Deze twee start-ups kunnen groene stroom uit planten halen, maar ruziën om het patent

De Nederlandse start-up Plant-e, in 2007 opgericht om groene stroom af te tappen rondom de wortels van levende plantjes, beticht de Spaanse concurrent Bioo van het kopiëren van zijn technologie.

Dat zou illegaal zijn, vanwege wereldwijd geldende octrooien die Plant-e bezit. Het in Renkum gevestigde bedrijf klaagt de Spaanse concurrent daarom aan.

Plant-e denkt goud in handen te hebben met de techniek. Kleine sensoren bij het wortelstel van planten slagen erin om elektrische lading op te vangen. Het lukt al om daarmee lampjes te laten branden.

Groene energiebron

Stel je voor, is de overtuiging, dat je hele akkers, maisvelden of rijstvelden kunt inzetten als duurzame energiebron. Daarin schuilt een potentiële groene energiebron, die talloze apparaten en voorzieningen van CO 2 -vrije energie kunnen voorzien, in plaats van kolen, olie en gas.

“Wij hebben onvermoeibaar gewerkt om een technologie te ontwikkelen die niet alleen duurzaam, maar ook innovatief is”, stelt directeur Marjolein Helder van Plant-e. Ze benadrukt de investeringen die gedaan zijn.

Dat het in 2015 opgerichte Bioo met de techniek aan de haal gaat, zoals Plant-e althans beweert, zou de groei die nodig is om de energieproductie met levende planten tot een Europees succes te maken in de weg zitten. Want volgens Plant-e is een grootschaliger aanpak van belang, net als een unieke propositie aan mogelijke investeerders.

Verbazing in Barcelona

In Barcelona wekt de aankondiging van juridische stappen verbazing, meldt directeur Pablo Vidarte. Hij wijst erop dat zijn eigen bedrijf in het bezit is van vier Spaanse patenten, die de techniek ook bescherming zouden bieden. Vidarte stelt dat de techniek van zijn onderneming ook geen kopie is uit Wageningen, omdat de toegepaste techniek net iets anders in elkaar steekt.

Plant-e haalt, simpel gesteld, elektriciteit rond de wortels van plantjes, waar bacteriën die organisch materiaal afbreken elektronen vrijgeven. Bioo gebruikt primair de grond rondom planten om energie uit te halen. Een wezenlijk verschil, volgens Vidarte, waardoor de concurrenten elkaar niet zouden hoeven te bevechten.

Dat noemt hij sowieso jammer. “Wij zijn bezorgd dat tegen deze techniek gevochten wordt, terwijl die een echte duurzame verandering in de maatschappij zou kunnen betekenen.”

Inbreukprocedure

Bij Plant-e hebben ze daar geen boodschap aan. Helder van Plant-e: “Ze gebruiken planten, misschien indirecter, voor stroomproductie. Ze zitten in ons vaarwater.”

De techniek uit Wageningen kan alleen een internationaal succes worden als er geen concurrenten opstaan die de methode kopiëren, stelt het bedrijf. “Het is een compliment, hoor, als anderen ook geloven in onze techniek, maar wel via de juiste weg”, zegt Helder.

Die weg is volgens haar: een licentieovereenkomst sluiten met Plant-e. Een bedrijf betaalt dan om de techniek en kennis van Plant-e te gebruiken. “Wij werken graag samen, de wereld is groot genoeg.”

Een zogenoemde inbreukprocedure bij een Europese patentrechter, gevestigd in Den Haag, is aangekondigd. Advocatenkantoor Simmons & Simmons staat Plant-e bij en bevestigt die stap.

In diskrediet

Bij Bioo in Barcelona zegt directeur Vidarte dat hij er alle vertrouwen in heeft dat de rechter elke aanklacht zal afwijzen. Eerdere waarschuwingen door de advocaten van Plant-e negeerde hij. Hij suggereert dat de Nederlandse concurrent vooral uit is op aandacht om Bioo in diskrediet te brengen.

Plant-e ontkent dat stellig. “We hebben een ijzersterke zaak”, zegt Helder. In een bericht dat werd uitgestuurd door advocatenkantoor Simmons & Simmons staat dat de ‘voortdurende inbreuk’ op het intellectueel recht van de technologie voor energie uit levende planten juridische stappen noodzakelijk maken.

Plant-e werd opgericht door twee onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Zij borduren voort op eigen onderzoek. Het eerste product is een elektriciteitsproducerend groen dak op een gebouw van de universiteit.