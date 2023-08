Deze kolossale walvis is het zwaarste zoogdier dat ooit heeft geleefd

In de woestijn aan de zuidkust van Peru is veertien jaar gebikt en gegraven naar, wat nu blijkt, het zwaarste zoogdier dat ooit heeft geleefd. ‘Deze walvis was twee keer zwaarder dan de huidige blauwe vinvis’

“Je weet echt niet wat je ziet”, zegt amateur-paleontoloog Klaas Post (69), als hij veertien jaar terugreist in zijn geheugen, naar een bergwand in de Ica woestijn in Peru. In 2009 had de Peruaanse onderzoeker Mario Urbina in de Ica woestijn in Peru een vreemd fossiel gevonden in een bergwand. “Of ik samen met mijn Italiaanse collega Giovanni Bianucci van de Universiteit van Pisa daar ook eens naar wilde kijken”, zo herinnert Post zich.

Het was geen onbekend terrein voor hem. Zelf had hij een jaar eerder al een enorme potvis van twaalf miljoen jaar oud uit het Peruaanse zand gehaald. Maar dit fossiel was andere koek, zag hij meteen. “Wat uit de rots stak was overduidelijk een wervel. Maar dan wel één van bijna een meter lang. Met een heel team zijn we voorzichtig gaan hakken, boren en breken.”

Uiteindelijk is er meer dan zes jaar gewerkt om een aanzienlijk deel van het skelet uit de rots te halen. “Dat was niet alleen zwaar, maar ook zenuwslopend”, vertelt Post. “Het valt natuurlijk wel op als daar langzaam een enorm gat in de rots ontstaat. En je wilt niet hebben dat anderen er lucht van krijgen en daar ook gaan graven. Ze zouden er dan met de wetenschappelijke ontdekking vandoor kunnen gaan, of erger nog: de fossielen kapotmaken.”

Het team prepareerde de resten van dertien wervels uit de rots, evenals vier ribben en een stukje van het bekken. “De eerste wervel die we helemaal vrij konden prepareren was al meer dan honderd kilo zwaar”, vertelt Post. “We moesten met geïmproviseerde takels aan de gang om het fossiel ongeschonden uit de rotswand te krijgen.”

Ica woestijn in Peru Beeld Giovanni Bianucci

Deze week publiceert het team hun nog incomplete puzzel in het wetenschappelijke toptijdschrift Nature. Op basis van de wervels, de ribben en het stukje bekken concluderen ze dat het om een nog onontdekte diersoort gaat: Perucetus colossus, ‘de kolossale walvis uit Peru’. “Het is heel bijzonder dat we een nieuwe walvissoort kunnen beschrijven zonder dat we de schedel hebben gevonden”, zegt Post. “De kop zit nog in de rots in Peru. Maar de bewijzen die we uit deze botten hebben gehaald zijn al overtuigend genoeg.”

Vishandelaar

Van beroep is Post eigenlijk visser en vishandelaar, maar zijn dagen op zee brachten hem ooit ook bij de botten van fossiele zeezoogdieren. Waar hele volksstammen zich al op dinosauriërs of ijstijd-zoogdieren hadden gestort, waren de botten van uitgestorven walvissen, dolfijnen of zeehonden een nog vrij maagdelijke wetenschappelijke niche. En zo kon het dus gebeuren dat een hobby-paleontoloog wereldwijd uitgroeide tot een expert op dit vakgebied. Post is nu ook honorair wetenschappelijk medewerker bij het Natuurhistorisch museum in Rotterdam.

De kolossale oerwalvis die nu in het Natuurhistorisch Museum van Lima wordt tentoongesteld, was vermoedelijk zo’n twintig meter lang. Dat is vijf meter korter dan de blauwe vinvis die bij de collega’s van het Natural History Museum in Londen aan het plafond hangt. Maar interessanter nog dan de lengte, is volgens Post het geschatte gewicht.

“Bij zeezoogdieren hebben de gewichten van het skelet en het complete lichaam een redelijk vaste verhouding. De enorme massa van dit skelet was ongekend. Na de nodige scans en boringen en monsters uit het extreem compacte bot, denken we dat de massa van het complete skelet ongeveer 8000 kilo moet zijn geweest. Dat betekent dat het complete dier tenminste 180.000 kilo moet hebben gewogen, tot misschien wel 340.000 kilo. Dat zou hem twee keer zo zwaar maken als het grootste zoogdier dat we nu kennen: de blauwe vinvis!”

Andere evolutie van zoogdieren

De evolutie van zoogdieren gaat meer dan 200 miljoen jaar terug. De klap die 65 miljoen jaar terug een einde maakte aan het tijdperk van de dinosaurussen, deed ook de meeste grotere zoogdieren de das om. Vermoedelijk bleven alleen wat kleintjes bestaan. De wetenschap dacht tot dusver dat giganten als de blauwe vinvis nog maar ‘kort’ bestaan: een schamele vijf miljoen jaar.

De verrassing was dan ook compleet toen de onderzoekers de Peruaanse fossielen dateerden. Dit enorme dier blies in het midden-Eoceen, bijna veertig miljoen jaar terug, de laatste adem uit. Post: “Dat betekent dat dit soort gigantische zoogdieren al veel eerder na het uitsterven van de dinosauriërs op het toneel kwamen." Tientallen miljoenen jaren eerder dan altijd gedacht. “Met deze vondst moeten we dus echt ons beeld van de evolutie van zoogdieren bijstellen.”

Een plomp dier met hele kleine achterpootjes

Uit het kleine stukje bekken dat uit de rots in de Ica-woestijn is gehaald, kunnen de paleontologen zien dat deze Perucetus nog iets van heel kleine achterpootjes had. “Maar verder was het vooral een heel plomp dier”, zegt Post. “Ga maar na: vijf meter korter dan de blauwe vinvis, maar misschien wel twee keer zo zwaar.”

“Aan de aanpassingen van de botten denken we te kunnen zien dat dit dier in ondiepe kustzeeën moet hebben geleefd. We zien namelijk een heel compacte botmassa, die we nu ook nog zien bij dieren die in ondiepe maar woelige wateren leven en vlak bij de bodem hun voedsel moeten opscharrelen. Zeekoeien hebben bijvoorbeeld ook zo’n dichte botstructuur en massieve bouw.”

Dr Alberto Collareta van de Universiteit van Pisa en Klaas Post in de woestijn van Peru. Beeld Giovanni Bianucci

Dat Perucetus van het toneel is verdwenen, wijt Post aan de aanpassing aan ondiepe kustzeeën. “Dat is best een lastige omgeving, met heel veel stroming en dynamiek. Wat dat betreft hebben de huidige blauwe vinvissen, die in de open oceanen leven en met baleinen hun voedsel uit het water filteren, het makkelijker dat deze giganten.”

Ook al heeft het team nu de nieuwe soort voor de wetenschap vastgelegd, Post erkent dat er ergens in de woestijn nog een jackpot in de rotswand zit. “Natuurlijk willen we graag ook de schedel vinden. Dan weet je bijvoorbeeld pas zeker of het een jager of een vegetariër was. In de modellen gaan we er nu vanuit dat het dier een relatief kleine kop had, net als de andere oerwalvissen die we uit die tijd kennen. Maar ja, zeker weten doen we dat pas als we de schedel ooit uit die berg weten te halen.”

Roofpotvis uit Peru Paleontoloog Klaas Post, die betrokken was bij de ontdekking van tot nu toe het grootste zoogdier dat ooit heeft geleefd, haalde eerder al een gigant uit de Peruaanse woestijn. In 2008 was hij als medewerker van het Rotterdamse Natuurhistorisch Museum betrokken bij de opgraving van een roofpotvis van twaalf tot dertien miljoen jaar oud. Dit dier, Livyatan melvillei (vernoemd naar het mythische zeemonster Leviathan en naar de auteur van Moby Dick, Herman Melville) was een agressieve versie van de moderne potvissen die op grote diepten op inktvissen jagen. Post: “Dit dier had een schedel van drie meter lang en tanden van 36 cm. Met afstand de grootste bek met tanden ooit. Daarmee kon hij met gemak op andere walvissen van zeven of acht meter lengte jagen.”

