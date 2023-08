Deze afvalrapers op het strand laten zich niet ontmoedigen door een peukenberg. ‘Er zou nog meer afval zijn als we het niet doen’

Tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour rapen duizenden vrijwilligers peuken bij de Noordzeekust. ‘Goor’ en ‘vies’, maar wel hard nodig.

Het is een merkwaardig gezicht. Een rij mensen staat op het strand bij Wassenaar vanaf de duinen tot aan zee met afvalgrijpers en vuilniszakken in de hand. Wanneer de vlag wappert − alsof het een Formule 1-start is − vertrekken de vrijwilligers richting Scheveningen. De strakke linie is al snel verbroken, omdat het strand vol ligt met badgasten bij het beginpunt van de Boskalis Beach ­Cleanup Tour.

De opruimetappe bij Scheveningen is een van de drukst bezochte. Honderd vrijwilligers hebben zich gemeld. Stichting De Noordzee organiseert de actie jaarlijks. Aan de hele Nederlandse Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand, rapen zo’n tweeduizend vrijwilligers in twee weken tijd afval. De focus ligt op sigarettenfilters.

In 2013 was de eerste editie van de Cleanup Tour. Naast schoonmaken zijn bewustwording creëren en de politiek aansporen tot maatregelen belangrijke doelen. Dat aansporen tot beleid werkt, zegt directeur Wytske Postma, van stichting De Noordzee. “Jaren geleden vonden we nog heel veel ballonnen tijdens de opruimactie. Inmiddels heeft meer dan 80 procent van de Nederlandse gemeentes een verbod op het oplaten van ballonnen en we vinden ze nu nauwelijks meer terug. Dat zien we ook graag gebeuren met peuken.”

Rookvrije stranden

CE Delft, een onafhankelijk onderzoeksbureau op het gebied van milieu, onderzocht voor de Rijksoverheid de grootte van het probleem van sigarettenfilters in de natuur. Er slingeren jaarlijks naar schatting 0,2 tot 7,1 miljard plastic filters van sigaretten op straat in Nederland. De sigarettenfilters vergaan niet, maar vallen uiteen in microplastics.

“Bovendien vervuilt één peuk al 1000 liter water”, zegt Pim Somers, ecoloog bij Stichting De Noordzee. Daarom is er op verschillende stranden in Nederland een rookverbod ingevoerd. Zoals in 2019 op een deel van het strand in Renesse en in 2022 in Noordwijk. “De gemeente Den Haag heeft ongeveer drie weken geleden aangekondigd dat een deel van het Scheveningse strand rookvrij wordt”, weet woordvoerder Gilles van Santvoort van de stichting.

“Voor mij is het al de vierde keer dat ik meedoe aan een opruimactie”, zegt Annemarie de Bree, een van de vrijwilligers. “Je doet niet alleen iets voor de natuur, maar je leert ook allemaal gelijkgestemde zielen kennen. Heerlijk. Ik snap alleen niet dat mensen de straat en het strand als asbak gebruiken, in plaats van iets verder te lopen en de sigaret in de prullenbak te gooien.” De Bree raapt niet alleen ­afval tijdens de opruimacties. Ook in haar eentje tijd ruimt ze geregeld zwerfafval op. “Alle kleine beetjes helpen.”

Peukenbult

De meeste vrijwilligers vinden het niet ontmoedigend om afval te rapen, ook al blijven anderen het op de grond gooien. “Er zou nog meer afval zijn als we het niet doen”, legt vrijwilliger Lennard Leenheer uit. Hoofdschuddend stopt hij een kapot bierflesje, dat hij in het natte zand heeft gevonden, in zijn vuilniszak. “Als iedereen hier zou denken dat ze als individu niks konden doen, dan hadden we niet zo’n opruimactie gehad. Vele individuen samen kunnen een hoop veranderen.”

Wanneer de eerste deelnemers binnendruppelen bij het eindpunt, begint de organisatie met tellen. Vrijwilligers gaan in een kring zitten en gooien de sigaretten op een bult. Ieder pakt een aantal van de stapel en wanneer ze er tien hebben, schreeuwen ze ‘goor’. Een ander turft hoe vaak er goor wordt geroepen. Wanneer ze de bult aanvullen, gebruiken ze een ander woord. Eerst ‘peukie’, dan ‘vies’.

Bijna vijfduizend peuken

Na ongeveer een kwartier aandachtig tellen wordt duidelijk dat er bijna vijfduizend peuken zijn gevonden, minder dan de helft van vorig jaar. “Door het slechte weer zijn er minder mensen op het strand geweest, dat betekent dat er ook minder peuken zijn achtergelaten”, zegt Van Santvoort.

Er is daarnaast 237 kilo overig afval opgeraapt, dat is dan weer honderd kilo meer dan vorig jaar. Dat heeft ook met het weer te maken, denkt Van Santvoort. Door de storm is er meer afval aan land gespoeld dan normaal.

En dan de resultaten van de hele tour: er zijn ongeveer 27.850 peuken gevonden aan de gehele Noordzeekust. Dat zijn ongeveer 1392 pakjes sigaretten. Vorig jaar waren het zo’n 87.000 sigarettenfilters. Er werd dit jaar 6081 kilo afval verzameld.

