Deze documentaire laat de pijn op het platteland zien: als boerin niet meer de stad in durven

‘Ik mis de waardering voor wat we doen’

Madeleine Bartelen (55) is een van de vier boerinnen uit de documentaire. Ze heeft met haar man Peter al ruim dertig jaar een akkerbouwbedrijf in het West-Brabantse Oud-Gastel.

“De laatste tien jaar is er veel aan het veranderen, zowel in de maatschappij als in de wet- en regelgeving. Ik zit gemiddeld twee tot drie dagen op kantoor om de administratie bij te houden. Toen wij net getrouwd waren, paste die nog in een rolbureau: daar zat alles in. Nu zie je in de documentaire een hele kast vol mappen.

“Ik mis de waardering voor wat we allemaal doen. We onderhouden het platteland en we zorgen voor voedsel. Voor pootgoed bijvoorbeeld: aardappelen waarmee boeren in heel de wereld kwalitatief hoogwaardige consumptieaardappelen kunnen telen. Daar mogen we heel trots op zijn.

“Ik zie hoe zo’n aardappel de grond in gaat. Hoe we maandenlang bezig zijn om die optimaal te laten groeien. Hoe de mannen aan het slepen zijn met haspels om ze te beregenen als het droog is. Tot de oogst aan toe. We zijn de aardappels nu aan het rooien, dat zijn lange dagen. Ik ben dan zelf in de schuur bezig en maak voor acht of dertien man eten, dat ik naar het land breng.

“Ik voel me als boerin niet persoonlijk aangekeken of veroordeeld. Maar als ik kijk naar discussies in de media en politiek, word ik daar wel eens moedeloos van. Dan zet ik de tv uit: ik heb geen zin om steeds al die negativiteit te horen. Hoe we dat oplossen? Praten. Dichterbij elkaar komen.

“Wij proberen dat te doen door mensen te ontvangen. We hebben hier een ontvangsthal, een locatie voor cursussen en groepen. Iedereen is welkom. Het is helemaal niet verkeerd als iemand eens ergens vraagtekens bij zet. Maar er wordt nu vooral over ons gepraat, niet mét ons. Ik hoop dat er meer begrip ontstaat voor waar wij tegenaan lopen, zodat mensen ook wat voorzichtiger worden in hun uitspraken. Ik hoop dat deze documentaire daaraan bijdraagt.”