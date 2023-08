Deze Nederlandse wetenschappers verlieten X (Twitter). ‘We werden frauduleus of corrupt genoemd’

Steeds meer wetenschappers verlaten X, voorheen Twitter, blijkt uit een enquête van wetenschappelijk vakblad Nature. Een verharding van het gesprek en de plannen van nieuwe eigenaar Elon Musk drijven hen naar alternatieve platforms. Vier verlaters over hun keuze.

Jeroen Candel

Landbouwonderzoeker aan Wageningen Universiteit

Nu actief op LinkedIn

Het klinkt paradoxaal, zegt Candel zelf. Sinds Musk eind 2022 Twitter kocht (inmiddels omgedoopt tot X), heeft de onderzoeker juist minder last van persoonlijke beledigingen op het platform dan een jaar daarvoor. “Ik doe onderzoek naar duurzame landbouw, een gevoelig onderwerp. Ik kreeg altijd veel persoonlijke aanvallen, maar sinds de winst van BBB bij de verkiezingen zijn die gemoederen op Twitter rond landbouw een beetje bedaard.”

Desondanks besloot Candel vorige week zijn account te verwijderen. Niet de boze boeren dreven hem weg, maar de manier waarop Musk X hervormt om het winstgevender te maken. “Ik heb het idee dat berichten over natuur, klimaat en milieu minder zichtbaar zijn. Ik krijg meer rechts-extremistische berichten te zien van mensen die ik niet volg.” Ook leest hij zorgwekkende nieuwsberichten over X, zoals dat het platform een vertraging van vijf seconden lijkt in te bouwen als gebruikers op links naar andere media klikken. “Dat is gewoon getreiter.”

De naamsverandering naar X was de druppel. “Het was duidelijk Musk het platform voor zijn persoonlijke doeleinden gebruikt, dat kan ten koste gaan van waarde die het voor wetenschappers heeft.” Zijn vertrek geeft Candel wel een dubbel gevoel, want het medium plaatste hem als wetenschapper in de samenleving. “Rond landbouw zitten beleidsmakers, politici, wetenschappers en journalisten op Twitter. Het was voor mij een persoonlijke nieuwsfeed – een soort krant – en ik kon er kritische reflecties delen op het nieuws.”

Nu doet Candel dat op LinkedIn. Een voordeel: door te stoppen met X zal hij vermoedelijk wel tijd overhouden. “Ook leuk, want dan kan ik weer eens een ouderwets opinieartikel naar een krant sturen.”

Landbouwonderzoeker Jeroen Candel stopte met X, voorheen Twitter. Beeld Jeroen Candel

Bart van den Hurk

Covoorzitter van het VN-klimaatpanel IPCC

Nu actief op LinkedIn

Al ruim drie jaar heeft Van den Hurk een ‘slapend’ Twitteraccount dat hij niet meer gebruikt. “In de tijd daarvoor nam ik er deel aan discussielijntjes, inhoudelijke gesprekken met collega’s of anderen over klimaatverandering.” Al voor de coronacrisis merkte Van den Hurk een ‘verruwing’ van taal. Hij kreeg vaker persoonlijke beledigingen vanwege zijn werk voor het belangrijkste wereldwijde netwerk van klimaatwetenschappers. “Het IPCC werd als frauduleus of corrupt aangemerkt, met allerlei scheldwoorden erbij.”

Voor zijn eigen ‘digitale hygiëne’ vertrok Van den Hurk. “Ik had geen zin om ergens te zijn waar ik beledigd werd.” Hij is nu actief op LinkedIn, waar hij inhoudelijkere gesprekken voert, maar ook het gevoel heeft dat hij in een kleinere bubbel met gelijkgestemden zit, die het klimaatprobleem toch al belangrijk vinden. “Dat wringt ook.”

In zijn nieuwe functie staat hij voor een dilemma. Sinds deze zomer is Van den Hurk namelijk vicevoorzitter van het VN-klimaatpanel IPCC. “Ik moet een grote groep mensen niet alleen bereiken, maar ook bedienen. Zonder Twitter mis ik dan wel wat.” Samen met een communicatiemedewerker – “die heb ik nooit eerder gehad” – gaat hij kijken of hij toch niet terugmoet naar het platform. “Je kan als IPCC niet om Twitter heen.”

Van den Hurk denkt dat wetenschappers die massaal van Twitter vertrekken dat niet achteloos moeten doen. “Het is belangrijk dat we onszelf blijven bevragen. Vervullen we onze maatschappelijke taak nog voldoende? Bereiken we een breed genoeg publiek?”

IPCC covoorzitter Bart van den Hurk Beeld Bart van den Hurk

Emilia Jarochowska

Geoloog aan de Universiteit Utrecht

Nu actief op Mastodon

Fossiel-onderzoeker Jarochowska zag Twitter het afgelopen halfjaar steeds meer veranderen in een ‘zee van trollen’, zegt ze, pesterige types. “Het werd moeilijker om een genuanceerd gesprek te voeren.” Gevoelsmatig kreeg ze sinds de overname door Musk meer desinformatie voorgeschoteld in haar feed, meer advertenties, en controversiële inhoud waar ze geen interesse in had.

Net zoals veel wetenschappers verhuisde Jarochowska naar Mastodon, een open-source platform dat momenteel veel kleiner is dan Twitter, maar waar gebruikers minder zijn overgeleverd aan de grillen van één persoon zoals Musk. “De berichten daar zijn ook doordachter, genuanceerder. Het is wat meer als een blog dat je moet bijhouden, mensen besteden zorg aan wat ze schrijven. Dat past beter bij de wetenschap.”

Tegelijkertijd ziet ze haar vertrek van Twitter vooral ook als kans om meer fysieke ontmoetingen op te zoeken. “Zeker na de lockdownperiode geef ik liever praatjes over mijn onderzoek of organiseer ik bijeenkomsten. Het is fijn als mensen zien dat ik gewoon een mens ben, in plaats van een nep-account of een bot.”

Geoloog Emilia Jarochowska Beeld Emilia Jarochowska

Reint Jan Renes

Gedragswetenschapper aan de Hogeschool van Amsterdam

Nu actief op LinkedIn (en Untapped)

Het was voor Renes ‘een emotionele stap’, geeft hij toe. Dertien jaar was de gedragswetenschapper actief op Twitter. Zorgvuldig had hij een netwerk van ruim 12.000 volgens opgebouwd. Voor het delen van zijn onderzoeken was het medium belangrijk, en zelfs zijn vriendin ontmoette hij er. Toch verwijderde hij deze week zijn X-account. “Het was geen eenvoudige beslissing.”

Het probleem: in de kroeg die Twitter voor Renes was, begon hij zich sinds de overname van Musk steeds minder thuis te voelen. “Het was een prettige plek om naartoe te gaan, maar er kwam een nieuwe kroegeigenaar. Ongewenste gasten, zoals Donald Trump, die eerder waren verwijderd, waren weer welkom. De kroeg kreeg een nieuwe naam.” Het is niet zo dat Renes ineens bedreigingen kreeg of desinformatie om zich heen zag, maar op zijn tweets over wetenschap werd steeds minder gereageerd. “Ik merkte dat stamgasten met wie ik eerder veel interacties had, zoals Ionica Smeets, hoogleraar wetenschapscommunicatie, waren vertrokken.”

Renes wilde geen onderdeel zijn van Musks langetermijnplannen met X – om er een soort versie van het Chinese WeChat van te maken, waar je ook eten bestelt of andere betalingen doet. De wetenschapper koestert zijn goede herinneringen aan het platform. “Ik weet nog dat (Volkskrantjournalist, red.) Maarten Keulemans twitterde dat klimaatactivisme geen zin heeft en mensen alleen afschrikt. Ik reageerde met ons eigen onderzoek naar het positieve ripple effect, en dat er wel degelijk invloed is. Twee weken later schreef-ie in de Volkskrant dat hij van gedachten was veranderd. Zulke uitwisseling van ideeën kon mede dankzij Twitter.”

Inmiddels zit Renes vooral op LinkedIn. De afgelopen vijf jaar is dat een ‘verrassend levendig’ platform geworden. Hij heeft al een Mastodon-account aangemaakt, maar wil de komende tijd nog even genieten van de rust van zijn Twitterloze bestaan. “Door mijn zoon zit ik sinds gisteren wel op Untapped, een sociale bier-app waar je kan bijhouden welke biertjes je drinkt. Dat ga ik nu eerst uitproberen.”

Reint Jan Renes Beeld Reint Jan Renes

Lees ook:

Duizenden wetenschappers en klimaatmensen zijn minder actief op X of verlaten het platform

Al sinds de coronacrisis wordt de sfeer op het online debatplatform Twitter grimmiger, en met de overname van Elon Musk lijkt die verharding door te zetten. Wetenschappers en klimaatexperts trekken zich terug.

Weerman die klimaatverandering versloeg neemt ontslag na doodsbedreiging

Meteorologen en weermensen wereldwijd waarschuwen televisiekijkers over klimaatverandering. De Amerikaanse Chris Gloninger kreeg zoveel haat over zich heen dat hij vorige week zijn baan opzegde. Nederlandse collega’s herkennen dit soort dreigementen.