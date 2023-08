Deze jongeren worden dolenthousiast van de gaasvlieg: ‘Wat een sicke foto van die ogen’

Bij de ingang van het Vijlenerbos, in het zuidoostelijke puntje van Nederland, is een groepje jongeren druk in de weer met fietstassen waar petjes en zonnebrandcrème, maar ook grote netten en uitschuifbare stelen uit tevoorschijn komen. Na een zware fietstocht door het Zuid-Limburgse heuvelland maken ze zich op voor een zoektocht naar gaasvliegen.

Over deze groep insecten is relatief weinig bekend en er lopen ook weinig natuurliefhebbers voor warm. Deze jongeren vormen sinds kort een uitzondering. Het zijn leden van de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM), die samen met collega-organisatie Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) en EIS Kenniscentrum Insecten een project zijn gestart om de gaasvlieg weer op de kaart te zetten.

“Dat doen we onder meer door er in onze kampen aandacht aan te besteden. We zijn hier nu ook in Zuid-Limburg op zomerkamp met een groep vanuit de JNM”, zegt Rick Buesink, een van de organisatoren van het kamp. Terwijl de rest van het groepje zich nog gereedmaakt, legt hij uit: “Deelnemers variëren van 12 tot 25 jaar oud, met mensen uit het hele land. We bekijken deze week heel veel verschillende soortgroepen, maar vandaag gaan we specifiek op zoek naar gaasvliegen.”

Vlinders en libellen zijn populairder

Voor dit onderdeel is Maartje Vijgenboom ingevlogen, die als stagiair bij EIS Kenniscentrum Insecten een belangrijke rol speelt in het gezamenlijke gaasvliegenproject. De biologiestudente is zelf ook een oud-JNM’er, maar ze is net te oud om zelf deel te nemen aan het kamp. "Ik ben dit jaar 25 geworden, dus ik moest weg”, zegt ze enigszins teleurgesteld.

“Oud-leden worden nog wel vaak betrokken bij excursies, zo ga ik nu mee gaasvliegen zoeken. Het is een insect dat een beetje in de vergetelheid is geraakt. Er zijn veel mensen die bijvoorbeeld naar vlinders of libellen kijken, maar gaasvliegen krijgen weinig aandacht en er worden weinig waarnemingen doorgegeven. Daardoor weet je helemaal niet goed hoe het met die groep gaat.”

Op basis van wat er wel bekend is, lijken sommige gaasvliegsoorten er niet al te florissant voor te staan. “Bij Naturalis is er een archief met gaasvliegen die al vanaf 1880 zijn verzameld”, vertelt Vijgenboom. “Er zijn voorbeelden van soorten waarvan veel exemplaren in het archief zitten en die nu bijna nooit meer worden gezien. Hoe komt dat? Als er meer waarnemingen over gaasvliegen worden doorgegeven, weten we beter of het echt zo slecht gaat.”

Ze hoopt dat onder andere de jongeren van JNM en NJN hiervoor gaan zorgen. “Veel entomologen zijn al wat ouder en hebben zich gaandeweg echt gespecialiseerd in een bepaalde soortgroep. Jongeren zijn over het algemeen nog veel breder geïnteresseerd, dus die kunnen we nog enthousiasmeren voor de gaasvlieg.”

Op jacht naar een nieuwe soort

Terwijl de laatste deelnemers hun netje nog in gereedheid brengen, openen Buesink en Vijgenboom de jacht. De laaghangende boomtakken bij de ingang van het bos moeten het ontgelden. Na een paar fikse ‘worpen’ met het net langs de onderkant van de takken is het meteen raak. Vijgenboom haalt de eerste gaasvlieg uit het netje tevoorschijn. Tussen haar vingertoppen wiebelt een groen beestje met een wormvormig groen lijfje en onopvallende vleugels, van dichtbij inderdaad groene gaasjes.

“Een groene gaasvlieg” zegt ze. “Daar zijn weer verschillende soorten van en dit is het goudoogje. Ze hebben heel opvallende goudkleurige oogjes. Dit is wel de meest algemene soort, die in Nederland eigenlijk overal wel voorkomt. Maar er bestaan wel honderd gaasvliegsoorten.”

Ze hoopt vandaag meer te vinden dan deze algemene soort. “Het Vijlenerbos is een echt grensbos, vlak bij België en Duitsland. Hier worden vaak nieuwe soorten voor Nederland gevonden. Veel zuidelijke soorten komen steeds noordelijker voor, dus ze worden hier dan als eerste gezien. We hopen natuurlijk dat we vandaag ook een nieuwe soort vinden.”

Schorpioenvliegen, kameelhalsvliegen en mierenleeuwen

De groep trekt in een lint over een smal pad en komt af en toe tot stilstand als een van hen het tijd acht de netten weer even in het rond te zwaaien. Meerdere goudoogjes belanden in het net en na determinatie weer in het luchtruim. Buesink tuurt met de zaklamp van zijn telefoon in een holle boom. Op zoek naar zijn echte specialisatie: kevers. “Hier zitten larven van de moerasweekschildkever”, wijst hij. “Veel larven van kevers zitten in het water aan de waterkant, maar deze leeft in het regenwater dat wordt opgevangen in holtes in bomen.”

Snel gaat hij weer aan de slag met het net en vist een ander soort vliegje uit de boom. Hij stopt ’m in een plastic buisje om hem goed te kunnen bekijken. Het is in elk geval een schorpioenvlieg, concludeert hij snel. Ook die soortengroep wordt in dit project meegenomen. “Het gaat om gaasvliegen en aanverwante soorten”, zegt Vijgenboom.

“Taxonomen zullen zeggen dat die niet bij elkaar horen, maar wij nemen ze wel samen omdat ze op dezelfde manier in de bomen worden gevangen. Dus ook schorpioenvliegen, kameelhalsvliegen en mierenleeuwen.” Ook naar die laatste groep wordt door insectenliefhebbers maar weinig gezocht. “Iedereen wil zich specialiseren en van mierenleeuwen heb je maar twee soorten. Niemand wordt expert in slechts twee soorten”, verklaart Buesink.

Voor de determinatie van deze schorpioenvlieg wordt geen ouderwetse gids gebruikt, maar een smartphone uit de broekzak gehaald. Buesink zoekt met de toepassing Soortzoeker, waarin een voor een kenmerken kunnen worden ingevoerd. “Voor dit project heb ik ook gewerkt aan nieuwe soortzoekers voor gaasvliegen”, zegt Vijgenboom. Inmiddels is de determinatie gelukt: het is een Duitse schorpioenvlieg.

Ziekzeldame kever en een sicke foto

“Mag ik hem obsen?”, roept iemand uit een groepje achter aan de rij, verwijzend naar Obsidentify, de met behulp van AI getrainde app die na invoeren van een foto vaak al direct de soortnaam kan noemen. Dat blijkt nu wat lastig. “Hij zegt bergschorpioenvlieg, 60 procent zeker.” Onvoldoende, is de conclusie.

Rick Buesink en Maartje Vijgenboom determineren een gevangen Duitse schorpioenvlieg met een app op hun telefoon. Beeld Roger Dohmen

De ‘obser’ is Wolf uit Rotterdam. Met zestien jaar een van de jongsten uit deze groep, maar hij is al 2,5 jaar lid van JNM. “Ik kijk overal naar, maar ik vind insecten op dit moment wel erg cool. Eerder deze week hebben we coole mieren ontdekt en gisteren nog een ziekzeldzame kever”, vertelt hij enthousiast. De interesse voor gaasvliegen begint ook te komen. “Gisteravond bij het nachtvlinderen zaten er ook gaasvliegen op het doek. Toen hadden we ook goudoogjes en hebben we echt een sicke foto gemaakt van die ogen.”

Een rol in het ecosysteem

Ook vandaag moeten we het doen met de betoverende oogjes van het algemene goudoogje, andere soorten laten zich niet zien. “Maar eerder hebben we wel het breedrandbruintje gezien, de derde waarneming in Nederland. En boven de beek zagen we deze week al een sponsgaasvlieg”, aldus Buesink. Hij toont een foto op zijn camera.

“Dat is een soort waar mensen enthousiast van worden als je vertelt hoe ze leven”, zegt Vijgenboom. “De larven leven in zoetwatersponzen. Veel mensen weten niet eens dat zoetwatersponzen bestaan en dat die in Nederland in het water leven. Ook andere soorten spreken aan door hun bijzondere verschijning of levenswijze. Denk aan de bidgaasvlieg, die lijkt op een bidsprinkhaan, of de dwerggaasvlieg van maar 3 millimeter groot.”

Tijdens haar stage wil Vijgenboom een zogenoemde entomologische tabel voor gaasvliegen samenstellen, een heldere manier om de Nederlandse soorten te determineren. “Er bestaan voor verschillende groepen al entomologische tabellen, maar voor de gaasvliegen zijn die er nog niet. Sowieso zijn er bijna alleen Duitse en Engelse werken over gaasvliegen.”

Dit moet er uiteindelijk allemaal voor gaan zorgen dat meer mensen de beestjes in het veld op naam brengen en waarnemingen doorgeven, waardoor de kennis groeit. Vijgenboom: “Met heel veel insecten gaat het slecht en dat lijkt voor sommige gaasvliegen ook te gelden. Het is belangrijk om daar meer over te weten, want uiteindelijk hebben ook de gaasvliegen een rol in het ecosysteem.”

Met vangnetten in actie op zoek naar de gaasvlieg. Beeld Roger Dohmen

