuwe uitstoot bijbenen.

Dan gebeurt er in 2006 iets ‘heel vreemds’, zegt Nisbet. “De methaanconcentratie begint weer te groeien.” De eerste vijf jaar met snelheden die eerder ook al ongeveer gemeten waren. Maar vanaf 2020 vliegt de concentratie ineens ‘krijsend naar boven’, met een groeispurt die nu nog steeds aan de gang is.

De twee grote vragen die wetenschappers in hun greep houden zijn: hoe kan dit, en wat betekent dit?

Eerst die tweede vraag, want die brengt ons terug bij de ‘beëindigende gebeurtenissen’. Nisbet vertelt dat die ‘totale herschikkingen’ van wereldwijde klimaatsystemen, duizenden jaren geleden, ook steeds begonnen met een sterke toename van de methaanconcentratie.

De draslanden

Het zou kunnen, suggereert Nisbet, dat de onverwacht scherpe groei niet alleen een gevaarlijke aanjager van klimaatverandering is, maar vooral ook een signaal. Kijk bijvoorbeeld naar het menselijk lichaam: “Een paar jaar geleden werden mijn ogen geel. Wat vertelde dat me? Dat mijn lever geblokkeerd was. Mijn ogen waren het signaal, maar het probleem zat dieper. Onze planeet heeft op dit moment ook geelzucht.”

Mogelijk is dit een teken dat het wereldwijde klimaat net zo veel zal veranderen als bij het einde van een ijstijd, oppert Nisbet.

Nisbets hypothese is verregaand en zal tot ophef leiden onder klimaatwetenschappers. Toch staat hij niet alleen. Onder meer Hugo Denier van der Gon (TNO) en Thomas Röckmann (Universiteit Utrecht) zijn coauteur van de aanstaande publicatie. Geen van de drie durft een percentage te noemen voor de kans dat we aan de vooravond van een nieuwe ‘beëindigende gebeurtenis’ staan. “We roepen op dit moment alleen nog de vraag op”, zegt Nisbet. Maar dát de kans bestaat, is al ‘behoorlijk eng’, vindt Denier van der Gon. “Zeker omdat dit grotendeels gaat over natuurlijke uitstoot van methaan. Hier hebben we eigenlijk geen grip op.”

Nisbet legt uit dat er zwaardere en lichtere soorten methaan zijn, waaraan te herkennen valt of het gas uit bijvoorbeeld de fossiele industrie of uit de natuur komt. “Ongeveer 85 procent van de huidige groei komt van natuurlijke bronnen. Een gedeelte daarvan is afkomstig van koeien, maar het merendeel lijkt te komen uit de tropische wetlands.”

Grote delen van bijvoorbeeld Congo bestaan uit wetlands, legt Nisbet uit, een soort drassig landschap dat permanent onder water staat. Op de bodem ligt allerlei vegetatie te rotten, en daarbij bubbelt methaan omhoog. Klimaatverandering, veroorzaakt door mensen, maakt het warmer en natter in de tropische wetlands. “Dat zorgt voor meer uitstoot van methaan.”

Te kort door de bocht

Michiel van Weele, senior onderzoeker bij het KNMI, is kritisch op de stelling dat die pruttelende wetlands een teken aan de wand zijn voor een nieuwe beëindigende gebeurtenis. Van Weele volgt satellietwaarnemingen van methaan op de voet. “De huidige toename is inderdaad zorgwekkend, en we snappen nog niet goed waarom de concentratie zo snel stijgt.” Maar Nisbets stelling vindt hij “te kort door de bocht”.

Zijn voornaamste kritiekpunt is dat de situatie op zowel de aarde als in de atmosfeer momenteel volstrekt anders is dan elfduizend jaar geleden. Zo was de methaanconcentratie bij het eindigen van de ijstijden lager dan nu, waardoor de twee tijdperken ‘onvergelijkbaar’ zouden zijn. Ook lijkt de periode van methaantoename nu – de zeventien jaar tussen 2006 en 2022 – hem ‘veel korter’ dan toen de ijstijden afliepen.

Nisbet verweert zich. Ja: zeventien jaar is korter dan de periode van methaangroei bij het einde van ijstijden. Toen steeg de concentratie gedurende langere tijd met 350 tot 400 ‘deeltjes per miljard.’ Maar: de ‘abrupte fase’, met een stijging van 250 tot 300, duurde vaak slechts enkele decennia. Sinds 2006 steeg de concentratie al met 150. “Wij zeggen alleen dat we nu in de eerste twee decennia van zo’n abrupte fase kunnen zitten. De hoeveelheden zijn zeer vergelijkbaar.”

Het einde van een tijdperk

Van Weele wijst er ook op dat, hoewel het inderdaad vrij duidelijk lijkt dat de voornaamste methaanstijging nu uit de tropen komt, het vaststellen van de precieze bron moeilijk blijft. Juist bij grote steden in de tropen kan uit gigantische vuilstortplaatsen bijvoorbeeld veel methaan vrijkomen.

Mogelijk is de huidige methaanstijging voor een groter deel dan Nisbet denkt te verklaren door menselijke activiteit, in plaats van door een op hol geslagen natuur. Bij de stijging sinds 2020 kan de coronacrisis ook een rol gespeeld hebben. “Door een verlaagde uitstoot van stikstofoxide werd de chemische afbraak van methaan verlaagd”, zegt Röckmann. “Daardoor kon het extra toenemen.”

Dan is er nog de kans dat de huidige stijging van methaan gewoon een variatie is zoals die in de natuur wel vaker voorkomt. Soms stoot de natuur meer uit, soms minder, zonder dat dit het einde van het holoceen, het huidige geologische tijdperk, hoeft te betekenen. Volgens Röckmann is de stijging zoals we hem nu zien ‘op het randje’ van wat mogelijk is bij zo’n variatie.

Brand roepen in een vol theater

Nisbet zou dolblij zijn als er simpelweg sprake zou zijn van een tijdelijke variatie, zegt hij. Tegelijk lijkt het hem ‘onwaarschijnlijk’. Een andere mogelijke verklaring voor de methaangroei is ten slotte dat de chemische afbraak van methaan om de een of andere reden verzwakt. “Ook in dat geval is het noodzakelijk dat we snel meer kennis krijgen.”

De emeritus hoogleraar blijft benadrukken dat hij niet claimt dat de wereld een compleet nieuw weer- en klimaattijdperk te wachten staat. Nisbet wil geen ‘Brand! roepen in een vol theater’. “Ik zeg alleen: laten we de juiste voorzorgsmaatregelen in het theater treffen.”

Hij pleit ervoor om het aantal meetpunten voor methaan te vergroten. Afrika en Zuid-Amerika zijn wat dat betreft relatief blinde vlekken. “We hebben daar meer meetstations nodig, en moeten meer meetvluchten gaan doen boven Afrika en Zuid-Amerika.” Criticus Van Weele is het hiermee eens.

Parijs buiten bereik?

Wat als de Nisbet-hypothese klopt? Dan blijft de methaanconcentratie de komende decennia harder stijgen dan in huidige klimaatmodellen is vastgesteld. De wereld ligt al niet op koers om de doelen van Parijs te halen, en zou in dit geval nog veel harder aan de bak moeten om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Misschien het meest enge, voegt Nisbet toe, is dat we bij een beëindigende gebeurtenis geen idee hebben hoe de wereld precies verandert.

Hij maakt zich zorgen als hij bijvoorbeeld aan Zimbabwe denkt, een van de thuislanden uit zijn kindertijd. “Stel dat het daar stopt met regenen. Mensen leven daar van mais. Dat kan je dan niet verbouwen. Toen ik kind was, woonden er 3 miljoen mensen, nu zijn dat er 15 miljoen. Hoe ga je die voeden? Talloze landen kunnen tegen dit soort rampen aanlopen.”

Smeltende permafrost In de jaren tachtig was Nisbet de eersten die waarschuwde voor grote hoeveelheden methaan die vrij kunnen komen als de permafrost in de bodem van bijvoorbeeld de Noordpool smelt. De aarde zou daardoor opwarmen, meer permafrost zou smelten, wat een gevaarlijke klimaatfeedbackloop in werking zou zetten. Vooralsnog gebeurt dit niet op grote schaal, klopt Nisbet af. “Alles wijst erop dat de huidige snelle toename van methaan uit de tropen komt, vooral uit de wetlands.” Maar de permafrost blijft volgens hem een potentieel gevaar om goed in de gaten te houden.

