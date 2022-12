Dertig procent van de aarde moet in 2030 beschermd natuurgebied zijn

Dertig procent van de aardbol moet in 2030 natuurgebied zijn, om te voorkomen dat nog meer planten- en diersoorten uitsterven. Dat is meer dan een verdubbeling van de situatie nu. Deze doelstelling is zeer ambitieus en toch lijkt ze haalbaar op de biodversiteitstop die vandaag begint Montreal. Of die echt een succes wordt, hangt af van de invulling.

Die 30 procent in 2030, kortweg ‘30 by 30', zingt al een poosje rond. Dat is het voordeel van ruim twee jaar uitstel van de VN-top over biodiversiteit. De conference of parties (Cop15) over de Conventie voor Biologische Diversiteit (CBD) zou eigenlijk al in september 2020 zijn gehouden in de Chinese stad Kunming, maar is meermaals uitgesteld wegens de coronapandemie. Met China als voorzitter is nu het Canadese Montreal gastheer.

Vrijwel alle deelnemende landen staan inmiddels achter het meest concrete doel van deze top, zoals ook vrijwel iedereen vindt dat Montreal voor de biodiversiteit net zo’n ijkpunt moet worden als Parijs is voor het klimaat.

Een akkoord ligt dus in het verschiet. De vraag is hoeveel ambitie daarin komt te staan. Hoe wordt 30 by 30 straks gemeten en komt er een financieringsfonds? Kunnen landen elkaar met het akkoord in de hand ter verantwoording roepen? Daarover gaan de komende anderhalve week de onderhandelingen.

Vooral westerse landen gaan het voelen

Pas in de jaren na Montreal zal blijken of een nieuw biodiversiteitsakkoord de wereld duurzamer en groener maakt. Zoals er sinds 2015 nog steeds discussie is over de uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs, dat een maximum van 1,5 tot 2 graden stelt aan de opwarming van de aarde. Nog altijd is onzeker of we dat gaan halen en hoe dan.

“Als aardgas groene energie mag heten, is een aardappelveld ook goed voor de biodiversiteit”, zegt Jelle Behagel, universitair hoofddocent bos- en natuurbeleid in Wageningen, die vandaag naar Montreal vertrekt, waar een paar van zijn studenten al zijn.

Een goed biodiversiteitsakkoord regelt ook zaken als het stoppen van schadelijke subsidies en vervuiling, aldus Behagel. Vooral westerse landen gaan dat voelen. Het Europese landbouwbeleid draait bijvoorbeeld nog volop op subsidies en bestrijdingsmiddelen die slecht zijn voor de biodiversiteit.

Ook zijn afspraken nodig over het delen van de winst die natuur oplevert, met name als het gaat om genetisch materiaal en de kennis daarover, zegt Behagel. Westerse bedrijven verdienen bijvoorbeeld veel geld met het dna van planten die worden gebruikt voor medicijnen. De lokale bevolking van gebieden met een grote soortenrijkdom profiteert daar meestal niet van.

Beschermd gebied

Erkenning van de rechten van inheemse volkeren is daarom van belang voor een goed akkoord. “Zes procent van de wereldbevolking beheert 80 procent van de biodiversiteit wereldwijd.” Zij worden nu nog te weinig beschermd tegen grootschalige ontbossing of de activiteiten van goudzoekers die geweld en moord niet schuwen en de bodem vervuilen met zware giftige metalen als kwik.

Inheemse volkeren zijn nadrukkelijk aanwezig in Montreal. Om de top succesvol te laten zijn, moeten deelnemende landen met hen zaken doen. Maar ze maken geen deel uit van een mogelijk akkoord. Dat wordt immers gesloten tussen landen. En overheden bieden doorgaans niet de beste bescherming aan biodiversiteit, zegt Behagel. Ze wegen die af tegen andere belangen, vooral economische. Hoopvol is intussen dat ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de financiële sector deelnemen aan de top, om te laten zien hoe zij duurzaam kunnen werken.

Wat 30 by 30 betreft, is een belangrijke vraag wat straks telt als beschermd gebied. Nu is 15 procent van het landoppervlak en 7,4 procent van zeeën en oceanen beschermd. Met de aanwijzing van nationale parken gaat een verdubbeling niet lukken, er zullen dus meer beschermde gebieden bijkomen waar al mensen leven.

In principe bepaalt elk land dat zelf, want binnen de Verenigde Naties kunnen landen elkaar niets verplichten. Veel landen in Afrika en Latijns-Amerika hebben nu al meer dan 30 procent natuur. Mogelijk zullen rijkere landen kijken of ze daar gebieden kunnen beschermen door er voor te betalen.

