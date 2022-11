Deurwaarder Patrick van der Pas ziet kijk op schulden veranderen: ‘Mensen beschouwen het als een recht’

De agressie tegen deurwaarders is verder toegenomen en de werkdruk is hoog. ‘Maar het blijft een prachtig vak, ik handel in oplossingen.’

Als je Patrick van der Pas vraagt hoe het is om tegenwoordig deurwaarder te zijn, is zijn nuchtere antwoord in eerste instantie: “Niet anders dan dertig jaar geleden. Je doet aan wetshandhaving en je lost problemen op.”

Maar Van der Pas (53), eigenaar van Korenhof en Partners Gerechtsdeurwaarders en Incasso in Den Haag, heeft een verfijnd afgestemde maatschappelijke antenne, waarmee hij ook veel veranderingen peilt. “Het lijkt nu soms wel of we vinden dat het hebben van een schuld een recht is.”

De deurwaarder denkt dat er meerdere oorzaken zijn van onze veranderde blik op schulden. In de opvoeding wordt niet meer zo nauw gekeken naar het huishoudboekje. Het idee van ‘eerst sparen, dan pas geld uitgeven’ lijkt volgens hem wat uit de mode geraakt.

Maar de voornaamste reden dat schulden lang niet altijd meer worden gezien als iets onwenselijks, is volgens Van der Pas de opkomst van de schulden-industrie: “Er zijn zoveel mensen die hun geld verdienen met het begeleiden van schuldhulp-trajecten. Schulden zijn een verdienmodel geworden.”

Vaker betalingsregelingen

Wat niet wegneemt dat ze wel moeten worden afgelost. Gerechtsdeurwaarders worden ingeschakeld door private partijen en door de overheid. Hun belangrijkste opdracht is het incasseren van niet betaalde rekeningen, bijvoorbeeld voor energie of telefoon, (verkeer)boetes of een huur die maar niet betaald wordt. Volgens de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) telde Nederland vorig jaar 142 gerechtsdeurwaarderskantoren, zoals die van Van der Pas. Alles bij elkaar werken er ruim 600 gerechtsdeurwaarders in de branche (175 vrouwen, 445 mannen), plus een paar duizend mensen ondersteunend personeel.

Die troffen het eerste halfjaar van 2022 vaker een betalingsregeling dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Zo steeg het aantal gevallen waarin beslag werd gelegd op roerende zaken, voornamelijk auto’s, met meer dan 75 procent. Ook het totaal aantal incassotrajecten steeg: volgens de KBvG, van 912.500 naar 925.900. De hoge inflatie en de gestegen energiekosten zijn voor steeds meer Nederlanders een probleem, verklaart de beroepsorganisatie waarbij iedere gerechtsdeurwaarder moet zijn aangesloten.

Heel ingewikkeld is het beroep niet, vertelt Van der Pas: “Je creëert een contactmoment met de schuldenaar en vraagt waarom er niet is betaald. Vervolgens zoek je naar een oplossing.” In veruit de meeste gevallen gaat dat goed. “Wij staan tussen de partijen in en waken er voor dat er onnodige beslagmaatregelen worden genomen.”

Agressie neemt toe

Maar de keren dat het niet goed gaat nemen wel toe, constateert de KBvG in zijn halfjaarrapport. Het aantal meldingen van agressie steeg van 445 in heel 2021 naar 615 in het eerste halfjaar van 2022. De sector is bezorgd over die ontwikkeling en heeft een brandbrief gestuurd naar minister Weerwind van Rechtsbescherming. Van der Pas denkt dat de toegenomen agressie een breed maatschappelijk probleem is: “Er is niet per se een correlatie met schulden.”

Net als vrijwel alle andere sectoren kampen de gerechtsdeurwaarders met een tekort aan personeel. Dat is bij Korenhof en Partners niet anders. Van der Pas: “De branche vergrijst en vanuit de deurwaarderij maken veel mensen de overstap naar, onder meer, het UWV en de Belastingdienst.”

Nederlandse gerechtsdeurwaarders legden in het eerste halfjaar van 2022 minder vaak beslag op loon of uitkering om een schuld te innen. Het aantal gedwongen huisuitzettingen was volgens de KBvG ruim 10 procent lager dan in de eerste zes maanden van 2021. Het aantal rechtszaken daalde in diezelfde periode van 251.200 naar 208.300.

De beroepsorganisatie merkt dat de doelgroep diverser is geworden: “Het zijn echt niet alleen minima waar we aan de deur komen, maar steeds vaker ook mensen met een goed salaris”, verklaart de voorzitter van de KBvG.

Van der Pas vindt die variëteit juist aantrekkelijk aan zijn beroep: “Hulp verlenen aan verschillende mensen maakt ons vak tot een prachtig vak. Ik handel in oplossingen. Als ik in problemen zou handelen, zou ik het nooit zo lang vol hebben gehouden.”

