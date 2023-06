‘Deze treinstoring is uniek, we gebruiken voor het eerst onze back-uplocatie’

Hoe kon dit gebeuren?

“Zondag ontstond bij de verkeersleiding in Amsterdam een storing in het systeem. Via dat systeem sturen we alle treinen in die regio aan. Daardoor zagen we in Amsterdam niet meer waar treinen precies reden en kon er niet worden bijgestuurd. Dat is levensgevaarlijk, daarom moesten we het treinverkeer stilleggen. Rond 20.00 uur leek de storing even opgelost, maar niet lang daarna bleek het toch nog niet verholpen.”

Is het nu opgelost?

“Nog niet. We weten nog steeds niet waar de storing vandaan komt en hoe we die kunnen verhelpen. Dat de treinen wel weer rijden komt doordat de treinverkeersleiding van de post in Amsterdam vanuit Utrecht verder kan werken. In Utrecht staat een back-uplocatie die door alle verkeersleidingsposten in het land gebruikt kan worden in geval van nood. Dat is nog niet eerder nodig geweest. Dus het personeel uit Amsterdam – zo’n twintig werknemers waarvan elf treinverkeersleiders en de rest ondersteunend personeel – is met een bus naar Utrecht gebracht. Vanuit daar doen ze nu hun werk.”

Hoe ziet zo’n back-uplocatie eruit?

“Het is een volledig ingerichte werkplek, waar alles wat een verkeersleiding nodig heeft aanwezig is. De back-uplocatie wordt normaal gebruikt als simulatieruimte om nieuwe treindienstleiders in op te leiden. De ruimte is nu aangepast en wordt gebruikt voor het regelen van het treinverkeer in en rond Amsterdam.”

Als er een back-up is, waarom duurde het dan zolang voordat er weer treinen van en naar Amsterdam konden rijden?

“We hoopten in de avond het probleem nog op te kunnen lossen, maar dat lukte niet. Dus moesten we eerst zorgen dat reizigers niet in de trein tussen twee stations vast kwamen te zitten. Vervolgens duurde het ongeveer vier uur om de hele verkeersleidingspost – de mensen én de systemen – van Amsterdam over te zetten naar de back-uplocatie in Utrecht. Het is dus niet zo dat de Amsterdamse treinverkeersleiders snel hun laptop konden inpluggen en meteen aan de slag konden. Vervolgens moesten we er samen met de NS voor zorgen dat alle treinen naar het juiste beginpunt werden geleid om de dienstregeling weer te kunnen starten.”

Is een hack de oorzaak van de storing?

“Dat zou kunnen, maar we hebben geen aanleiding om dat te denken. Het gaat wel om een omvangrijke storing. We hebben namelijk wel vaker een storing in de IT-systemen en dan kunnen we het soms al oplossen zonder dat reizigers daar iets van merken. Dit keer lukte dat niet en was het nodig om personeel fysiek naar een andere plek te brengen. Dat is uniek.”

Hoe lang kunnen de Amsterdamse treinen vanuit Utrecht worden bestuurd?

“De treinverkeersleiding van de post in Amsterdam kan zo lang als nodig vanuit Utrecht werken. Dat geeft ons ruimte om uit te zoeken wat er aan de hand is en hoe we dit goed kunnen oplossen. We kunnen nu niet zeggen dat dit nooit meer gaat gebeuren. We weten ook niet of andere posten – buiten Amsterdam – ook risico hebben gelopen. Als het goed is zullen reizigers de komende dagen in ieder geval geen last meer hebben van de storing.”

