Deze duurzame aankopen maken de Trouw-lezer blij

De duurzaamste aankoop van het afgelopen jaar is volgens mij de verhakselaar: alle takken die gesnoeid worden in mijn tuin worden met de verhakselaar fijner gemaakt. Deze massa die overblijft na verhakselen gaat terug in de tuin. Hierdoor wordt de bestaande grond weer aangevuld met voeding, beschermt het tegen uitdrogen van de grond, waardoor besproeien niet nodig is. Bijkomend voordeel: het houdt het meeste onkruid tegen. Je kan dit apparaat met de buurt delen.

Tona Versluis, Dronten

Droogmolen

Mijn favoriete duurzaamheid bevorderende product: de droogmolen. Deze verdwijnt namelijk langzaam uit de samenleving. En dat mag niet gebeuren. Als straks onze koeien het veld moeten ruimen, laaf ik me in ieder geval aan wapperende lakens die drogen aan en witter afsteken tegen de Hollandse lucht.

Anja Adams, Woerden

Kweekpakket

Bij een verjaardag of jubileum geef ik graag een cadeau dat mensen kunnen gebruiken. Iets dat niet op zolder of in de vuilnisbak belandt. Vorig jaar heb ik aan vrienden en familieleden oesterzwam-kweekpakketten gegeven. Daarmee kweek je paddenstoelen, die je daarna opsoupeert. Lekker in de risotto of ragout. Na afloop gooi je de kartonnen verpakking bij het oud papier en de overgebleven inhoud in de tuin. Het koffiedik in het pakket komt uit het restaurant van Artis. Waardeloos afval (koffiedrab) wordt meststof. Zo steunen we de circulaire economie. Ik heb een pakket gegeven aan mijn Engelssprekende buren. De buurkinderen gingen elke morgen kijken hoever de mushrooms gegroeid waren. En mijn tante (80 jaar) appte een foto van haar oogst. Duurzaamheid geeft plezier voor jong en oud.

Jeanette Bunk, Amstelveen

Duurzame kleding

Mijn duurzame producten zijn de kledingstukken van het merk Patagonië. Zij adverteren met levenslange garantie. Ik heb dertien jaar geleden een sweater gekocht en die is nog als nieuw, ondanks vele wasbeurten en zeer intensief gebruik (ook gepropt in rugzak en fietstas). De band om de onderrand en mouwen vertoonde slijtage, o.a. door gaatjes waardoor het geheel een afgedane indruk maakte. Enigszins bezwaard door de al lange levensduur leverde ik ‘m toch in voor de gratis reparatie. De sweater is weer als nieuw, ook omdat randjes rond de rits en het ophanglipje ook vernieuwd werden. Wat een aandacht voor duurzaamheid bij een product dat al zo duurzaam was. Echt top.

Kees Kalisvaart, Alkmaar

Regenton

Ik raad iedereen een duurzame regenton aan, waarvan de bovenkant een plantenbak is. Voor jezelf, de tuin, het milieu en de biodiversiteit, en het staat ook nog eens mooi en vrolijk.

Viona Nijkamp, Druten

Energiebox

Mijn meest duurzame aankoop was de gratis energiebox met gratis energieadvies. Helemaal gratis en het heeft me al veel besparing opgeleverd.

L.M.Peters, Utrecht

Rits

Duurzaam consumeren is een contradictio in terminis. Alleen consuminderen is duurzaam. Vandaar dat ik als voorbeeld van een duurzame aanschaf die ik de afgelopen weken heb gedaan, melding wil maken van mijn nieuwe rits. In een nog niet versleten broek was de rits kapot. Voor nog geen 20 euro kocht ik niet alleen een nieuwe rits, maar werd deze er door de kleermaker ook ingezet. Mijn tip: repareren is duurzamer dan nieuw kopen.

Tjerk Nap, Amersfoort

Wasstrips

Ik was een obsessieve wasvrouw: lichte kleuren, donkere kleuren, kwetsbaar textiel, ondergoed + handdoeken apart en tenslotte poetsdoeken op 60 graden. Uiteraard allemaal met verschillend wasmiddel. Een hele batterij grote plastic flessen op de wasmachine. Opeens zag ik wasstrips in een artikel over milieuaspecten. Zonder allergenen, zonder bleekmiddel voor de witte was, geen zwarthouder voor de donkere, bruikbaar voor temperaturen van 15 tot 90 graden. Dus je kunt van alles samen wassen? Ja, dat kan. Het bestaat met geurtje, maar aan mijn lijf geen polonaise. Het kan ook zonder. Geen batterij flessen op de wasmachine, maar een simpel kartonnen enveloppe. Geen enorme vrachtwagens vol water in plastic nodig; gewoon brievenbuspost. Niet meer vijf wassen per week; drie zijn voldoende. Minder stroom, minder water en voor kleinere wasjes scheur ik een wasstrip doormidden. De prijs? Per week tussen 2 en 2,50 euro.

Vera Bondy, Amsterdam

Gratis tijd

Tijd is het meest duurzame product dat ik kan aanbevelen. Met wat slimme, bewuste keuzes is tijd gratis (vrij) te maken. En je kan er vervolgens allerlei mooie, duurzame dingen mee doen. De fiets en trein pakken, in plaats van de auto. Kapotte kleding en spullen (laten) repareren of marktplaats afstruinen, in plaats van nieuw te bestellen. Eigen cadeaus maken, in plaats van iets kopen dat niet gebruikt gaat worden. Je inbox en cloud opruimen, in plaats van vervuilende opslagruimte bijkopen. Duurzame gerechten uitproberen, in plaats van de bekende vleesgerechten. Eigen planten, bloemen, groenten en kruiden kweken. De was ophangen, in plaats van deze in de droger te gooien. Zelf natuurlijk wasmiddel maken en een zeepje omtoveren in liters vloeibare handzeep, in plaats van microplastics door de goot te spoelen. Kortom: wie de tijd heeft, kan afstappen van het onbevredigende, platgetrapte en vervuilende pad van het gemak. Het (vrij)maken van tijd is het begin van een duurzaam leven vol bewuste, gezonde en liefdevolle keuzes.

Gersom Smit, Soest

