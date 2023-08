Deze bacterie kan Afrika behoeden voor miljarden euro’s aan landbouwschade

Een gevreesd parasitair onkruid vernietigt jaarlijks op grote schaal gewassen in Afrika en daarbuiten. Nederlandse onderzoekers denken een oplossing gevonden te hebben: een bacteriële geurstof.

De overlast voor Afrikaanse boeren door het plantje striga is enorm. Niet voor niets heet striga in het Engels ‘heksenkruid’. Toch spreekt er ook fascinatie uit de manier waarop bioloog Jos Raaijmakers over deze parasiet praat.

“De minuscule zaadjes van striga kunnen jaren in de bodem liggen wachten op een signaal van een gewas dat ze kunnen parasiteren. Die planten zenden onbedoeld chemische signalen uit, waardoor het onkruidzaadje weet dat het nú moet ontkiemen. Het onkruid hecht zich vervolgens aan de worteltjes van de gastheer en tapt daar vocht en voedingsstoffen uit. Striga houdt die gastheer precies lang genoeg in leven, tot het moment dat het onkruid zelf bloeit en nieuwe zaden vormt. Daarna sterft de geparasiteerde plant definitief, bij gebrek aan vocht en voeding.”

Biologisch mag dit onkruid dan machtig interessant zijn, voor de voedselvoorziening in sub-Sahara-Afrika is het een regelrechte ramp. Complete oogsten van granen als sorghum, gierst, rijst en maïs kunnen verloren gaan wanneer de bodem besmet is met strigazaden. “Die gewassen zijn het ‘stapelvoedsel’ voor mensen én vee in veel Afrikaanse landen”, weet Raaijmakers. “Ook voor de bouw van hutten wordt vaak stro gebruikt van deze gewassen, dus een striga-infectie grijpt in op het leven van miljoenen mensen, op diverse niveaus.”

Microsoft-miljoenen

Naar schatting van de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties , FAO, is minstens 50 miljoen hectare landbouwgrond in Afrika geïnfecteerd met strigazaadjes. Jaarlijks levert dat een schade op van 7 miljard dollar, en raakt 300 miljoen mensen in Afrika.

Raaijmakers is het hoofd van de afdeling microbiële ecologie, op het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen. In 2015 werd hij uitgenodigd om te komen brainstormen op het hoofdkantoor van de Bill & Melinda Gates Foundation in Seattle, het filantropisch fonds van de Microsoft-miljardair zijn vrouw. “Of ik dacht dat schimmels en bacteriën een rol zouden kunnen spelen in de bestrijding van ziekten en plagen in Afrika, was hun vraag.” Het was een tijd dat onderzoek naar bacteriën en schimmels in bodems, op planten, maar ook in de darmen of op de huid van mensen, steeds meer belangstelling kreeg, dus Raaijmakers had daar wel wat ideeën over.

“Na die brainstorm hoorden we een jaar niets, totdat onverwacht een medewerker van Gates letterlijk op mijn deur klopte in Wageningen, met de vraag of ik interesse had om een onderzoeksprogramma in Afrika op te zetten, om de desastreuze striga-infecties met hulp van micro-organismen te onderdrukken.”

Na een uitgebreid vooronderzoek en met financiering van de Bill & Melinda Gates Foundation, zetten Raaijmakers en collega’s van het Nederlands Instituut voor Ecologie, de Universiteit van Amsterdam, het Westerdijkinstituut voor schimmelculturen en ook buitenlandse partners uit de VS en Ethiopië een speciaal onderzoeksproject op.

In bloei: de paarse bloemen van striga een veld met sorghum in Ethiopië. Beeld Desalegn Etalo

Het zelfmoordsignaal

Met ‘Promise’ (een creatief acroniem voor Promoting Microbes for Integrated Striga Eradication, ofwel het bevorderen van microbengebruik voor het geïntegreerd uitroeien van striga) onderzochten zij de afgelopen zes jaar hoe bacteriën en schimmels het gevreesde onkruid pootje kunnen lichten. “Eén van de oplossingen is bemesten”, weet Raaijmakers. “Het signaal waardoor de onkruidzaden kiemen is eigenlijk een signaal waarmee planten speciale schimmels lokken om te helpen bij de voorziening van voedingsstoffen. Door de bodem beter te bemesten, hoeft de plant dus ook niet meer om hulp te roepen en kan striga dat signaal ook niet afluisteren”, zegt Raaijmakers.

Toch is bemesting zeker niet het hele verhaal, laat staan een afdoende oplossing. Want ook bij voldoende voeding weet het onkruid de plant nog regelmatig te vinden. “Andere onderzoeksgroepen hebben stoffen gemaakt die een soort ‘stoorsignaal’ afgeven. Dat werkt dan als een soort ‘zelfmoordsignaal’ voor striga. De zaadjes gaan namelijk kiemen, terwijl er geen waardplant in de buurt is om te infecteren. En zonder waardplanten kan striga niet overleven.”

Een geur die groei afremt

Deze strategie is veelbelovend, maar op zichzelf nog niet voldoende om het probleem op te lossen. Daarom werken verschillende onderzoeksgroepen nu samen aan een bredere aanpak. De Promise-onderzoekers hebben inmiddels aangetoond dat bacteriën en schimmels in de bodem op verschillende manieren de overleving en ontkieming van strigazaden kunnen aanpakken. Raaijmakers: “We hebben een geurstof gevonden die van nature door bodembacteriën wordt geproduceerd. Die vluchtige stof kan de kieming van de onkruidzaadjes bijna volledig remmen.”

Bij een onderzoek in Ethiopische kassen gebruikten Raaijmakers en collega’s grond uit geïnfecteerde gebieden met veel strigazaadjes erin. Wanneer ze de productie van die ‘remmende geurstof’ door bodembacteriën vervolgens een beetje op gang hielpen, zagen ze dat de infecties van het gewas sorghum door het schadelijke striga onkruid met een factor tien afnam, in vergelijking met onbehandelde grond. “Hoe deze vluchtige stoffen uit bacteriën die kieming bijna volledig platleggen, dat onderzoeken we nu nog”, zegt Raaijmakers. “Maar dát het effectief is, blijkt uit deze experimenten in kassen in Ethiopië.”

Geld voor vervolgonderzoek

Ook de eerste veldexperimenten die de onderzoekers vorig jaar in Ethiopië uitvoerden gaven veelbelovende resultaten. Totdat een extreme droogte roet in het eten gooide. De meeste planten gingen ten onder, met of zonder de experimentele behandeling. Maar de eerste resultaten van de experimenten in de kas waren in ieder geval veelbelovend genoeg voor de stichting van het echtpaar Gates om ook een vervolgonderzoek te financieren. Eind mei zette de stichting de handtekening onder een cheque van ruim 10 miljoen euro, waarmee het project Promise de komende vijf jaar mag proberen de belofte waar te maken.

Raaijmakers: “We richten ons onderzoek niet alleen op de het stimuleren van die vluchtige geurstoffen door bacteriën, maar ook op andere bacteriën of schimmels die de voorraad zaadjes van striga in de bodem drastisch kunnen aantasten. We proberen ook de eigen afweer van de gewassen te versterken, waardoor de infecties sterk geremd worden. En minstens zo belangrijk: we willen ook weten of er geen bijwerkingen zijn van deze nieuwe strategieën. Door de bacteriën en schimmels in de bodem te veranderen wil je het onkruidprobleem aanpakken, maar geen nieuwe problemen veroorzaken.”

Komende jaren gaan Raaijmakers en collega’s naast Ethiopië ook in Tanzania en Senegal veldproeven doen. “Een voorwaarde voor de financiering door de Bill & Melinda Gates Foundation is dat kleine boeren in sub-Sahara-Afrika vrije toegang krijgen tot effectieve en betaalbare producten.”

Volgens Raaijmakers gaat de belofte van deze nieuwe geïntegreerde methoden van onkruidbestrijding verder dan alleen striga. “Er zijn nog diverse andere ziekten en plagen die je volgens ons met behulp van de micro-organismen in de bodem kan aanpakken.”

Groen en sociaal

Corné Pieterse, hoogleraar plant-microbe-interacties aan de Universiteit Utrecht, en niet bij het project betrokken, noemt Promise inderdaad een mooie belofte. “Wereldwijd wordt er heel veel onderzoek gedaan naar biologische alternatieven voor gewasbescherming. Momenteel worden er jaarlijks enorm veel chemische middelen gebruikt. Het onderzoek van Raaijmakers en collega’s heeft al belangrijke inzichten opgeleverd over hoe goedaardige bacteriën en schimmels in staat zijn om gewassen te hulp te schieten.”

“Zo zijn er microben die voedingsstoffen losmaken uit de bodem en beschikbaar maken voor de plant. Andere microben produceren antibiotica, die ziekteverwekkende schimmels in de bodem kunnen afremmen. Dat zijn allemaal eigenschappen die in een evenwichtig ecologisch systeem hand in hand met planten zijn geëvolueerd. Maar in de huidige intensieve landbouw worden met de praktijk van monoculturen die mechanismen niet meer voldoende benut.”

De geurstof die nu al uit het Promise-project is gerold, noemt Pieterse een prachtige ontdekking. “Dit helpt een heel groot probleem in de teelt van gewassen in ontwikkelingslanden oplossen. De oplossing is bovendien groen én sociaal, want het komt ook nog eens ten goede aan landen die het ’t meest nodig hebben. Een zeer significante bijdrage aan het wereldvoedselprobleem.”

