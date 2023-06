Delftse start-up werkt aan een heel zuinige warmtepomp

De eerste warmtepompen verschenen 110 jaar geleden bij consumenten in huis, als koelkast. Sindsdien is er veel aan verbeterd, maar het principe bleef hetzelfde: een koelmiddel dat wordt rondgepompt zorgt voor het transport van warmte. Maar dat zal, als het aan Magneto uit Delft ligt, niet lang meer duren.

Dat je na een eeuw nog altijd een heel nieuwe warmtepomp kunt bedenken, bewezen een paar jaar geleden al studenten uit Alkmaar, met hun Blue Heart-warmtepomp die op geluid werkt. Ik schreef daar eerder over. Nu sluiten studenten uit Delft aan in de rij vernieuwers, met nog weer een heel ander idee. Zij gebruiken magnetisme om warmte aan of af te voeren.

Een 3D-printer maakt een blokje van draadjes van een halve millimeter dik. Het blokje kan heel heet worden en zo het cv-water verhitten dat door het blokje stroomt. Beeld Magneto

Het principe is op zich al langer bekend: als je bepaalde materialen in een magnetisch veld plaatst, rangschikken de moleculen zich in dat materiaal en warmt de stof op. Haal je het magnetisch veld weg, dan koelt het materiaal weer af. “Maar daar waren kostbare zeldzame aardmetalen bij nodig”, legt Jilles Langeveld van Magneto uit.

“Wij hebben nu goedkopere materialen gevonden. Met een 3D-printer maken we daar draadjes van een halve millimeter doorsnee van en die bundelen we weer tot een blokje. Houd dat blokje tussen twee magneten en de draadjes worden heel warm. Op dat moment laten we water door de blokjes stromen, zodat het ‘cv-water’ wordt verhit. We kunnen, afhankelijk van het materiaal dat we gebruiken, water tot 70 graden verwarmen, geschikt voor een cv in huis, maar ook tot 200 graden. Daarmee kunnen we voor de industrie stoom maken, iets waar nu nog gas of kolen voor wordt gebruikt. Dit kan ook een belangrijke toepassing worden.”

Eerst voor supermarkt

Het ‘cv-water’ koelt de blokjes flink af. Als de blokjes vervolgens tussen de magneten vandaan worden gehaald, koelen ze nog sterker af. Op dat moment stroomt er water doorheen dat aan de buitenlucht is opgewarmd, een beetje vergelijkbaar met wat er bij een traditionele warmtepomp gebeurt met koudemiddel. De blokjes nemen dan de warmte op uit dat water, worden zo voorverwarmd en gaan weer terug naar de magneten en worden daar weer heel warm, waarna het proces zich herhaalt.

“Over twee jaar moeten we de eerste praktijktests kunnen doen”, verwacht Langeveld. “Dat wordt om te beginnen een systeem voor koeling in supermarkten. Daarna volgen tests met een warmtepomp.”

30 procent efficiënter

De magnetische warmtepomp heeft diverse pluspunten ten opzichte van de ‘traditionele’ warmtepompen. “Onze eerste generatie warmtepompen zal 30 procent efficiënter zijn dan de huidige warmtepompen. In de toekomst zou het nog efficiënter kunnen worden”, aldus Langeveld. “Ook hebben we geen zeldzame aardmetalen nodig. En we gebruiken dus geen koudemiddel, wat dan ook niet kan weglekken en voor klimaatopwarming kan zorgen.”

Een nadeel is dat magneten relatief kostbaar zijn. Langeveld: “De Magneto-warmtepomp zal daardoor, zeker in het begin, duurder zijn dan een traditionele warmtepomp.” Daar staat dan wel een dertig procent lagere stroomrekening tegenover. Voor grote industriële installaties denkt Magneto al aan magnetische velden die via supergeleiding worden opgewekt. “Dat heb je nu al in MRI-scanners en zou ons systeem nog efficiënter maken.”

Mondiale groeimarkt

Ik werp me graag op als tester van nieuwe systemen en zou graag zo’n Magneto-warmtepomp in huis willen hebben. Maar dan zou ik dus nog minstens drie jaar moeten wachten, en ondertussen gas blijven stoken. Dat vind ik te lang. Temeer daar ik ook al enkele jaren heb gehoopt op de Alkmaarse warmtepomp van Blue Heart, maar die komt ook pas over zo’n twee jaar op de markt.

Toch vind ik het een heel mooie ontwikkeling: twee sterk verbeterde warmtepompen zijn van Nederlandse makelij. Als je bedenkt dat warmtepompen een van de grote groeimarkten van de komende decennia zijn, stemt dat toch hoopvol voor de Nederlandse industrie.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent heeft ook een podcast, onder meer over warmtepompen - beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

