Deze vijf bloemen maken nog kans op de titel Nationale Bloem van Nederland

De paardenbloem (Taraxacum officinale) is typerend voor de Nederlandse boerennatuur, die vroeger geel kleurde in april en mei. Van de tientallen soorten zijn er nog maar een paar over, en ook daarvoor is nauwelijks plaats in de vrijwel levenloze raaigrasvelden van de intensieve landbouw. Maar de pluizenbol vol zaadjes die de wind de wijde wereld in blaast, houdt dapper stand.

Het madeliefje (Bellis perennis) bloeit het hele jaar door in gemaaide graslanden, weiden en plantsoenen, behalve als het vriest en in heel warme droge zomers. Maar het dankt zijn bijnaam meizoentje aan een uitbundige aanwezigheid in deze maand. Als het gaat regenen sluit het zijn witte bloembladen om het gele hart van stuifmeel en nectar droog te houden en fungeert het dus als buienradar.

De paars geblokte wilde kievitsbloem (Fritillaria meleagris) is zeldzaam geworden. Van oudsher komt deze bolplant voor in klei-op-veengebieden die ‘s winters onder water staan, het overgrote deel van de kievitsbloemen in Nederland staat langs de oevers van de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water bij Hasselt. De gevleugelde zaden verspreiden zich via stromend water.

De wilde kievitsbloem

Het fluitenkruid (Anthriscus sylvestris) bloeit momenteel volop in wegbermen en slootranden. De kleine witte bloemen vormen schermen, waarin het gonst van de bijen, zweefvliegen, kevers en andere insecten. De plant, die wel anderhalve meter hoog kan worden, dankt zijn naam aan de holle stengel waarvan een fluitje kan worden gemaakt door halverwege een snee in de lengte te maken.

De pinksterbloem (Cardamine pratensis) komt voor in vochtige graslanden, bossen en moeras. De naam komt niet van Pinksteren maar waarschijnlijk van de uitgelaten jonge koeien (pinken) die de wei in mogen als dit zachtroze bloemetje vrolijk staat te bloeien, al houdt deze kruisbloem niet van mest. De plant wordt ook wel schuimkruid genoemd omdat het door Jan Wolkers beroemd geworden schuimbeestje er graag in nestelt.

Lees ook:

‘Vroege Vogels’ is op zoek naar onze nationale bloem

De Duitsers hebben de korenbloem, de Belgen de klaproos, de Finnen het lelietje-van-dalen en de Oostenrijkers eren natuurlijk hun edelweiss. Bijna elk land heeft een nationale bloem. Zelfs de Friezen hebben er een, de bladen van de gele plomp sieren immers hun vlag. Maar Nederland moet het nog altijd zonder nationale bloem stellen.

Wc-motmug verkozen tot insect van het jaar

De wc-motmug is verkozen tot insect van het jaar 2023, zo maakte Aglaia Bouma, insectendeskundige en een van de initiatiefnemers van de verkiezing, zaterdag bekend in natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden.