Detacheerders in opmars baren FNV zorgen: ‘Ze betalen te weinig of bieden nul-urencontracten terwijl dat niet mag’

Werkgevers die kampen met de enorme personeelsschaarste kloppen vaker aan bij een detacheerder. Dat is een soort uitzendbureau, maar dan anders. Al vreest vakbond FNV dat veel van deze bedrijven in werkelijkheid gewoon uitzendbureaus zijn die uitzendregels proberen te omzeilen door zichzelf detacheerder te noemen.

Een detacheerder werft doorgaans vooral hoogopgeleiden die na het volgen van trainingen worden gestald bij een opdrachtgever. Dat is meestal een bedrijf in de techniek, de it-sector of de bank- en verzekeringswereld. Het gaat om tijdelijke klussen van vaak enkele maanden. Als er even geen werk is, betaalt de detacheerder het salaris gewoon door. Grotere bedrijven in deze branche zijn onder meer Brunel, DPA, Eiffel en Ordina.

Indruk op een verjaardagsfeest

“Mensen zoeken vaker ruimte voor opleiding en flexibiliteit in hun baan. Als een klus niet bevalt, kunnen ze snel weer bij een ander bedrijf aan de slag”, verklaart hoogleraar arbeidsrecht Johan Zwemmer hoe detacheerders in tijden van personeelstekort vers bloed weten aan te trekken. “En gedetacheerd worden klinkt aantrekkelijk. Het is een uit het Frans afgeleid woord waar je indruk mee maakt op een verjaardagsfeest.”

De sector groeit hard. Onderzoeksbureau Panteia registreerde vier jaar geleden ruim 130.000 gedetacheerden bij bijna 650 detacheerders. Inmiddels telt branchevereniging VvDN er meer: 160.000 arbeidskrachten verdeeld onder bijna negenhonderd bedrijven. Gezamenlijk boekten de detacheerders volgens VvDN vorig kwartaal een 17 procent hogere omzet dan in dezelfde periode vorig jaar.

Doorgroeimogelijkheden

Detacheerders zijn doorgaans erg actief op sociale mediakanalen zoals LinkedIn, waar ze (bijna-)afgestudeerden benaderen voor een functie. “De mogelijkheid om in korte tijd je cv op te vijzelen met meerdere opdrachtgevers blijkt aantrekkelijk”, zegt VvDN-bestuurder Fred Boevé. “Ook de groeimogelijkheden en zekerheid bieden perspectief, heel anders dan bij uitzendbureaus”, stelt hij.

Volgens de wet is detacheren een vorm van uitzenden. Het belangrijkste onderscheid is dat - in tegenstelling tot uitzendkrachten - gedetacheerden niet te maken hebben met een leidinggevende op de werkvloer die precies vertelt wat ze moeten doen. De klus is als het ware uitbesteed aan specialisten van buiten. Bijvoorbeeld als de Belastingdienst een groep technici inhuurt om een nieuwe computersoftware te installeren.

Maar de grens verschuift, merkt FNV: detacheerders mikken steeds vaker op lager betaalde functies die allang niet meer gaan over specialistisch werk. Dan gaat bijvoorbeeld om gedetacheerden in een callcenter die iets boven het minimumloon verdienen en worden aangestuurd door een manager. “Dat is feitelijk hetzelfde als uitzenden”, constateert FNV-bestuurder Erik Pentenga.

Nieuw putje in de markt

Hij stelt dat flexbedrijven zoeken naar een nieuw ‘putje in de markt.’ Zo hebben uitzendkrachten recht op dezelfde cao-voorwaarden als vaste krachten bij de opdrachtgever voor hetzelfde werk. Maar door te zeggen dat zij detacheerder zijn en geen uitzendbureau, proberen bedrijven af te wijken van de uitzendregels, en duiken ze dus onder de cao-voorwaarden. Ze betalen te weinig salaris of bieden nul-urencontracten. Dat mag niet, maar dat moet de vakbond dan wel eerst via de rechter aantonen.

Ook komt het voor dat bedrijven onder het mom van detachering bemiddelen tussen zelfstandigen en opdrachtgevers, onder onduidelijke arbeidsvoorwaarden. Volgens Pentenga is het beter als er helemaal geen onderscheid meer zou zijn tussen detacheren en uitzenden zodat voor al deze bedrijven duidelijk is aan welke uitzendregels ze zich moeten houden.

‘Malafide praktijken’, noemt Boevé van branchevereniging VvDN zogenaamde detacheerders die onder uitzendregels proberen uit te komen. Hoe vaak dat voorkomt is onduidelijk, maar VvDN probeert fraudeurs buiten de branchevereniging te houden, zegt Boevé. Zo is een eigen keurmerk in de maak en lopen er al even onderhandelingen over een nieuw detacheerders-cao.

Boevé ziet, anders dan FNV, het liefst dat er een nieuwe wet komt die detacheren en uitzenden volledig loskoppelt. Een eigen richtlijn en regels voor beide varianten. Maar zo‘n wet is praktisch onhaalbaar, zegt hoogleraar arbeidsrecht Zwemmer. “Want hoe definieer je het onderscheid tussen uitzenden en detacheren? Het komt op hetzelfde neer: detacheren is uitzenden in een hoger segment. Wat is een specialist en wat niet? Zo‘n wet is een walhalla voor advocaten.” Beter is het, zegt Zwemmer, als detacheerders zelf duidelijk maken wat hen onderscheidt van uitzendbureaus.

